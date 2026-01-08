EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf von Kalzip an Tremco CPG

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf von Kalzip an Tremco CPG

Führender Anbieter von Aluminium-Dach- und Fassadensystemen mit einer starken Marktposition und attraktiven Wachstumsperspektiven

Umsatz von ca. EUR 75 Mio.

Closing und Kaufpreiszufluss in Q2 2026 erwartet

München, 8. Januar 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zum Verkauf ihrer Portfoliogesellschaft Kalzip GmbH an die Tremco Construction Products Group („Tremco CPG“), eine Tochtergesellschaft der RPM International Inc., unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion inklusive der Kaufpreiszahlung wird für das 2. Quartal 2026 erwartet.

Nach der Übernahme im Jahr 2018 von Tata Steel Europe hat Mutares Kalzip erfolgreich als eigenständiges Unternehmen positioniert und innerhalb der Donges Group erfolgreich weiterentwickelt. Durch gezielte Transformationsmaßnahmen und durch Nutzung von Synergien innerhalb der Donges Group konnte Kalzip seine Marktposition stärken sowie nachhaltig und profitabel wachsen. Das zu den führenden Anbietern von Dächern aus Aluminium, Fassaden und Gebäudehüllen zählende Unternehmen ist international mit zahlreichen Vertriebsbüros und einer weltweit verfügbaren Flotte mobiler Produktionseinheiten vertreten. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Kalzip mit rund 180 Mitarbeitenden einen profitablen Umsatz von ca. EUR 75 Mio.

Nach der erfolgreichen Entwicklung innerhalb der Donges Group steht Kalzip auf einer soliden Basis und verfügt über eine starke Marktposition, was sich in den zurückliegenden Monaten nicht zuletzt in einem wachsenden Interesse strategischer Investoren widergespiegelt hat. RPM International Inc. ist einer der weltweit führenden Anbieter von Bauprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Spezialbeschichtungen und Dichtungsmassen. Die Tremco CPG Gruppe als strategischer Käufer bringt die optimalen Voraussetzungen mit, um das Wachstum von Kalzip nachhaltig weiter voranzutreiben und neue Märkte zu erschließen.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Nach den jüngsten erfolgreichen Exits von Fuentes und Conexus konnten wir nun mit Kalzip einen weiteren angekündigten Exit realisieren. Nach nunmehr sieben Jahren im Portfolio von Mutares ist jetzt die ideale Zeit, um Kalzip in neue, gute Hände zu geben. Die Entwicklung von Kalzip in den zurückliegenden Jahren zeigt, wie Mutares Unternehmen aus Sondersituationen gezielt weiterentwickelt und erfolgreich eigenständig, profitabel und wachstumsfähig am Markt positioniert. Wir sind überzeugt, in Tremco CPG den optimalen neuen Eigentümer für Kalzip gefunden zu haben, der unser Portfoliounternehmen erfolgreich in die nächste Wachstumsphase begleiten wird.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

