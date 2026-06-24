EQS-News: NAGA ERHÄLT MICA-ZULASSUNG FÜR KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN IN DER GESAMTEN EU

EQS-News: The Naga Group AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

NAGA ERHÄLT MICA-ZULASSUNG FÜR KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN IN DER GESAMTEN EU



24.06.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NAGA ERHÄLT MICA-ZULASSUNG FÜR KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN IN DER GESAMTEN EU



Wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung der NAGA SuperApp

Europaweite Erbringung regulierter Krypto-Dienstleistungen unter dem MiCA-Regelwerk

Stärkung der regulatorischen Grundlage für weiteres Wachstum



Hamburg, 24. Juni 2026 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A41YCM0), die Multi-Asset- Fintech -Gruppe hinter der NAGA-SuperApp „Naga One“, gibt bekannt, dass ihre europäische Tochtergesellschaft NAGA X Ltd eine Zulassung gemäß der EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Vermögenswerte (Markets in Crypto-Assets Regulation – MiCA) erhalten hat. Die Zulassung stärkt die Fähigkeit der Gesellschaft, Krypto-Dienstleistungen in ihr SuperApp-Ökosystem zu integrieren, und schafft einen skalierbaren regulatorischen Rahmen zur Unterstützung des künftigen Wachstums im europäischen Markt.

Mit dem Übergang Europas zum MiCA-Regelwerk ist NAGA hervorragend positioniert, Kunden einen sicheren, regulatorisch konformen und transparenten Zugang zu Krypto-Dienstleistungen innerhalb eines harmonisierten regulatorischen Umfelds zu bieten. Die Zulassung belegt darüber hinaus, dass NAGA anspruchsvolle regulatorische Anforderungen erfüllt, und spiegelt die Stärke der regulatorischen und operativen Infrastruktur der Gesellschaft wider.

Die Zulassung ermöglicht es den europäischen Kunden von NAGA, Krypto-Assets zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen, von der sicheren Verwahrung ihrer Bestände zu profitieren und auf eine Vielzahl kryptobezogener Dienstleistungen innerhalb eines regulierten Umfelds zuzugreifen. Als zentraler Bestandteil der SuperApp-Strategie von NAGA ergänzen Krypto-Dienstleistungen das umfassende Ökosystem der Gesellschaft aus Investieren, Social Trading und Finanzdienstleistungen und unterstützen den weiteren Ausbau des Kryptoangebots von NAGA im europäischen Markt.

Krypto-Dienstleistungen sind seit vielen Jahren ein integraler Bestandteil des Angebots von NAGA und bleiben eine zentrale Säule der Unternehmensstrategie, eine umfassende Finanz-SuperApp zu schaffen, die Investieren, Social Trading, Zahlungsdienste und digitale Vermögenswerte in einer einzigen Nutzererfahrung vereint.



Octavian Patrascu, CEO der The NAGA Group, kommentiert: „Der Erhalt der MiCA-Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein für NAGA und unterstreicht die Stärke unserer regulatorischen und operativen Infrastruktur. Da Krypto-Dienstleistungen Teil eines harmonisierten europäischen Regulierungsrahmens werden, sind wir hervorragend positioniert, unseren Kunden einen sicheren, regulatorisch konformen und transparenten Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu bieten. Gleichzeitig stärkt die Zulassung das Fundament unserer SuperApp-Strategie, in der Investieren, Social Trading, Zahlungsdienste und Krypto-Dienstleistungen in einem einzigen regulierten Ökosystem zusammengeführt werden. Wir betrachten regulatorische Exzellenz als einen wesentlichen Treiber für langfristiges Wachstum und als wichtigen Faktor beim Aufbau von Vertrauen bei unseren Kunden in ganz Europa.“



Über NAGA

NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF -Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Jeremy Schlachter

CFO

ir@naga.com