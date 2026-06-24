EQS-News: Nabaltec AG: Hauptversammlung beschließt erneut Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,29 Euro je Aktie

EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Nabaltec AG: Hauptversammlung beschließt erneut Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,29 Euro je Aktie



24.06.2026 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nabaltec AG: Hauptversammlung beschließt erneut Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,29 Euro je Aktie

Gesamtausschüttung in Höhe von 2,6 Mio. Euro

Zustimmung zu Vorratsbeschlüssen und sämtlichen Tagesordnungspunkten

Schwandorf/Amberg, 24. Juni 2026 – Vorstand und Aufsichtsrat der Nabaltec AG konnten auf der heutigen, in Präsenz abgehaltenen Hauptversammlung in Amberg erneut eine breite Unterstützung der Aktionäre für die operative Ausrichtung und die Unternehmensstrategie verzeichnen.

Die Aktionäre folgten dem gemeinsamen Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat und beschlossen die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von insgesamt 2,6 Mio. Euro oder 0,29 Euro je Aktie. Der verbleibende Bilanzgewinn von 66,6 Mio. Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen und dient weiterhin der Stärkung der Eigenkapitalbasis des Unternehmens. Die Dividende wird am 29. Juni 2026 ausbezahlt.

„Erneut haben wir große Zustimmung unserer Aktionärinnen und Aktionäre zur Ausrichtung der Nabaltec AG erhalten. Gerade vor dem Hintergrund des herausfordernden Marktumfelds - insbesondere in der Chemieindustrie - ist dieser Vertrauenszuspruch von großer Bedeutung“, berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. „Dass wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre am Erfolg des Unternehmens beteiligen können, freut uns insbesondere vor dem Hintergrund einer insgesamt vorsichtigeren Dividendenpolitik in der Chemiebranche.“

Neben der Gewinnverwendung stimmten die Aktionäre der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ebenso zu wie dem Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie verschiedenen Vorratsbeschlüssen. Hierzu zählen die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Möglichkeit der Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen einschließlich der Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals.

Hinweis: Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2026 der Nabaltec AG stehen kurzfristig unter www.nabaltec.de, Bereich Investor Relations/Hauptversammlung, zum Download zur Verfügung.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt: