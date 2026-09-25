EQS-News: NAKIKI SE Launches New Corporate Website

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NAKIKI SE Launches New Corporate Website



25.09.2026 / 10:05 CET/CEST

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Frankfurt am Main, 25 September 2026 – NAKIKI SE has launched its new official website at www.nakiki.se. The website is available in German and English and brings together information for shareholders and bondholders, including financial reports and company announcements. The new website replaces the previous site at nakikifinance.com.





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