Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
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16.04.2026 15:13:33
EQS-News: Nagarro ernennt Prateek Aggarwal zum Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands
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EQS-News: Nagarro SE
/ Schlagwort(e): Personalie
München, 16. April 2026 – Der Aufsichtsrat der Nagarro SE hat Prateek Aggarwal mit Wirkung zum 1. Mai 2026 zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Vorstands ernannt. Die Erstbestellung erfolgt für eine Amtszeit von drei Jahren. Mit dieser Ernennung erweitert und stärkt Nagarro sein Führungsteam und schafft eine eigenständige CFO-Funktion zur Unterstützung des Weiteren globalen Wachstums, einer gestärkten Governance sowie einer konstruktiven Einbindung in internationale Kapitalmärkte.
Prateek Aggarwal verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Finanzbereich im Technologie- und IT-Dienstleistungssektor. Er hatte leitende Positionen in internationalen börsennotierten Unternehmen inne und war in länderübergreifenden sowie kulturell vielfältigen Organisationen tätig. Dabei kann er auf eine starke Erfolgsbilanz in den Bereichen Finanzmanagement, operative Disziplin und Kapitalmarktkommunikation verweisen. Zuletzt war er in einer leitenden Funktion mit Fokus auf Wertsteigerung bei der RPSG Group tätig. Zuvor war er Chief Financial Officer bei HCLTech und Hexaware Technologies, wo er globale Finanzfunktionen verantwortete und Wachstums- sowie Transformationsinitiativen unterstützte.
Christian Bacherl, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Nagarro, sagt:
Manas Human, Co-Founder und CEO von Nagarro, erklärt:
Prateek Aggarwal dazu:
Kontakt:
Investor Relations – ir@nagarro.com
Media – press@nagarro.com
Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, „fluidic“, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine Fluidic Intelligence-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 17.700 Mitarbeitende und ist in 39 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.
FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)
16.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Straße 15
|81379 München
|Deutschland
|Telefon:
|089 / 785 000 282
|E-Mail:
|ir@nagarro.com
|Internet:
|www.nagarro.com
|ISIN:
|DE000A3H2200
|WKN:
|A3H220
|Indizes:
|TecDAX, SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2309916
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2309916 16.04.2026 CET/CEST
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