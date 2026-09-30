NAKIKI Aktie
WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300
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30.09.2026 14:05:03
EQS-News: NAKIKI SE invites investors and media representatives to a conference on 2 October 2026
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EQS-News: NAKIKI SE
/ Key word(s): Investment/Joint Venture
Frankfurt am Main, 30 September 2026 – NAKIKI SE (ISIN DE000WNDL300) invites investors, media representatives and interested market participants to a virtual investor and press conference on the Airtime platform on Friday, 2 October 2026, at 11:00 a.m. CEST.
Following the acquisition of a 9.749% stake in ecrop GmbH announced on 29 September, NAKIKI CEO Andreas Wegerich and ecrop Managing Director Michael Stoussavljewitsch will explain the background to the investment and the prospects for the strategic partnership. The conference will focus on ecrop’s OmniOmni software platform for digital securities and how this technology connects with NAKIKI’s access to issuers, banks and stock exchanges.
Registration and participation:
https://www.appairtime.com/de/event/6f354a45-b4ed-4284-b53c-e94401d02236
30.09.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt on the Main
|Germany
|Phone:
|+49 69 8700 764 30
|E-mail:
|info@nakiki.se
|Internet:
|https://nakiki.se
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200QX3JB9AM3VJG21
|EQS News ID:
|2407932
|End of News
|EQS News Service
|
2407932 30.09.2026 CET/CEST
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