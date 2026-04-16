The Naga Group Aktie
WKN DE: A41YCM / ISIN: DE000A41YCM0
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16.04.2026 09:00:03
EQS-News: NAGA GROUP POSITIONIERT KI ALS ZENTRALEN WACHSTUMSTREIBER
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EQS-News: The Naga Group AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
NAGA GROUP POSITIONIERT KI ALS ZENTRALEN WACHSTUMSTREIBER
Nach Abschluss der Integrationsphase konzentriert sich die NAGA Group nun vollständig auf die Umsetzung. KI ist zunehmend in zentrale Geschäftsprozesse eingebettet und verändert die Art und Weise, wie NAGA Wachstum steuert, den Betrieb organisiert und neue Produkte entwickelt.
Im ersten Quartal 2026 werden erste Effekte in mehreren Geschäftsbereichen sichtbar. Im Kundenservice löst KI ca. 66 % aller chat-basierten Anfragen ohne menschliche Beteiligung und bearbeitet damit ein wachsendes Anfragevolumen, ohne dass entsprechend mehr Personal eingestellt werden muss. Dies ermöglicht der NAGA Group, steigende Volumina aufzufangen, ohne den Personalbestand entsprechend ausweiten zu müssen.
Im Marketing hat KI eine 3- bis 5-fache Steigerung der produzierten Creatives (Landing Pages, Banner, Video-Ads) ermöglicht – bei kürzeren Produktionszyklen und erweiterter Sprachabdeckung, realisiert mit einer schlankeren Teamstruktur (ca. 20 % Personalreduzierung). Dies unterstützt eine effizientere Skalierung der Kundengewinnung.
Automatisierung verbessert auch das Partner-Geschäft und interne Prozesse, indem die Onboarding-Zeiten von ca. 10 Tagen auf rund 1 Tag deutlich reduziert werden. Im Engineering beschleunigen KI-gestützte Workflows die Auslieferung neuer Features und verkürzen die Time-to-Market-Entwicklungszyklen von mehreren Wochen auf wenige Tage.
Auch das interne Reporting wurde durch KI-gestützte Self-Service-Analytics gestärkt: Alle Abteilungen erhalten schnelleren Zugang zu operativen Daten, was schnellere Managemententscheidungen ermöglicht.
Die NAGA Group sieht sich in einer besonders günstigen Position, um KI-getriebene Initiativen umzusetzen. Als mittelgroßer, international regulierter Betreiber vereint die NAGA Group regulatorische Lizenzen, eine etablierte globale Plattform mit mehr als 2,5 Millionen registrierten Nutzern sowie die operative Infrastruktur, die für den Einsatz von KI-Lösungen in großem Maßstab erforderlich ist.
Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über die Agilität, neue Technologien schnell einzuführen. Während kleinere Unternehmen häufig über keine ausreichende Skalierung und Infrastruktur verfügen und größere Organisationen durch komplexe Systeme und Prozesse eingeschränkt sein können, verbindet NAGA beides: operative Substanz und Umsetzungsgeschwindigkeit.
Die Integration von KI trägt zur strukturellen Stärkung des operativen Leverage der NAGA Group bei. Effizienzgewinne werden eingesetzt, um Wachstumsinitiativen zu unterstützen, insbesondere in Marketing und Kundengewinnung.
Infolgedessen entwickelt sich NAGA in Richtung eines skalierbareren Modells, bei dem wachsende Nutzeraktivität effizienter bewältigt und Ressourcen effektiver auf Wachstum ausgerichtet werden können.
Parallel zur operativen Transformation setzt NAGA seine Produkt-Roadmap 2026 um und erweitert die Plattform um zusätzliche Funktionalitäten und Produktangebote.
Zentrale Schwerpunkte sind der Ausbau von Social-Trading- und Community-Features, die Weiterentwicklung der Plattform zu einem breiteren Multi-Asset- und Krypto-Angebot sowie die Integration KI-gestützter Assistenztools im Trading-Umfeld.
Darüber hinaus entwickelt die NAGA Group neue Produktangebote, die auf zusätzliche Kundensegmente abzielen – darunter vereinfachte Anlagelösungen und stärker automatisierte Portfolio-Ansätze. Ziel ist es, die Attraktivität der Plattform über aktive Trader hinaus zu steigern und die Monetarisierung über eine diversifiziertere Nutzerbasis zu erhöhen.
Mit dieser Roadmap strebt NAGA an, das Nutzerengagement weiter zu steigern, die Monetarisierung je Kunde zu verbessern und zusätzliche wiederkehrende Umsatzströme zu erschließen.
CEO Octavian Patrascu und CFO Jeremy Schlachter werden das Strategy Update gemeinsam mit den ungeprüften Ergebnissen für Q1 2026 am 23. April 2026 um 15:00 Uhr MESZ in einer Webcast-Präsentation vorstellen. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten.
Zur Teilnahme am Webcast/Call bitten wir um rechtzeitige Anmeldung unter:
NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.
The NAGA Group AG
16.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The NAGA Group AG
|Suhrenkamp 59
|22335 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|info@naga.com
|Internet:
|www.naga.com
|ISIN:
|DE000A41YCM0
|WKN:
|A41YCM
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2309234
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2309234 16.04.2026 CET/CEST
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