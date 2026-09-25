NAKIKI Aktie
WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300
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25.09.2026 10:05:03
EQS-News: NAKIKI SE Launches New Corporate Website
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EQS-News: NAKIKI SE
/ Key word(s): Cryptocurrency / Blockchain/Market Launch
Frankfurt am Main, 25 September 2026 – NAKIKI SE has launched its new official website at www.nakiki.se. The website is available in German and English and brings together information for shareholders and bondholders, including financial reports and company announcements.
The new website replaces the previous site at nakikifinance.com.
25.09.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt on the Main
|Germany
|Phone:
|+49 69 8700 764 30
|E-mail:
|info@nakiki.se
|Internet:
|https://nakiki.se
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200QX3JB9AM3VJG21
|EQS News ID:
|2405504
|End of News
|EQS News Service
|
2405504 25.09.2026 CET/CEST
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