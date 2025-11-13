EQS-News: Mutares steigert Nettoergebnis der Holding in den ersten neun Monaten 2025 um 56 % auf knapp EUR 83,5 Mio. – weitere Exits im vierten Quartal erwartet

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

Mutares steigert Nettoergebnis der Holding in den ersten neun Monaten 2025 um 56 % auf knapp EUR 83,5 Mio. – weitere Exits im vierten Quartal erwartet

Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees der Mutares-Holding erreichen in den ersten neun Monaten 2025 EUR 77,6 Mio. (Vorjahr: EUR 84,3 Mio.)

Nettoergebnis der Mutares-Holding in den ersten neun Monaten 2025 um 56 % auf EUR 83,5 Mio. (Vorjahr: EUR 53,5 Mio.) gesteigert

Umsatzerlöse im Konzern steigen um 21 % auf EUR 4.725,3 Mio. (Vorjahr: EUR 3.892,8 Mio.), EBITDA erhöht auf EUR 720,3 Mio. (Vorjahr: EUR 170,3 Mio.), Adjusted EBITDA bei EUR -62,5 Mio. (Vorjahr: EUR -16,5 Mio.)

Weitere Exit-Aktivitäten im vierten Quartal erwartet

München, 13. November 2025 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“ oder „Mutares-Holding“ und, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, „Mutares-Konzern“) hat die Zahlen für die ersten neun Monate im Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.

Steigerung des Nettogewinns der Mutares-Holding um 56 %

Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding, die aus Beratungsleistungen und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, erreichten in den ersten neun Monaten 2025 EUR 77,6 Mio. (Vorjahr: EUR 84,3 Mio.). Das Nettoergebnis der Mutares-Holding erreichte im Zeitraum von Januar bis September 2025 EUR 83,5 Mio. (Vorjahr: EUR 53,5 Mio.). Wesentlichen Einfluss auf die Steigerung des Ergebnisses hatte der erfolgreiche Teilverkauf der Beteiligung Steyr Motors und der Teilexit von Locapharm, während der Vorjahreszeitraum insbesondere durch den Exit von Frigoscandia positiv beeinflusst war.

Der Mutares-Konzern erzielte in den ersten neun Monaten 2025 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 4.725,3 Mio. (Vorjahr: EUR 3.892,8 Mio.). Der Anstieg ist auf die hohe Akquisitionsaktivität im Geschäftsjahr 2024 sowie im Berichtszeitraum selbst zurückzuführen. Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird regelmäßig von Gewinnen aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) der abgeschlossenen Akquisitionen begünstigt; diese beliefen sich in den ersten neun Monaten 2025 auf EUR 630,5 Mio. (Vorjahr: EUR 203,4 Mio.). Das insbesondere um die Einflüsse aus den geschäftsmodellimmanent regelmäßigen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (Gewinne aus günstigem Erwerb und Entkonsolidierungseffekte) bereinigte Adjusted EBITDA1 beläuft sich für die ersten neun Monate 2025 auf EUR -62,5 Mio. (Vorjahr: EUR -16,5 Mio.). Das Adjusted EBITDA war insbesondere von den Neuakquisitionen des Geschäftsjahres, allen voran Buderus und Magirus sowie von einem weiterhin herausfordernden Umfeld bei Lapeyre geprägt. Dem stehen ausgesprochen erfreuliche Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritte bei Efacec, Donges, SFC Solutions (Teil von Amaneos), und Guascor Energy gegenüber.

Portfolioausbau fortgesetzt

Nach insgesamt elf abgeschlossenen Transaktionen in den ersten neun Monaten 2025 setzte Mutares den Portfolioausbau fort. Im dritten Quartal wurde Fuentes, ein Unternehmen im Bereich temperaturgeführter Lebensmittellogistik übernommen, zudem schloss Mutares den Kauf der inTime Group, einem europaweit aktiven Spezialisten für zeitkritische Transporte, Third-Party- und Fifth-Party-Logistik sowie nachhaltiges Batterietransportmanagement, und Kawneer EU, einem Anbieter für Fassadensysteme, ab. Darüber hinaus hat Mutares nach dem Berichtsstichtag die Übernahme von Zendra Systems abgeschlossen, einem Unternehmen, das in der Produktion von Trommelbremsen und elektrischen Feststellbremsen tätig ist, sowie von Achleitner, einem führenden österreichischen Spezialisten für maßgeschneiderte Sonderfahrzeuge für Offroad-, Sicherheits- und Verteidigungszwecke als Add-on zu Magirus.

Auf der Exit-Seite hat Mutares in den ersten neun Monaten 2025 fünf Verkaufstransaktionen abgeschlossen, wobei die Reduzierung der Beteiligung an Steyr Motors auf nunmehr rund 23 % einen wesentlichen Beitrag zur Ergebnisentwicklung im Konzern und in der Holding beisteuerte. Ende Juni erfolgte zudem der Börsengang der Terranor Group am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm und die damit verbundene Platzierung von 25 % der Terranor-Aktien. Im abgelaufenen dritten Quartal wurde die Veräußerung von Geschäftsbereichen von Buderus Edelstahl an die GMH Gruppe eingeleitet. Darüber hinaus erhielt Mutares ein unwiderrufliches Angebot für den Verkauf von Clecim an Fouré Lagadec, nachdem das Unternehmen in den vergangenen Jahren erfolgreich neu positioniert wurde. Beide Transaktionen wurden nach dem Stichtag zum 30. September erfolgreich abgeschlossen. Weit fortgeschrittene Exit-Prozesse sollen in den nächsten Monaten zu weiteren Transaktionen auf der Verkaufsseite führen.

Neusegmentierung des Portfolios umgesetzt

Als Reaktion auf veränderte Anforderungen im Marktumfeld und insbesondere innerhalb des Portfolios durch die realisierten Akquisitionen und Exit-Transaktionen hat Mutares die Neusegmentierung der operativen Schwerpunkte umgesetzt. Damit verfolgt Mutares das Ziel, die strategische Steuerung und das operative Management der Portfoliounternehmen noch präziser an den unterschiedlichen Marktcharakteristika und Werttreibern auszurichten. Mit den vorliegenden 9-Monatszahlen hat Mutares die angekündigte Neusegmentierung des Portfolios in der externen Finanzberichterstattung erstmals umgesetzt. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend der neuen Segmentierung angepasst. Kern der neuen Struktur ist die Einführung des Segments Infrastructure & Special Industry, das Unternehmen in regulierten oder infrastrukturell verankerten Märkten – etwa in Energieversorgung, industriellen Dienstleistungen oder Spezialanwendungen – bündelt. Gleichzeitig gehen die Beteiligungen des bisherigen Segments Retail & Food im erweiterten Segment Goods & Services auf, das nun nicht zyklische Konsum- und Dienstleistungsunternehmen thematisch konsistent zusammenfasst. Automotive & Mobility bleibt als frühzyklisches Segment bestehen, während Engineering & Technology weiterhin die spätzyklischen Industrien abdeckt.

Die Beteiligungen des Segments Automotive & Mobility waren im Berichtszeitraum weiterhin mit kurzfristigen Stornierungen, Verschiebungen von Abrufen und verspäteten Serienanläufen bei Kunden konfrontiert. Dennoch konnten die Umsatzerlöse des Segments in den ersten neun Monaten 2025 auf EUR 1.876,7 Mio. (Vorjahr: EUR 1.679,7 Mio.) gesteigert werden. Die in Teilen organisch rückläufigen Umsatzerlöse konnten vor allem durch die im Geschäftsjahr 2024 erworbene Matikon Group und die im Berichtszeitraum erworbene SFC Climate sowie TSM Components überkompensiert werden. Das EBITDA des Segments beläuft sich auf EUR 191,3 Mio. (Vorjahr: EUR 184,6 Mio.) und wurde durch die Gewinne aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) in Höhe von EUR 181,3 Mio. (Vorjahr: EUR 195,5 Mio.) positiv beeinflusst. Das Adjusted EBITDA des Segments lag bei EUR 19,0 Mio. (Vorjahr: EUR 1,5 Mio.).

Die Beteiligungen im Segment Engineering & Technology erzielten in den ersten neun Monaten 2025 Umsatzerlöse von EUR 964,6 Mio. (Vorjahr: EUR 796,9 Mio.). Die positiven Impulse beim Umsatz sind auf organischer Ebene durch die erfreuliche Entwicklung bei Efacec, Donges Group und Gemini und ADComms Group bedingt. Daneben führte die Akquisition von Sofinter im Geschäftsjahr 2024 zu einem Anstieg der Umsatzerlöse des Segments. Das EBITDA des Segments erreichte EUR 271,8 Mio. (Vorjahr: EUR -30,5 Mio.) und wurde maßgeblich vom erfolgreichen Teil-Exit von Steyr Motors beeinflusst. Das Adjusted EBITDA von EUR 23,5 Mio. (Vorjahr: EUR -9,2 Mio.) spiegelt unter anderem die erfreuliche Entwicklung bei Efacec, Guascor und Donges Group mit einem erheblichen Anstieg der Profitabilität wider.

Das neu geschaffene Segment Infrastructure & Special Industry erreichte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 Umsatzerlöse von EUR 858,2 Mio. (Vorjahr: EUR 192,8 Mio.). Der Anstieg resultiert dabei insbesondere aus den Neuakquisitionen des Berichtszeitraums, insbesondere von Buderus und Magirus. Das EBITDA des Segments erreichte EUR 236,8 Mio. (Vorjahr: EUR 10,3 Mio.) und wurde maßgeblich beeinflusst von den Gewinnen aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) der getätigten Akquisitionen, insbesondere von Buderus und Magirus. Das Adjusted EBITDA lag im Berichtszeitraum bei EUR -48,9 Mio. (Vorjahr: EUR 10,3 Mio.) und spiegelt insbesondere die weiterhin negativen Ergebnisbeiträge der Neuerwerbe wider.

Die Umsatzerlöse des Segments Goods & Services beliefen sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 auf EUR 1.025,8 Mio. (Vorjahr: EUR 1.225,2 Mio.). Die Umsatzentwicklung ist durch die in der zweiten Jahreshälfte 2024 neu erworbenen Beteiligungen Natura, Locapharm und Alterga sowie die Beteiligungsverkäufe des Vorjahres (insbesondere von Frigoscandia) sowie dem Umsatzrückgang vor allem bei Lapeyre gegenläufig beeinflusst. Das Segment-EBITDA belief sich auf EUR 20,3 Mio. (Vorjahr: EUR -13,8 Mio.), wobei die Entwicklung im laufenden Jahr und im Vorjahr jeweils von Effekten aus Exits begünstigt war – im Berichtszeitraum insbesondere durch den Teil-Exit bei Locapharm und im Vorjahr durch den Exit von Frigoscandia. Das Adjusted EBITDA lag im Berichtszeitraum bei EUR -59,6 Mio. (Vorjahr: EUR -38,6 Mio.), wobei die Entwicklung durch die im Zuge der rückläufigen Umsatzerlöse belasteten Profitabilität bei Lapeyre und Stuart und der negativen Ergebnisbeiträge von Natura und Locapharm negativ beeinflusst wurde, während andere Beteiligungen des Segments, allen voran GoCollective und Alterga, einen erfreulichen Anstieg beim Adjusted EBITDA gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufweisen.

Das Adjusted EBITDA fluktuiert signifikant entlang der drei Phasen der Wertschöpfung, die Beteiligungen üblicherweise während ihrer Zugehörigkeit zu Mutares durchlaufen (Realignment, Optimization und Harvesting). Wie in der Vergangenheit wurde die Einteilung des Portfolios in diese drei Phasen mit der Veröffentlichung der Ergebnisse zum ersten Quartal des Geschäftsjahres auf Basis der erzielten Fortschritte in der Transformation und des vorgelegten und genehmigten Budgets angepasst.

Operative Phase im Rahmen des Wertschöpfungszyklus Zugeordnete Beteiligungen zum 30. September 2025 Umsatz YTD 09/2025 in EUR Mio. Adj. EBITDA[1] YTD 09/ 2025 in EUR Mio. Realignment Automotive & Mobility

Peugeot Motocycles Group



Engineering & Technology

Buderus Edelstahl

Byldis

Efacec

Sofinter Group

Kawneer EU



Infrastructure & Special Industry

GDL

inTime Group

Kuljettava

Magirus

Nervión Industries



Goods & Services

Alterga

Fuentes

Gläserne Molkerei

Locapharm

Natura

Prénatal

Stuart

1.413,6 -114,7 Optimization Automotive & Mobility

Amaneos Group

FerrAl United Group



Engineering & Technology

Ganter

Gemini Rail und ADComms

La Rochette



Goods & Services

Lapeyre Group

2.007,5 -25,4 Harvesting Automotive & Mobility

SFC Group



Engineering & Technology

Clecim

Donges Group

Guascor Energy

NEM Energy Group



Infrastructure & Special Industry

Terranor Group



Goods & Services

Conexus

GoCollective und ReloBus

keeeper Group

Palmia

REDO 1.305,7 75,7

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Mio. EUR Q3 2025 Q3 2024 Umsatzerlöse 4.725,3 3.892,8 +/- Bestandsveränderungen -13,6 -6,0 Sonstige Erträge 1.040,5 396,2 Materialaufwand -2.782,0 -2.261,0 Personalaufwand -1.411,0 -1.265,0 Sonstige Aufwendungen -838,9 -586,8 EBITDA 720,3 170,3 Abschreibungen -377,2 -278,8 EBIT 343,0 -108,5 Finanzergebnis -77,6 -78,3 Ertragsteuern -9,3 -10,5 Konzernergebnis 256,2 -197,3

Verkürzte Konzern-Bilanz

Mio. EUR 30.09.2025 31.12.2024 Immaterielle Vermögenswerte 347,9 327,1 Sachanlagen 1.343,8 1.168,4 Nutzungsrechte 493,0 471,5 Sonstige 275,6 179,1 Langfristige Vermögenswerte 2.460,4 2.146,0 Vorräte 976,7 698,5 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 787,9 590,7 Kurzfristige Vertragsvermögenswerte 177,4 173,2 Zahlungsmittel und -äquivalente 380,7 412,1 Zu Veräußerungszwecken gehaltene Vermögenswerte 89,7 66,8 Sonstige 294,9 283,1 Kurzfristige Vermögenswerte 2.707,3 2.224,4 AKTIVA 5.167,7 4.370,4

Mio. EUR 30.09.2025 31.12.2024 Eigenkapital 886,1 671,9 Finanzielle Verbindlichkeiten 1.168,5 648,4 Rückstellungen 368,7 329,1 Sonstige 107,2 92,8 Langfristige Schulden 1.644,4 1.070,3 Kurzfristige Verbindlicheiten aus Lieferungen und Leistungen 908,1 722,0 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 618,1 981,0 Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten 383,5 340,3 Rückstellungen 179,3 177,9 Schulden zu zur Veräußerung gehaltener langfristiger Vermögenswerte 30,6 16,8 Sonstige 517,7 390,3 Kurzfristige Schulden 2.637,2 2.628,3 PASSIVA 5.167,7 4.370,4

Weitere Exits im vierten Quartal erwartet

Basierend auf der Entwicklung der ersten neun Monate 2025, den erfolgreich umgesetzten und unterzeichneten Transaktionen inklusive der weiteren Transaktionspipeline sieht sich der Vorstand von Mutares hinsichtlich der kommunizierten Ziele für die Holding und den Konzern bestätigt. Der Vorstand erwartet daher für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin einen Anstieg der Umsatzerlöse im Mutares-Konzern auf EUR 6,5 Mrd. bis EUR 7,5 Mrd. Für die Mutares-Holding wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in einer Bandbreite von EUR 130 Mio. bis EUR 160 Mio. erwartet. Diese Entwicklung stützt sich auf alle Quellen, aus denen sich der Jahresüberschuss der Mutares-Holding zusammensetzt, nämlich einerseits die Umsatzerlöse aus dem Beratungsgeschäft und andererseits die Dividenden von Portfoliogesellschaften sowie insbesondere auch die Exit-Erlöse aus abgeschlossenen und noch abzuschließenden Verkäufen von Beteiligungen. Bis zum Jahr 2028 soll ein Anstieg des Konzernumsatzes auf EUR 10 Mrd. sowie ein Jahresüberschuss der Mutares-Holding von EUR 200 Mio. erreicht werden.

Webcast heute um 14:00 Uhr

Für Analysten, Investoren und Pressevertreter wird heute um 14:00 Uhr (CET) ein Webcast in englischer Sprache stattfinden. Anmeldungen hierfür sind möglich per E-Mail an ir@mutares.de.

Die per Webcast gezeigte Präsentation kann im Anschluss unter https://ir.mutares.de/veroeffentlichungen/ heruntergeladen werden.



[1] Die Summe von Zahlen der Segmente oder Wertschöpfungszyklen weichen aufgrund von Konsolidierungseffekten von den Konzernzahlen ab, da einzelne Konsolidierungsebenen weder den Segmenten noch den Wertschöpfungszyklen direkt zugeordnet werden können.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

