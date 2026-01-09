NAKIKI Aktie

NAKIKI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 12:28:43

EQS-News: Nakiki SE schließt Anleiheemission am Montag vorzeitig: 9,875-%-Bitcoin-Bond wird ab sofort an der Börse Frankfurt gehandelt

EQS-News: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Nakiki SE schließt Anleiheemission am Montag vorzeitig: 9,875-%-Bitcoin-Bond wird ab sofort an der Börse Frankfurt gehandelt

09.01.2026 / 12:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nakiki SE schließt Anleiheemission am Montag vorzeitig: 9,875-%-Bitcoin-Bond wird ab sofort an der Börse Frankfurt gehandelt  

Frankfurt, 09.01.2026 – Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN DE000A460N46) am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird. Die Nakiki-Anleihe wird ab sofort im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) gehandelt. Der Nakiki Bitcoin-Bond hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen festen Zinssatz von 9,875 % p.a., wobei die Zinszahlung halbjährlich erfolgt. Der Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zum Kauf von Bitcoin genutzt werden.

ÜBER NAKIKI

Die Nakiki SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich Nakiki strategisch zur ersten deutschen „reinen“ Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus – also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht.

Kontakt für Rückfragen:
Telefon: +49 69 8700 764 30
E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300


09.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail: info@nakikifinance.com
Internet: https://nakikifinance.com/
ISIN: DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
WKN: WNDL30, WNDL31, A460N
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2257968

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2257968  09.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NAKIKI SE Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

mehr Nachrichten