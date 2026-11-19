EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

Nabaltec AG bekräftigt mit drittem Quartal die Rückkehr zum Wachstumskurs und hält an der Prognose für 2026 fest



19.11.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nabaltec AG bekräftigt mit drittem Quartal die Rückkehr zum Wachstumskurs und hält an der Prognose für 2026 fest

Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2026 bei 159,9 Mio. Euro (+3,1 % gegenüber Vorjahreszeitraum)

EBIT in den ersten neun Monaten 2026 bei 10,0 Mio. Euro (-28,5 %); EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) bei 6,4 %

Beide Produktsegmente -„Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ - konnten gegenüber Vorjahreszeitraum zulegen

Prognose für 2026 bestätigt: Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 4 % bis 6 %; EBIT-Marge in einer Bandbreite von 5 % bis 7 %

Schwandorf, 19. November 2026 – Die Nabaltec AG erzielte im dritten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 51,4 Mio. Euro und wuchs damit gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (48,6 Mio. Euro) um 5,7 %. Im Neunmonatszeitraum 2026 stieg der Gesamtumsatz damit auf 159,9 Mio. Euro nach 155,1 Mio. Euro in den ersten neun Monaten des Vorjahres (+3,1 %). Beide Produktsegmente trugen zum Umsatzwachstum bei.

„Mit der Umsatzdynamik des laufenden Geschäftsjahres sind wir auf den Wachstumskurs zurückgekehrt. Diese Entwicklung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, unser Ziel im Geschäftsjahr 2026 zu erreichen“, berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. „Insbesondere im dritten Quartal profitierten wir von einem gestiegenen Mengenbedarf unserer Kunden. Mit gezielten Investitionen in den Ausbau der Kapazitäten schaffen wir zugleich die Voraussetzungen, um eine steigende Nachfrage bedienen und unser Wachstum bei einer weiteren Belebung der Konjunktur fortsetzen zu können.“

Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erzielte Nabaltec in den ersten neun Monaten 2026 21,0 Mio. Euro und lag somit 7,0 % hinter dem Vorjahreszeitraum von 22,6 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) lag in den ersten neun Monaten 2026 bei 13,5 % (Vorjahreszeitraum: 14,5 %). Beim operativen Konzernergebnis (EBIT) erreichte Nabaltec in den ersten neun Monaten 2026 einen Wert von 10,0 Mio. Euro und somit eine EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) von 6,4 %. Das operative Ergebnis war vor allem von hohen Energie- und Frachtkosten sowie planmäßig höheren Abschreibungen aufgrund der zuletzt abgeschlossenen Investitionsprojekte belastet.

Das Produktsegment „Funktionale Füllstoffe“ lag in den ersten neun Monaten 2026 bei einem Umsatz von 116,8 Mio. Euro nach 113,7 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum (+2,7 %). Im dritten Quartal 2026 ergab sich ein Umsatz von 36,7 Mio. Euro nach 35,2 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum (+4,0 %). Im jungen und wachstumsstarken Produktbereich Viskositätsoptimierte Hydroxide legte Nabaltec im Neunmonatszeitraum 2026 stark zu und steigerte den Umsatz hier um 40,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Produktbereich Böhmite konnte die Entwicklung des zweiten Quartals nicht ganz bestätigt werden: Insgesamt ging der Umsatz im Neunmonatszeitraum um 4,3 % zurück, wobei sich die Signale im Markt positiv entwickeln.

Im Produktsegment „Spezialoxide“ erzielte das Unternehmen im Neunmonatszeitraum 2026 einen Umsatz von 43,2 Mio. Euro nach 41,4 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2025 (+4,1 %). Das dritte Quartal 2026 trug zu diesem Wert mit 14,7 Mio. Euro bei und lag damit 10,2 % über dem dritten Quartal 2025 mit 13,4 Mio. Euro. Trotz dieser positiven Entwicklung wirkt die Schwäche der Stahlnachfrage weiterhin bremsend auf den für Nabaltec maßgeblichen Feuerfestmarkt.

Mit einem Auftragsbestand zum 30. September 2026 von 48,8 Mio. Euro nach 32,7 Mio. Euro zum Vorjahreszeitpunkt ist die Entwicklung deutlich positiv. Der Vorstand der Nabaltec AG bestätigt daher die Prognose für das Gesamtjahr mit einem Umsatzanstieg in einer Bandbreite von 4 % bis 6 % und einer EBIT-Marge in einer Bandbreite von 5 % bis 7 %. Der im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 prognostizierte Rückgang bei der EBIT-Marge wird vor allem aus deutlich steigenden Energiekosten und einer spürbaren Zunahme der planmäßigen Abschreibungen resultieren.

Wie bereits mitgeteilt, wird Dirk A. Müller zum 1. Dezember 2026 seine Tätigkeit als Finanzvorstand der Nabaltec AG aufnehmen. Sein Mandat im Aufsichtsrat hat er mit Wirkung zum Ablauf des 30. November 2026 niedergelegt. Als von der Hauptversammlung gewähltes Ersatzmitglied rückt Astrid Witzany zum 1. Dezember 2026 in den Aufsichtsrat der Nabaltec AG nach. Günther Spitzer, seit 2017 Finanzvorstand der Nabaltec AG, wird seinen Vertrag, der am 31. Dezember 2026 ausläuft, auf eigenen Wunsch nach fast 45 Jahren im Unternehmen nicht mehr verlängern und in den Ruhestand treten.

Hinweis: Der Quartalsbericht Q3/2026 der Nabaltec AG steht unter https://nabaltec.de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung. Der Vorstand der Nabaltec AG wird darüber hinaus am 19. November 2026, um 11:00 Uhr (MEZ), einen Earnings Call zum Thema Q3/2026 Highlights durchführen. Interessierte Investoren können sich über den weiterführenden Link hierzu anmelden.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt: