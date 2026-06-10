Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
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10.06.2026 13:02:43
EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems („HPS“)
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems („HPS“)
Die NEM Energy Group mit Hauptsitz in Zoeterwoude, Niederlande, ist ein weltweit tätiger Spezialist für Wärmeübertragungstechnologien und verfügt über eine führende Marktpositionen bei Abhitzedampferzeugern (Heat Recovery Steam Generators), Abgas- und Umschaltsystemen (Exhaust and Diverter Systems) sowie Wärmetauscherlösungen. Das Unternehmen bedient internationale Kunden aus den Bereichen Energieerzeugung, Öl & Gas, Industrieanwendungen, Kernenergie sowie aus aufstrebenden Märkten der Energiewende. Im Geschäftsjahr 2025 beschäftigte die NEM Energy Group etwa 470 Mitarbeitende an ihren Standorten in den Niederlanden, Deutschland und Indien.
Seit der Übernahme von NEM Energy von Siemens Energy im Dezember 2022 im Rahmen einer Carve-out-Transaktion hat Mutares das Unternehmen erfolgreich zu einer unabhängigen, innovativen, operativ gestärkten und nachhaltig profitablen Plattform entwickelt. Während der Eigentümerschaft von Mutares hat NEM seine operative Aufstellung gestärkt und in einen neuen Go-to-Market-Ansatz investiert. Dies spiegelt sich in einer starken Projektpipeline und einer weltweit diversifizierten Kundenbasis wider.
Die Transaktion stellt einen erfolgreichen Exit für Mutares dar und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, durch operative Transformation und strategische Neupositionierung erheblichen Mehrwert für Aktionäre zu schaffen. Mutares konzentriert sich auf Unternehmen in Branchen mit strukturellem Rückenwind, in denen die Nachfragedynamik langfristiges Wachstum unterstützt. Insbesondere der Energiesektor profitiert von der weltweit steigenden Nachfrage nach zuverlässigen, effizienten und emissionsärmeren Lösungen zur Energieerzeugung, von Aspekten der Energiesicherheit sowie vom fortschreitenden Wandel des globalen Energiesystems. Die Positionierung von NEM in diesen wachstumsstarken und sich entwickelnden Märkten passt hervorragend zum Investmentansatz und zur Wertschöpfungskompetenz von Mutares.
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Mutares SE & Co. KGaA
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10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2342822
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2342822 10.06.2026 CET/CEST
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