EQS-News: Nabaltec AG veröffentlicht Zahlen zum ersten Quartal 2026 und erwartet eine schrittweise Rückkehr zu Umsatzwachstum ab dem zweiten Quartal

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Nabaltec AG veröffentlicht Zahlen zum ersten Quartal 2026 und erwartet eine schrittweise Rückkehr zu Umsatzwachstum ab dem zweiten Quartal



21.05.2026 / 10:00 CET/CEST

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Nabaltec AG veröffentlicht Zahlen zum ersten Quartal 2026 und erwartet eine schrittweise Rückkehr zu Umsatzwachstum ab dem zweiten Quartal

Konzernumsatz im ersten Quartal 2026 bei 53,2 Mio. Euro (-2,7 % gegenüber Vorjahresquartal)

EBIT in den ersten drei Monaten 2026 bei 2,7 Mio. Euro (Q1/2025: 4,1 Mio. Euro); EBIT-Marge 5,2 %

Umsatz im Produktbereich Viskositätsoptimierte Hydroxide weiter steigend

Prognose 2026 bestätigt: Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 4 % bis 6 %; EBIT-Marge in einer Bandbreite von 5 % bis 7 %

Schwandorf, 21. Mai 2026 – Die Nabaltec AG erzielte im ersten Quartal 2026 unter nach wie vor schwierigen Marktbedingungen einen Konzernumsatz von 53,2 Mio. Euro und konnte damit den Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal auf 2,7 % begrenzen. Ergebnisseitig konnte Nabaltec ein EBITDA von 6,4 Mio. Euro (Q1/2025: 7,0 Mio. Euro) und ein EBIT von 2,7 Mio. Euro (Q1/2025: 4,1 Mio. Euro) erzielen. Die EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) lag im ersten Quartal 2026 bei 5,2 %.

„Wir haben uns auch in einem weiterhin verhaltenen konjunkturellen Umfeld gut behauptet und konnten unsere EBIT-Marge trotz deutlich erhöhter Energiepreise sowie nach einem unerwartet schwachen vierten Quartal 2025 wieder in den für das Gesamtjahr angestrebten Bereich führen“, sagt Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. „Auch wenn die Impulse für eine höhere Umsatzdynamik in der Branche zum Jahresanfang noch eher verhalten blieben, sehen wir in der klaren Fokussierung auf ausgewählte Nischen der Spezialchemie bei einem insgesamt ausgewogenen Produktmix den Rückhalt für unsere weiter stabile operative Entwicklung – auch bei einem schwierigen Marktumfeld.“

Im Produktsegment „Funktionale Füllstoffe“ lag der Umsatz bei 39,4 Mio. Euro nach 40,3 Mio. Euro im ersten Quartal 2025. Dies entspricht einem Umsatzrückgang in diesem Produktsegment von 2,1 %. Der Produktbereich Viskositätsoptimierte Hydroxide konnte im ersten Quartal 2026 erneut stark zulegen und einen Umsatzanstieg von 28,0 % im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnen. Hier profitiert Nabaltec von der steigenden Bedeutung des Thermomanagements in Lithium-Ionen-Batterien. Leicht rückläufig hingegen entwickelte sich der Absatz im Produktbereich Böhmite: Hier verläuft die Marktentwicklung weiter schwach, resultierend aus und analog zu dem stagnierenden Ausbau der Zellfertigung in Europa für die E-Mobilität. In den ersten drei Monaten 2026 wurde im Produktsegment „Spezialoxide“ ein Umsatz von 13,8 Mio. Euro erzielt nach 14,4 Mio. Euro im entsprechenden Vergleichsquartal (-4,6 %). Die Schwäche der Stahlnachfrage bremst weiterhin den Feuerfestmarkt.

„Mit unseren Feinsthydroxiden, viskositätsoptimierten Hydroxiden und Böhmiten haben wir hochentwickelte Produkte, die aufgrund ihrer ausgezeichneten Eigenschaften in Kabelanwendungen, unter anderem in Rechenzentren der KI-Infrastruktur, in Batterien für Elektromobilität und in der Leistungselektronik sowie bei der Erzeugung von erneuerbaren Energien unentbehrlich sind“, berichtet Johannes Heckmann weiter. „Wir sind davon überzeugt, dass wir für den wieder anziehenden Markt sehr gut aufgestellt sind, und es verdichten sich erste positive Anzeichen für die Rückkehr zum Wachstumskurs bereits im zweiten Quartal 2026.“

Der Vorstand der Nabaltec AG geht für das Jahr 2026 weiterhin von einem volatilen konjunkturellen Umfeld aus und erwartet dennoch für das eigene Unternehmen eine Rückkehr zum Wachstum mit einem Umsatzanstieg in einer Bandbreite von 4 % bis 6 %. Die EBIT-Marge wird in einer Bandbreite von 5 % bis 7 % prognostiziert. Der im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 prognostizierte Rückgang bei der EBIT-Marge wird vor allem aus steigenden Materialaufwendungen, insbesondere für Energie, sowie einer spürbaren Zunahme der planmäßigen Abschreibungen resultieren.

Hinweis: Der Quartalsbericht Q1/2026 der Nabaltec AG steht unter https://nabaltec.de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung. Der Vorstand der Nabaltec AG wird darüber hinaus am 21. Mai 2026, um 11:00 Uhr (CEST), einen Earnings Call zum Thema Q1/2026 Highlights durchführen. Interessierte Investoren können sich über den weiterführenden Link hierzu anmelden.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

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