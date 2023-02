EQS-News: Mynaric ernennt Mustafa Veziroglu zum Co-CEO

EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Personalie

Mynaric ernennt Mustafa Veziroglu zum Co-CEO



31.01.2023 / 19:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MÜNCHEN, 31. Januar 2023 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kostengünstigen und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute die zum 1. Februar 2023 in Kraft tretende Ernennung von Mustafa Veziroglu zum Co-CEO des Unternehmens bekannt. Mustafa Veziroglu kam im August 2022 als Präsident zu Mynaric und ist seitdem für alle operativen produktbezogenen Aktivitäten innerhalb von Mynaric verantwortlich und beaufsichtigt den gesamten Produktlebenszyklus von der Entwicklung bis zur Auslieferung. Angesichts der jüngsten Erfolge von Mynaric bei der Gewinnung weiterer neuer Kunden und dem Erreichen wichtiger Kundenmeilensteine wird seine Rolle als Co-CEO darin bestehen, den Fokus von Mynaric auf die Unternehmensziele für 2023 zu schärfen und das Unternehmen gemeinsam mit Co-CEO Bulent Altan zu führen. "Als ich letztes Jahr zu Mynaric kam, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, unsere Produkte pünktlich, spezifikations- und budgetgerecht zu liefern und dabei auf die beeindruckende Arbeit aufzubauen, die unser Team unter Bulents Führung geleistet hat", sagte Mustafa Veziroglu, Co-CEO von Mynaric. "Ich fühle mich geehrt, gemeinsam mit ihm die Leitung des Unternehmens zu übernehmen, während wir uns der Umsetzung dieser Mission nähern und uns darauf vorbereiten, in der zweiten Jahreshälfte erhebliche Mengen an Terminals an unsere Kunden auszuliefern." "Seit Mustafa im August 2022 zu uns gestoßen ist, bin ich von der Leistungsfähigkeit und den Erfolgen von Mynaric beeindruckt. Insbesondere in den Bereichen Entwicklung, Qualifizierung und Serienfertigung unserer Produkte haben wir eine Reihe wichtiger Entwicklungs- und Kundenmeilensteine erreicht. Dank seiner Führung und der engen Partnerschaft mit den verantwortlichen Teams haben wir außerdem bedeutende Fortschritte bezüglich der Produktionsziele für 2023 gemacht", sagte Bulent Altan, Co-CEO von Mynaric. "Ich freue mich, dass unser Aufsichtsrat den enormen Mehrwert erkannt hat, den Mustafa für Mynaric bringt, und es ist großartig, dass er gemeinsam mit mir das Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase führen wird." Zum 31. Dezember 2022 meldete Mynaric einen Rekordauftragsbestand von 256 Geräten, wobei der Großteil dieser Lieferungen in der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnen und bis ins Jahr 2024 andauern soll. Darüber hinaus gab Mynaric am 9. Januar einen Auftrag im Wert von rund 24 Millionen US-Dollar von einem neuen, ungenannten US-Kunden bekannt, dessen Produktlieferungen vollständig für das zweite Halbjahr 2023 geplant sind. Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und raumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com. Medienkontakt Krista Hazen krista.hazen@mynaricusa.com +1 (614) 915-4383 Investorenkontakt Tom Dinges tom.dinges@mynaric.com +1 (202) 900-8332

31.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com