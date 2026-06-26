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26.06.2026 17:05:03

EQS-News: NAKIKI SE erhält Versagungsvermerk für den Jahresabschluss und Lagebericht 2024

EQS-News: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Jahresbericht
NAKIKI SE erhält Versagungsvermerk für den Jahresabschluss und Lagebericht 2024

26.06.2026 / 17:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NAKIKI SE erhält Versagungsvermerk für den Jahresabschluss und Lagebericht 2024

Frankfurt am Main, 26.06.2026 – Der Abschlussprüfer der NAKIKI SE (ISIN: DE000WNDL300) hat für den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft für das Rumpfgeschäftsjahr vom 3. April 2024 bis zum 31. Dezember 2024 einen Versagungsvermerk erteilt.

Der Abschlussprüfer war insbesondere der Auffassung, aufgrund fehlender ausreichender Prüfungsnachweise die Angemessenheit der Fortführungsannahme der Gesellschaft sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und des Lageberichts nicht abschließend beurteilen zu können. Dies betraf insbesondere die Liquiditätsplanung und die zugrunde gelegten Annahmen zu geplanten Finanzierungsmaßnahmen.

Der vollständige Jahresfinanzbericht der NAKIKI SE für das Rumpfgeschäftsjahr vom 3. April 2024 bis zum 31. Dezember 2024 steht auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung.

ÜBER NAKIKI
Die NAKIKI SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich NAKIKI strategisch zur ersten deutschen „reinen“ Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus – also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht.

Kontakt für Rückfragen:
Telefon: +49 69 870076430
E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300

 

 


26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 8700 764 30
E-Mail: info@nakikifinance.com
Internet: https://nakikifinance.com/
ISIN: DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
WKN: WNDL30, WNDL31, A460N
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2355128

 
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2355128  26.06.2026 CET/CEST

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