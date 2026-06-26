NAKIKI Aktie
WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300
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26.06.2026 17:05:03
EQS-News: NAKIKI SE erhält Versagungsvermerk für den Jahresabschluss und Lagebericht 2024
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EQS-News: NAKIKI SE
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
NAKIKI SE erhält Versagungsvermerk für den Jahresabschluss und Lagebericht 2024
Frankfurt am Main, 26.06.2026 – Der Abschlussprüfer der NAKIKI SE (ISIN: DE000WNDL300) hat für den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft für das Rumpfgeschäftsjahr vom 3. April 2024 bis zum 31. Dezember 2024 einen Versagungsvermerk erteilt.
Der Abschlussprüfer war insbesondere der Auffassung, aufgrund fehlender ausreichender Prüfungsnachweise die Angemessenheit der Fortführungsannahme der Gesellschaft sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und des Lageberichts nicht abschließend beurteilen zu können. Dies betraf insbesondere die Liquiditätsplanung und die zugrunde gelegten Annahmen zu geplanten Finanzierungsmaßnahmen.
Der vollständige Jahresfinanzbericht der NAKIKI SE für das Rumpfgeschäftsjahr vom 3. April 2024 bis zum 31. Dezember 2024 steht auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung.
ÜBER NAKIKI
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NAKIKI SE
26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 8700 764 30
|E-Mail:
|info@nakikifinance.com
|Internet:
|https://nakikifinance.com/
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2355128
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2355128 26.06.2026 CET/CEST
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