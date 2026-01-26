EQS-News: Nahtlose Fortsetzung der digitalen E-Rezept-Einlösung bei Redcare Pharmacy durch PoPP-Spezifikationsentwurf unterstützt.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

26.01.2026 / 17:59 CET/CEST

Sevenum, die Niederlande, 26. Januar 2026. Die für die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland zuständige nationale Agentur gematik hat die Spezifikationsentwurf des PoPP-Moduls (Proof of Patient Presence) für den Remote-Care Use-Case veröffentlicht, einschließlich der digitalen Einlösung von E-Rezepten. Stakeholder können bis zum 09. Februar 2026 Stellungnahmen einreichen. PoPP soll den bisherigen VSDM++-Prozess zur Versichertenstammdatenprüfung ersetzen, auf dem die CardLink-Lösung von Redcare basiert. In ihrer aktuellen Entwurfsfassung bestätigen die PoPP-Spezifikationen die Fortführung eines reibungslosen und niedrigschwelligen digitalen Prozesses zur E-Rezept-Einlösung mittels der Shop-Apotheke-App von Redcare Pharmacy in Deutschland.

Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: “Wir begrüßen den Entwurf der Spezifikationen, der eindeutig eine nahtlose und kundenorientierte digitale Abwicklung der Einlösung von E-Rezepten fördert. Die Möglichkeit, die eGK und den Versicherungsstatus eines Patienten ohne Pin in unserer App zu überprüfen, kann in Zukunft noch effektiver genutzt werden, da keine SMS zur Verifizierung der Telefonnummer mehr erforderlich sein wird. In Kombination mit der zusätzlichen Option, eine digitale ID zu verwenden, sorgt dies für Stabilität, mehr Flexibilität und ermöglicht zudem die Einführung weiterer digitaler Lösungen.“

Die Migration zu PoPP ist Teil einer umfassenden Modernisierung der Telematikinfrastruktur in Deutschland. Diese neue Technologie erhöht die Sicherheitsstandards beim Datenschutz und bietet zudem flexiblere, softwarebasierte Authentifizierungsverfahren. Dank der verbesserten Sicherheitsaspekte wird erwartet, dass der Zugang zu Gesundheitsleistungen verbessert wird – insbesondere in der Fernversorgung und in digitalen Versorgungsmodellen.

Nach der Veröffentlichung der endgültigen PoPP-Spezifikationen für den Anwendungsfall Fernversorgung – voraussichtlich im ersten Quartal 2026 – wird Redcare Pharmacy die technische Umsetzung innerhalb ihrer Shop-Apotheke-App abschließen und die erforderlichen behördlichen Genehmigungen einholen. Die offizielle Einführung von PoPP Stufe 2 – Online Check-in durch die gematik ist aktuell für Ende 2026 geplant. Die CardLink-Lizenzverlängerung von Redcare Pharmacy bleibt bis zum 31. Januar 2027 gültig. Damit bleibt ausreichend Zeit für einen reibungslosen und gut organisierten Übergang.

