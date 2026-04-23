EQS-News: NAGA GROUP VERZEICHNET ERSTES PROFITABLES Q1 MIT VERBESSERTER EBITDA-MARGE – PROGNOSE 2026 BESTÄTIGT

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NAGA GROUP VERZEICHNET ERSTES PROFITABLES Q1 MIT VERBESSERTER EBITDA-MARGE – PROGNOSE 2026 BESTÄTIGT



23.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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NAGA GROUP VERZEICHNET ERSTES PROFITABLES Q1 MIT VERBESSERTER EBITDA-MARGE – PROGNOSE 2026 BESTÄTIGT



Konzernumsatz von EUR 14,4 Mio. (Q1 2025: EUR 16,4 Mio.); bereinigt um Fremdwährungseffekte lag der Umsatz auf Vorjahresniveau

EBITDA von EUR 2,3 Mio. (Q1 2025: EUR 1,0 Mio.), EBITDA-Marge deutlich verbessert auf 15,8 % (Q1 2025: 6,1 %)

Erstes profitables erstes Quartal in der Unternehmensgeschichte mit einem Konzernergebnis von EUR 0,5 Mio. (Q1 2025: EUR -1,7 Mio.)

Operative KPIs zeigen stabile bis positive Entwicklung mit steigender Aktivität und höherer Kundenbindung

Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt: Umsatz von EUR 68 Mio. bis EUR 75 Mio., EBITDA von EUR 10 Mio. bis EUR 15 Mio.



Hamburg, 23. April 2026 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A41YCM0), die Multi-Asset- Fintech -Gruppe hinter der NAGA-SuperApp „Naga One“, verzeichnete im ersten Quartal 2026 eine deutliche Verbesserung der Profitabilität und erzielte erstmals in einem ersten Quartal ein positives Konzernergebnis. Die Entwicklung im Q1 reflektiert eine verbesserte Kostenbasis, gesteigerte operative Effizienz sowie eine stabile bis positive Entwicklung der wesentlichen Leistungskennzahlen. Erste Effekte der im Jahr 2025 implementierten operativen Maßnahmen werden zunehmend sichtbar.



Marktumfeld und Geschäftsentwicklung

Das Marktumfeld im ersten Quartal 2026 war von einer gemischten Volatilität über verschiedene Anlageklassen hinweg geprägt. Phasen erhöhter Aktivität wurden insbesondere durch makroökonomische Entwicklungen sowie eine wieder anziehende Dynamik in den Kryptomärkten getrieben.

Die operative Entwicklung von NAGA profitierte von einer Kombination aus stabiler Handelsaktivität, verbesserter Kundenqualität sowie einem disziplinierten Kostenmanagement.



Finanzentwicklung im Q1 2026

Der Konzernumsatz belief sich im ersten Quartal 2026 auf EUR 14,4 Mio. (Q1 2025: EUR 16,4 Mio.). Bereinigt um Fremdwährungseffekte lag der Umsatz auf Vorjahresniveau und spiegelt damit eine stabile operative Entwicklung wider.

Das EBITDA erhöhte sich deutlich auf EUR 2,3 Mio. (Q1 2025: EUR 1,0 Mio.), während sich die EBITDA-Marge auf 15,8 % (Q1 2025: 6,1 %) verbesserte. Diese Entwicklung wurde durch eine optimierte Kostenstruktur und Effizienzsteigerungen im operativen Geschäft getragen und reflektiert eine strukturell reduzierte Kostenbasis im Vergleich zu Vorperioden.

Das Konzernergebnis belief sich auf EUR 0,5 Mio. (Q1 2025: EUR -1,7 Mio.) und markiert damit das erste profitable erste Quartal in der Unternehmensgeschichte.

Innerhalb des Quartals stellte der Monat März den stärksten Monat hinsichtlich der Handelsaktivität dar und sorgte für positiven Rückenwind zum Start in das zweite Quartal 2026.



Operative KPIs (ungeprüft)

Im ersten Quartal 2026 verzeichnete NAGA 87.500 neu registrierte Nutzer sowie 4.903 neu finanzierte Konten und damit eine weitere Erholung der Nutzeraktivität gegenüber dem Vorquartal. Das Handelsvolumen belief sich auf USD 80,7 Mrd. und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert, getragen durch eine höhere Handelsaktivität sowie verbesserte Marktbedingungen.

Auch sequenziell zeigten die wesentlichen operativen Kennzahlen eine positive Entwicklung: Die Nutzeraktivität stieg, die Nettoeinzahlungen nahmen zu und die Kundenabflüsse gingen zurück. Dies deutet auf eine stärkere Plattformbindung sowie eine verbesserte Kundenqualität hin und kompensierte teilweise den Rückgang bei neu finanzierten Konten.



Strategische Entwicklungen

Im ersten Quartal 2026 erzielte NAGA weitere Fortschritte bei der Umsetzung operativer Verbesserungsmaßnahmen. Technologiegestützte Initiativen, einschließlich des Einsatzes KI-basierter Lösungen, führten zu Effizienzgewinnen in zentralen Bereichen wie Marketing, Kundenservice und internen Prozessen. Dadurch konnten die Umsetzungsgeschwindigkeit erhöht, Kampagnen effizienter gesteuert und die Skalierbarkeit operativer Funktionen verbessert werden – ohne einen entsprechenden Anstieg der Kostenbasis.

Darüber hinaus hat die Gruppe ihre Distributionsaktivitäten weiter ausgebaut. Eine neu abgeschlossene Vertriebspartnerschaft sowie laufende Gespräche über zusätzliche White-Label-Kooperationen sollen die internationale Reichweite erhöhen und mittelfristig zusätzliche Wachstumsimpulse liefern. Diese Initiativen sind in der aktuellen Prognose noch nicht berücksichtigt.



Ausblick

Auf Basis der Entwicklung im ersten Quartal 2026 bestätigt das Management die Prognose für das Gesamtjahr. Die Gesellschaft erwartet weiterhin einen Konzernumsatz zwischen EUR 68 Mio. und EUR 75 Mio. sowie ein EBITDA zwischen EUR 10 Mio. und EUR 15 Mio.



Octavian Patrascu, CEO der The NAGA Group, kommentiert: „Das erste Quartal 2026 markiert einen wichtigen Fortschritt für NAGA. Wir haben erstmals ein profitables erstes Quartal erzielt und gleichzeitig unsere EBITDA-Marge deutlich verbessert. Parallel dazu konnten wir unsere operative Leistungsfähigkeit und Effizienz weiter stärken. Diese Entwicklungen untermauern unseren Fokus auf disziplinierte Umsetzung und bilden eine solide Grundlage für den weiteren Jahresverlauf 2026.“



Earnings Call Q1 2026 und Strategie-Update

CEO Octavian Patrascu und CFO Jeremy Schlachter werden die ungeprüften Ergebnisse für das erste Quartal 2026 gemeinsam mit einem Strategie-Update heute, am 23. April 2026 um 15:00 Uhr CET, im Rahmen einer Webcast-Präsentation erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache durchgeführt.

Zur Teilnahme am Webcast/Call bitten wir um rechtzeitige Anmeldung unter:

The NAGA Group – Strategy Update and Earnings Call Unaudited Q1 2026 Results.



Über NAGA

NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF -Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Jeremy Schlachter

CFO

ir@naga.com