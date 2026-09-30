NAKIKI Aktie
WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300
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30.09.2026 14:05:03
EQS-News: NAKIKI SE lädt zur Investoren- und Pressekonferenz am 2. Oktober 2026 ein
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EQS-News: NAKIKI SE
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Joint Venture
Frankfurt am Main, 30. September 2026 – Die NAKIKI SE (ISIN DE000WNDL300) lädt Investoren, Pressevertreter und interessierte Marktteilnehmer am Freitag, 2. Oktober 2026, um 11:00 Uhr MESZ zu einer virtuellen Investoren- und Pressekonferenz auf der Plattform Airtime ein.
Anlässlich des am 29. September bekannt gegebenen Erwerbs von 9,749 % an der ecrop GmbH werden NAKIKI-Vorstand Andreas Wegerich und ecrop-Geschäftsführer Michael Stoussavljewitsch die Hintergründe der Beteiligung und die Perspektiven der strategischen Zusammenarbeit erläutern. Im Mittelpunkt stehen ecrops Softwareplattform OmniOmni für digitale Wertpapiere sowie die Verbindung dieser Technologie mit NAKIKIs Zugang zu Emittenten, Banken und Börsen.
Anmeldung und Teilnahme:
https://www.appairtime.com/de/event/6f354a45-b4ed-4284-b53c-e94401d02236
30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 8700 764 30
|E-Mail:
|info@nakiki.se
|Internet:
|https://nakiki.se
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200QX3JB9AM3VJG21
|EQS News ID:
|2407932
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2407932 30.09.2026 CET/CEST
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