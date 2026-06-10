EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems („HPS“)

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Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems („HPS“)



10.06.2026 / 13:02 CET/CEST

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Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems („HPS“)



Die NEM Energy Group ist ein weltweit führender OEM-Anbieter von Wärmeübertragungstechnologien

Mutares hat die Gruppe nach einem komplexen Carve-out in weniger als vier Jahren erfolgreich zu einer unabhängigen und profitablen Plattform entwickelt

Die NEM Energy Group ist mit einem signifikanten Auftragsbestand und einer umfangreichen Projektpipeline bestens für die nächste Wachstumsphase unter der Eigentümerschaft von HPS aufgestellt

Der Abschluss der Transaktion wird für das 3. Quartal 2026 erwartet



München, 10. Juni 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer Portfoliogesellschaft NEM Energy B.V. sowie deren Tochtergesellschaft NEM Balcke-Dürr GmbH (zusammen die „NEM Energy Group“) an Hyundai Heavy Industries Power Systems Co., Ltd. („HPS“) unterzeichnet. Das Unternehmen gehört letztlich zur MiCo Ltd., die am KOSDAQ (KOSDAQ: 059090), einem Handelssegment der Korea Exchange, notiert ist. Die Parteien haben vereinbart, den Kaufpreis sowie die vertraglichen Einzelheiten nicht offenzulegen. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen und regulatorischen Genehmigungen und wird derzeit für das dritte Quartal 2026 erwartet.

Die NEM Energy Group mit Hauptsitz in Zoeterwoude, Niederlande, ist ein weltweit tätiger Spezialist für Wärmeübertragungstechnologien und verfügt über eine führende Marktpositionen bei Abhitzedampferzeugern (Heat Recovery Steam Generators), Abgas- und Umschaltsystemen (Exhaust and Diverter Systems) sowie Wärmetauscherlösungen. Das Unternehmen bedient internationale Kunden aus den Bereichen Energieerzeugung, Öl & Gas, Industrieanwendungen, Kernenergie sowie aus aufstrebenden Märkten der Energiewende . Im Geschäftsjahr 2025 beschäftigte die NEM Energy Group etwa 470 Mitarbeitende an ihren Standorten in den Niederlanden, Deutschland und Indien.

Seit der Übernahme von NEM Energy von Siemens Energy im Dezember 2022 im Rahmen einer Carve-out-Transaktion hat Mutares das Unternehmen erfolgreich zu einer unabhängigen, innovativen, operativ gestärkten und nachhaltig profitablen Plattform entwickelt. Während der Eigentümerschaft von Mutares hat NEM seine operative Aufstellung gestärkt und in einen neuen Go-to-Market-Ansatz investiert. Dies spiegelt sich in einer starken Projektpipeline und einer weltweit diversifizierten Kundenbasis wider.

Die Transaktion stellt einen erfolgreichen Exit für Mutares dar und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, durch operative Transformation und strategische Neupositionierung erheblichen Mehrwert für Aktionäre zu schaffen. Mutares konzentriert sich auf Unternehmen in Branchen mit strukturellem Rückenwind, in denen die Nachfragedynamik langfristiges Wachstum unterstützt. Insbesondere der Energiesektor profitiert von der weltweit steigenden Nachfrage nach zuverlässigen, effizienten und emissionsärmeren Lösungen zur Energieerzeugung, von Aspekten der Energiesicherheit sowie vom fortschreitenden Wandel des globalen Energiesystems. Die Positionierung von NEM in diesen wachstumsstarken und sich entwickelnden Märkten passt hervorragend zum Investmentansatz und zur Wertschöpfungskompetenz von Mutares.



Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Die NEM Energy Group ist ein hervorragendes Beispiel für das, was wir am besten können: Unternehmen mit Potenzial zu identifizieren, sie zu leistungsstarken eigenständigen Plattformen weiterzuentwickeln und dabei Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen. Der Energiesektor erlebt derzeit eine außergewöhnlich starke strukturelle Nachfragedynamik, und wir haben NEM Energy optimal positioniert, um von diesem Umfeld zu profitieren. Wir sind stolz darauf, Teil der Entwicklung von NEM gewesen zu sein, und sind überzeugt, dass das Team von HPS der bestmögliche Eigentümer ist, um die NEM Energy Group auf ihrem weiteren Weg zu Wachstum und profitablem Erfolg zu begleiten. Wir danken dem Team von HPS für die angenehme Zusammenarbeit und wünschen ihm gemeinsam mit dem hervorragenden Team der NEM Energy Group viel Erfolg für die Zukunft.“



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.



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