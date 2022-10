EQS-News: Mynaric liefert optische Kommunikationsterminals an Northrop Grumman als Teil des Tranche 1 Tracking Layer Programms der Space Development Agency

EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Mynaric liefert optische Kommunikationsterminals an Northrop Grumman als Teil des Tranche 1 Tracking Layer Programms der Space Development Agency



18.10.2022 / 14:00 CET/CEST

LOS ANGELES, 18. Oktober 2022 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute bekannt, dass es Northrop Grumman mit optischen Kommunikationsterminals für 14 Satelliten im Rahmen des Tranche 1 Tracking Layer Programms der Space Development Agency (SDA) beliefern wird. Jeder Satellit wird mit einem Infrarotsensor mit großem Sichtfeld, drei optischen Kommunikationsterminals und einer Ka-Band-Nutzlast für die Kommunikation ausgestattet. Mynaric wird 42 CONDOR Mk3-Terminals an Northrop Grumman für das Programm liefern, wobei die Produktlieferungen größtenteils im Jahr 2024 für den Einsatz im Jahr 2025 erwartet werden. "Wir sind stolz darauf, Northrop Grumman und die SDA bei diesem für die Landesverteidigung der Vereinigten Staaten wichtigen Programm zu unterstützen", sagte Tina Ghataore, Chief Commercial Officer von Mynaric. "Diese Ankündigung unterstreicht unser Engagement, Produkte für Raumfahrtanwendungen zu liefern, die technisch solide sind und in Serie produziert werden können. Wir werden unsere Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Northrop Grumman beim Tranche-1-Transport-Layer nutzen, wenn wir mit der Lieferung der Terminals für die Tranche-1-Tracking-Layer-Satelliten beginnen." Im Juli wählte die SDA Northrop Grumman als einen der beiden Hauptauftragnehmer für die Tranche 1 Tracking Layer aus, die Teil der anfänglichen Fähigkeit zur Raketenwarnung und Raketenverfolgung im Rahmen der National Defense Space Architecture (NDSA) ist. Die Tranche 1 Tracking Layer wird Hyperschallwaffen und andere hochentwickelte Flugkörper von der ersten Phase des Starts bis zum Abfangen erkennen, identifizieren und verfolgen. Nach ihrer vollständigen Einführung im Jahr 2025 werden die Satelliten der Tranche 1 Tracking Layer in bis zu vier erdnahen Umlaufbahnen operieren, die mit den Satelliten der Tranche 1 Transport Layer verbunden sind. "Tranche 1 Tracking baut auf dem Tranche 1 Transport Layer Programm von Northrop Grumman auf und knüpft daran an", sagte Blake Bullock, Vice President, Communication Systems, Strategic Space Systems, Northrop Grumman. "Wir arbeiten eng mit Mynaric und unseren anderen Industriepartnern zusammen, um diese kritische Raketenwarn- und Raketenverfolgungsfähigkeit schnell zu entwickeln." Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und raumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

