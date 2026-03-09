NAKIKI Aktie
WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300
|
09.03.2026 12:20:03
EQS-News: NAKIKI SE: Unternehmen dankt Aufsichtsratsvorsitzendem für Engagement in der Transformationsphase
|
EQS-News: NAKIKI SE
/ Schlagwort(e): Personalie
NAKIKI SE: Unternehmen dankt Aufsichtsratsvorsitzendem für Engagement in der Transformationsphase
Frankfurt am Main, 09. März 2026 – Die NAKIKI SE (ISIN: DE000WNDL300, DE000A460N46) hat am Freitag per Ad-hoc-Mitteilung darüber informiert, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Adrian Fuhrmeister, sein Amt aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat.
Die Gesellschaft bedauert den kurzfristigen Rückzug, zeigt jedoch Verständnis für die persönlichen Gründe dieser Entscheidung. Adrian Fuhrmeister hatte den Vorsitz des Aufsichtsrats seit März 2024 inne und begleitete die Gesellschaft in einer Phase grundlegender Transformation.
Andreas Wegerich, Vorstand der NAKIKI SE: „Wir danken Adrian Fuhrmeister für seine Unterstützung in dieser wichtigen Phase unserer strategischen Transformation. Die anstehende Neubesetzung des Aufsichtsrats bietet uns die Möglichkeit, das Gremium noch stärker auf unsere langfristige Entwicklung als Bitcoin-Treasury-Gesellschaft auszurichten. Ich freue mich, dass wir derzeit eine außerordentliche Hauptversammlung vorbereiten, auf der die entsprechende Besetzung des Aufsichtsrates umgesetzt werden soll.“
Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
ÜBER NAKIKI
Kontakt für Rückfragen:
NAKIKI SE
09.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 8700 764 30
|E-Mail:
|info@nakikifinance.com
|Internet:
|https://nakikifinance.com/
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2287984
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2287984 09.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!