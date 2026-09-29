NAKIKI Aktie
WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300
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29.09.2026 16:59:13
EQS-News: NAKIKI SE steigt bei ecrop ein – digitale Wertpapiere rücken in den Kapitalmarkt-Alltag
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EQS-News: NAKIKI SE
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kryptowährung / Blockchain
Die heute Vormittag AdHoc gemeldete Beteiligung von 9,749 % an der ecrop GmbH ist der erste Schritt einer strategischen Partnerschaft – ecrops Plattform OmniOmni bereits bei fünf elektronischen Wertpapieremissionen im Einsatz – NAKIKI öffnet den Zugang zu Emittenten, Banken und Börsen.
Frankfurt am Main/Amberg, 29. September 2026 – Die börsennotierte NAKIKI SE (ISIN DE000WNDL300) ist mit 9,749 % bei der ecrop GmbH aus Amberg eingestiegen. ecrop hat mit OmniOmni eine Softwareplattform entwickelt, die den gesamten Lebenszyklus digitaler Wertpapiere abbildet – von der Vorbereitung einer Emission über Investoren-Onboarding, Geldwäscheprüfung und Zeichnung bis zur laufenden Verwaltung. NAKIKI bringt Kapitalmarkterfahrung und direkten Zugang zu Emittenten, Banken, Börsen und Investoren ein. Die Beteiligung ist der Auftakt einer engeren Zusammenarbeit: Vertrieb, Finanzierung und Marktzugang wollen beide Unternehmen künftig gemeinsam vorantreiben.
Seit Inkrafttreten des Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG) im Juni 2021 können Anleihen und weitere Wertpapiere in Deutschland ohne Papierurkunde begeben werden. In der Praxis scheitert die digitale Emission bislang selten am Recht, sondern meist am Prozess: Investorenregistrierung, Identifizierung, Compliance-Prüfungen, Registereintrag und laufende Verwaltung verteilen sich auf zahlreiche Dienstleister und Systeme. Genau hier setzt ecrop an. Eine Plattform statt vieler Einzellösungen.
OmniOmni ist modular aufgebaut – Kunden setzen die Bausteine einzeln oder kombiniert ein: OmniAsset für Ausgabe, Registrierung, Übertragung und Verwaltung digitaler Wertpapiere, OmniApp als Investorenanwendung, OmniPersona für Identifizierung und Freigaben, OmniEagle für Compliance- und Geldwäscheprüfungen sowie OmniBoss für Administration, Rollen und Berechtigungen. Emittenten und Finanzinstitute integrieren so genau die Module, die sie brauchen. Wer dabei die jeweils regulierte Leistung erbringt, richtet sich nach dem konkreten Einsatzmodell.
Mit OmniSafe ergänzt ecrop die Plattform um Software für Schlüsselverwaltung und technische Verwahrprozesse digitaler Vermögenswerte wie Bitcoin. Die erlaubnispflichtige Verwahrung selbst erbringen lizenzierte Kunden oder Partner; NAKIKI verwahrt weder durch die Beteiligung noch durch die Zusammenarbeit Kryptowerte für Dritte.
Die Technologie ist kein Konzept auf dem Reißbrett, sondern im Markt erprobt: Auf der ecrop-Website sind fünf Emissionen elektronischer Wertpapiere dokumentiert, darunter zwei Unternehmensanleihen der Donaustahl GmbH.
„Digitale Wertpapiere sind in Deutschland seit fünf Jahren rechtlich möglich – im Alltag der meisten Emittenten und Banken aber noch nicht angekommen. Das wollen wir ändern“, sagt Michael Stoussavljewitsch, Geschäftsführer der ecrop GmbH. „Mit OmniOmni bilden wir den gesamten Weg von der Emission bis zur Verwaltung auf einer Plattform ab – nicht als Konzept, sondern in echten Emissionen erprobt. Mit NAKIKI haben wir jetzt einen börsennotierten Partner an Bord, der die Türen zu Emittenten, Banken und Börsen kennt. Unsere Technologie, NAKIKIs Kapitalmarktzugang: Diese Kombination bringen wir jetzt in den Markt.“
„ecrop hat nicht über die Tokenisierung von Wertpapieren geredet, sondern eine Plattform gebaut, die bereits im Einsatz ist“, sagt Andreas Wegerich, Vorstand der NAKIKI SE. „Unsere Beteiligung ist ein bewusster erster Schritt. Wir wollen diese Technologie gezielt zu den Emittenten und Finanzinstituten bringen, mit denen wir ohnehin im Austausch sind.“
29.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 8700 764 30
|E-Mail:
|info@nakiki.se
|Internet:
|https://nakiki.se
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200QX3JB9AM3VJG21
|EQS News ID:
|2407304
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2407304 29.09.2026 CET/CEST
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