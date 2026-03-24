EQS-News: Nagarro gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 sowie den Abschluss der unabhängigen Untersuchung bekannt

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Nagarro gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 sowie den Abschluss der unabhängigen Untersuchung bekannt



24.03.2026 / 06:59 CET/CEST

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Umsatz von 999 Mio. € (+2,8 %) entspricht einem währungsbereinigten Wachstum von 6,1 %; Gross Profit belief sich auf 321 Mio. € (+8,6 %); bereinigte EBITDA-Marge entspricht mit 13,8 % der Prognosespanne



Umsatz für 2026 wird auf Basis der aktuellen Wechselkurse zwischen 1.000 und 1.060 Mio. € erwartet, Gross Margin bei rund 32 %, bereinigte EBITDA-Marge zwischen 14,5 % und 15,5 %



Unabhängige Untersuchung findet keinerlei Hinweise auf Betrug oder Fehlverhalten; frühere Vorwürfe sind unbegründet

24. März 2026 – Gemäß der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 erhöhte sich der Umsatz von Nagarro im Jahr 2025 auf 999,3 Mio. €, nach 972,0 Mio. € im Jahr 2024, was einem Wachstum von 2,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das währungsbereinigte Wachstum des Jahresumsatzes betrug 6,1 %. Der Gross Profit stieg 2025 auf 321,3 Mio. € (Gross Margin von 32,2 %), gegenüber 295,8 Mio. € (Gross Margin von 30,4 %) im Jahr 2024. Das bereinigte EBITDA sank von 147,5 Mio. € im Jahr 2024 auf 138,2 Mio. € im Jahr 2025. Die bereinigte EBITDA-Marge lag 2025 bei 13,8 %, also innerhalb der revidierten Prognose von 13,5 % bis 14,5 %, und ging gegenüber 15,2 % im Jahr 2024 zurück. Das EBITDA belief sich 2025 auf 118,7 Mio. €, nach 134,0 Mio. € im Jahr 2024.

Das EBITDA für 2025 wurde durch einen nicht realisierten Wechselkursverlust in Höhe von 15,5 Mio. € aus konzerninternen Darlehen innerhalb der Nagarro-Gruppe beeinflusst; dieser Betrag wurde nicht bereinigt. Einmalige Sondereffekte, die in die EBITDA-Anpassung einbezogen wurden, umfassen einen einmaligen Aufwand in Höhe von 12,4 Mio. €, der im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Arbeitsgesetze in Indien steht. Diese haben die leistungsorientierten Verpflichtungen aus bereits erbrachten Leistungen erhöht.

Das EBIT belief sich 2025 auf 83,0 Mio. €, nach 96,7 Mio. € im Jahr 2024. Die Zahlungsmittel betrugen Ende 2025 124,6 Mio. €, gegenüber 192,6 Mio. € Ende 2024. Das Unternehmen erwarb im Laufe des Geschäftsjahres 2025 919.421 eigene Aktien für insgesamt 67,8 Mio. €. Zum 31. Dezember 2025 beschäftigte das Unternehmen 18.003 Fachkräfte.

Manas Human, Co-Founder und CEO, sagte: „Unter Berücksichtigung der Auswirkung des US-Dollars gegenüber dem Euro liegt unsere zugrunde liegende Geschäftsentwicklung weiterhin im Rahmen unserer Erwartungen. Ausgehend von den zum Zeitpunkt unserer ursprünglichen Guidance für 2025 geltenden Wechselkursen würde der Gesamtjahresumsatz etwa in der Mitte unserer Spanne von 1.020 bis 1.080 Mio. € liegen. Das bereinigte EBITDA, ausgenommen der nicht realisierten Wechselkurseffekte in Höhe von 15,5 Mio. € auf konzerninterne Darlehen, würde bei etwa 153,7 Mio. € liegen, womit wir uns am oberen Ende unserer prognostizierten Spanne für die bereinigte EBITDA-Marge von 14,5 % bis 15,5 % befinden. Das Unternehmen entwickelt sich trotz eines schwierigen Nachfrageumfelds weiterhin gut.”

„Mit Blick auf das Jahr 2026 richten wir das Unternehmen konsequent auf ‚Fluidic Intelligence‘ aus – ein neues Geschäftsparadigma, das drei Dinge verbindet: die Zusammenarbeit von Mensch und KI in Teams, den kontinuierlichen Wissensaustausch über Technologien hinweg und einen nahtlosen Informationsfluss in den von uns betreuten Unternehmen. Wir freuen uns darauf, das Fundament zu schaffen, auf dem die nächsten Generationen innovationsgetriebener Unternehmen in den kommenden Jahren aufbauen werden.“

Nagarro beabsichtigt, seinen geprüften Geschäftsbericht 2025 am 29. April 2026 zu veröffentlichen.

Die Übersicht der vorläufigen Geschäftszahlen für 2025 ist wie folgt:

2025 (vorläufig, ungeprüft) 2024 Erwartetes Wachstum (vorläufig, ungeprüft) Mio. EUR Mio. EUR Umsatz 999,3 972,0 2,8 % gegenüber dem Vorjahr

6,1 % gegenüber dem Vorjahr in konstanter Währung Gross Profit 321,3 295,8 8,6 % gegenüber dem Vorjahr Gross Margin 32,2 % 30,4 % Bereinigtes EBITDA 138,2 147,5 -6,3 % gegenüber dem Vorjahr Bereinigte EBITDA-Marge 13,8 % 15,2 % EBITDA 118,7 134,0 -11,5 % gegenüber dem Vorjahr EBIT 83,0 96,7 -14,2 % gegenüber dem Vorjahr



Guidance 2026

Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz – berechnet auf Basis der derzeitigen Wechselkurse und ohne Berücksichtigung künftiger Akquisitionen – zwischen 1.000 Mio. € und 1.060 Mio. €. (Dies entspricht im Mittel einer Steigerung von etwa 5 % gegenüber den auf Euro umgerechneten lokalen Umsätzen des Jahres 2025 zu den gegenwärtigen Wechselkursen.) Die Gross Margin wird im Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich in einer Größenordnung von 32 % liegen, und die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich zwischen 14,5 % und 15,5 % betragen.

Das Unternehmen beobachtet weiterhin aufmerksam die sich wandelnden geopolitischen und makroökonomischen Rahmenbedingungen, die sich auf die Entscheidungsprozesse der Kunden auswirken könnten.



Ergebnisse der unabhängigen Untersuchung

Nach externen Vorwürfen aus der Vergangenheit bezüglich Betrugs haben der Aufsichtsrat und der Vorstand gemeinsam die Kanzlei White & Case beauftragt, um mit Unterstützung von Alvarez & Marsal eine unabhängige Untersuchung dieser Vorwürfe durchzuführen. Der Aufsichtsrat hat den gesamten Prozess eng begleitet, um die vollumfängliche Zusammenarbeit des Unternehmens sowie den uneingeschränkten Zugang zu relevanten Informationen zu gewährleisten. Die Untersuchung umfasste eine eingehende Prüfung von Dokumenten und elektronischen Daten, forensische Analysen, mehrere Befragungsrunden in zentralen Funktionen und Regionen sowie Vor-Ort-Besuche.

Keine der in früheren Medienberichterstattungen oder Kommentaren von Leerverkäufern vorgebrachten Behauptungen erwies sich als begründet, und es wurden keine Hinweise auf Betrug oder ein Fehlverhalten gefunden.

Der Prozess zeigte jedoch auch bestimmte Bereiche in den Bereichen Unternehmensstruktur, Governance und Dokumentation auf, die noch verbessert werden können. Das Unternehmen geht diese Punkte auf der Grundlage der bereits eingeleiteten Maßnahmen an und betrachtet diesen Prozess als Beschleunigung seines Übergangs zu einer stärker institutionalisierten Governance-Struktur, der den Erwartungen der globalen Kapitalmärkte gerecht wird.

Christian Bacherl, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Nagarro, erklärte: „Die heutige Bekanntgabe der Ergebnisse der unabhängigen Untersuchung der Unternehmenspraktiken ist ein wichtiger Meilenstein für Nagarro. Die Schlussfolgerungen sind eindeutig: Es wurden weder Fehlverhalten noch Betrug festgestellt. Während wir bereits Maßnahmen zur Verbesserung der Governance und der Prozesse ergriffen haben, darunter die Bestellung von KPMG als Wirtschaftsprüfer, die Stärkung unserer Finanz-, Rechnungswesen- und Risikoabteilungen sowie die Erweiterung des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses, arbeiten wir diszipliniert daran, diese im Einklang mit den Feststellungen der Untersuchung weiter zu stärken. Der Aufsichtsrat dankt White & Case und Alvarez & Marsal für ihre sorgfältige Arbeit sowie den Kolleginnen und Kollegen bei Nagarro für ihre transparente Zusammenarbeit.“

Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, “fluidic“, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine “Fluidic Intelligence”-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende und ist in 38 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.

FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com.