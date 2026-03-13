Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
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13.03.2026 21:53:53
EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf von Relobus an Infracapital
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf von Relobus an Infracapital
München, 13. März 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens Relobus Transport Polska sp. z o.o. („Relobus“), einem der größten privaten Betreiber öffentlicher Busverkehrsdienste in Polen, an einen von Infracapital, dem Infrastruktur-Beteiligungsarm von M&G, verwalteten Fonds unterzeichnet. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden.
Relobus ist ein etablierter Anbieter von kommunalen und regionalen öffentlichen Verkehrsdiensten in Polen, der im Rahmen langfristiger öffentlicher Dienstleistungsverträge tätig ist. Das Unternehmen profitiert von einem diversifizierten Vertragsportfolio, starken Ausschreibungskapazitäten und einer soliden operativen Präsenz in mehreren Regionen, was eine hohe Umsatzvisibilität und ein widerstandsfähiges Geschäftsprofil gewährleistet. Zuletzt hat Relobus zwei neue 10-Jahres-Verträge für den öffentlichen Nahverkehr in Warschau (108 Busse) erfolgreich abgeschlossen und kürzlich einen neuen Vertrag in Danzig unterzeichnet, was seine starke Wettbewerbsposition in wichtigen polnischen Ballungsräumen unterstreicht.
Seit der Übernahme durch Mutares im Jahr 2023 hat Relobus eine umfassende operative und finanzielle Transformation durchlaufen. Zu den wichtigsten Initiativen zur Wertschöpfung gehörten die Stärkung des Ausschreibungsmanagements und der Preisdisziplin, die Verbesserung der Kostenkontrolle und der Organisationsstrukturen sowie die Stabilisierung der operativen Leistung.
Der polnische Markt für öffentlichen Nahverkehr bietet attraktive langfristige Fundamentaldaten, die durch Urbanisierung, stabile öffentliche Finanzierungsrahmen und einen wachsenden Fokus auf nachhaltige Mobilität getrieben werden. Vor diesem Hintergrund hat sich Relobus zu einer skalierbaren Plattform mit starkem Wachstumspotenzial entwickelt, die durch langfristige Verträge und eine steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Transportlösungen unterstützt wird.
Mit Infracapital als neuem Eigentümer ist Relobus gut positioniert, um die nächste Entwicklungsphase voranzutreiben, darunter den weiteren Ausbau der Vertragsbasis, die Fortsetzung der Initiativen zur operativen Exzellenz und die weitere Einführung von emissionsarmen und emissionsfreien Fahrzeugen.
Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Relobus ist ein weiteres starkes Beispiel für die Fähigkeit von Mutares, Unternehmen aus besonderen Situationen in attraktive und nachhaltige Plattformen zu verwandeln. Gemeinsam mit dem Managementteam haben wir die operative Leistung deutlich verbessert, langfristige Verträge in wichtigen Ballungsräumen gesichert und das Unternehmen für die anhaltende Transformation des öffentlichen Nahverkehrs, einschließlich der Elektrifizierung der Flotte, positioniert. Wir sind stolz auf den geschaffenen Mehrwert und überzeugt, dass Infracapital der ideale Partner ist, um Relobus in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.“
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
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13.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2291310
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2291310 13.03.2026 CET/CEST
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