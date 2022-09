EQS-News: Nagarro refinanziert seinen Konsortialkreditrahmen

EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Finanzierung

Nagarro refinanziert seinen Konsortialkreditrahmen



28.09.2022

Eine Erhöhung des Konsortialkreditrahmens von 250 Millionen auf 350 Millionen .

Die Option, den Kreditrahmen weiter auf 450 Millionen zu erhöhen.

Die Möglichkeit, Schuldscheine oder ähnliche Instrumente mit einem Volumen von insgesamt bis zu 125 Millionen auszugeben.

Eine sogenannte Rendezvous-Klausel, um die Kreditfazilität innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens mit einem Nachhaltigkeits-Framework und entsprechenden Kennzahlen zu verknüpfen.

Die Verfügbarkeit eines wachsenden Factoring-Korbs, der an den Wert der Vermögenswerte der Gruppe gebunden ist. 28. September 2022 - Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, hat seine bestehende Konsortialkreditvereinbarung zu sehr attraktiven Konditionen refinanziert. Die neue Finanzierungsvereinbarung, die am 27. September 2022 abgeschlossen wurde, weist die folgenden Hauptmerkmale auf: Die Laufzeit der neuen Finanzierung beträgt fünf Jahre, die zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden kann (5+1+1). Das Bankenkonsortium besteht aus denselben Finanzinstituten wie unter dem vorherigen Konsortialkreditvertrag, d. h. der Landesbank Baden-Württemberg (auch in ihrer Funktion als Agent und ESG-Koordinator), der Commerzbank, der Landesbank Hessen-Thüringen, der Norddeutschen Landesbank und der Raiffeisen Bank International, jeweils als Mandated Lead Arrangers, Bookrunners und Lenders. "Wir sind überzeugt, dass Nagarro durch den Abschluss dieser Kreditvereinbarung über zusätzliche Flexibilität für den potenziellen künftigen Finanzierungsbedarf verfügt, der sich aus unserer starken Wachstums- und Akquisitionsstrategie ergibt", sagt Neeraj Chhibba, Managing Director und Mitglied des Finance Councils von Nagarro. "Wir möchten uns auch bei dem Bankenkonsortium bedanken, das mit dem Abschluss dieser Finanzierung sein Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und die Ausrichtung von Nagarro unter Beweis gestellt hat ungeachtet der allgemeinen Wirtschaftslage", sagt Annette Mainka, Custodian of Regulatory Compliance bei Nagarro.

