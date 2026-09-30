EQS-News: NAKIKI SE lädt zur Investoren- und Pressekonferenz am 2. Oktober 2026 ein

EQS-News: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Joint Venture

NAKIKI SE lädt zur Investoren- und Pressekonferenz am 2. Oktober 2026 ein



30.09.2026 / 14:05 CET/CEST

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Frankfurt am Main, 30. September 2026 – Die NAKIKI SE (ISIN DE000WNDL300) lädt Investoren, Pressevertreter und interessierte Marktteilnehmer am Freitag, 2. Oktober 2026, um 11:00 Uhr MESZ zu einer virtuellen Investoren- und Pressekonferenz auf der Plattform Airtime ein.



Anlässlich des am 29. September bekannt gegebenen Erwerbs von 9,749 % an der ecrop GmbH werden NAKIKI-Vorstand Andreas Wegerich und ecrop-Geschäftsführer Michael Stoussavljewitsch die Hintergründe der Beteiligung und die Perspektiven der strategischen Zusammenarbeit erläutern. Im Mittelpunkt stehen ecrops Softwareplattform OmniOmni für digitale Wertpapiere sowie die Verbindung dieser Technologie mit NAKIKIs Zugang zu Emittenten, Banken und Börsen.



Anmeldung und Teilnahme:

https://www.appairtime.com/de/event/6f354a45-b4ed-4284-b53c-e94401d02236





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