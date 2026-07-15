EQS-News: Mutares verkauft Redo Oy an die Invex Group

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Mutares verkauft Redo Oy an die Invex Group



15.07.2026 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mutares verkauft Redo Oy an die Invex Group

Führender Anbieter von Schadensanierungsdienstleistungen in Finnland

Die strategische Transaktion bietet Redo eine starke Plattform für die nächste Entwicklungsphase

Umsatz von rund EUR 25 Mio. im Jahr 2025

München/Helsinki, 15. Juli 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat Redo Oy, einen finnischen Anbieter von Schadensanierungsdienstleistungen, an die Invex Group verkauft. Die Invex Group ist ein norwegischer Industrieinvestor und Eigentümer von Recover, der in Skandinavien im Bereich Sanierungs- und Restaurierungsdienstleistungen tätig ist. Die Transaktion bietet Redo ein starkes strategisches Zuhause und Zugang zu einer breiteren nordischen Plattform, die die weitere Entwicklung und das zukünftige Wachstum des Unternehmens unterstützt.

Redo zählt zu den führenden finnischen Anbietern für Schadenmanagement und Immobiliensanierung. Das Unternehmen bietet Begutachtung, Abriss, Trocknung und Wiederherstellung bei Wasser -, Feuer-, Feuchtigkeits- und Geruchsschäden an. Mit rund 250 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund EUR 25 Mio. im Jahr 2025 verfügt Redo über ein landesweites Netzwerk von mehr als 20 Standorten. Dadurch kann das Unternehmen rund 80 % der finnischen Bevölkerung innerhalb einer Stunde erreichen.

Seit der Übernahme durch Mutares im Jahr 2023 hat Redo ein umfassendes Transformations- und Optimierungsprogramm durchlaufen. Der nun erfolgte Verkauf an einen strategischen Käufer spiegelt die industrielle Attraktivität und das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens wider.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Wir freuen uns, mit der Invex Group den richtigen langfristigen Eigentümer für Redo gefunden zu haben. Ihre starke Präsenz im nordischen Raum und ihre Branchenexpertise bieten eine hervorragende Plattform für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Wir danken dem Managementteam und den Mitarbeitenden für ihren Einsatz während der Zeit von Redo im Mutares-Portfolio und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich

VAE SOLIS COMMUNICATIONS

Marie-Caroline Garnier

Telefon: +33 6 22 86 39 17

E-Mail: mutares@vae-solis.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk