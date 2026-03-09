EQS-News: NAKIKI SE: Unternehmen dankt Aufsichtsratsvorsitzendem für Engagement in der Transformationsphase

EQS-News: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Personalie

NAKIKI SE: Unternehmen dankt Aufsichtsratsvorsitzendem für Engagement in der Transformationsphase



09.03.2026 / 12:20 CET/CEST

Frankfurt am Main, 09. März 2026 – Die NAKIKI SE (ISIN: DE000WNDL300, DE000A460N46) hat am Freitag per Ad-hoc-Mitteilung darüber informiert, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Adrian Fuhrmeister, sein Amt aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat.

Die Gesellschaft bedauert den kurzfristigen Rückzug, zeigt jedoch Verständnis für die persönlichen Gründe dieser Entscheidung. Adrian Fuhrmeister hatte den Vorsitz des Aufsichtsrats seit März 2024 inne und begleitete die Gesellschaft in einer Phase grundlegender Transformation.

Andreas Wegerich, Vorstand der NAKIKI SE: „Wir danken Adrian Fuhrmeister für seine Unterstützung in dieser wichtigen Phase unserer strategischen Transformation. Die anstehende Neubesetzung des Aufsichtsrats bietet uns die Möglichkeit, das Gremium noch stärker auf unsere langfristige Entwicklung als Bitcoin-Treasury-Gesellschaft auszurichten. Ich freue mich, dass wir derzeit eine außerordentliche Hauptversammlung vorbereiten, auf der die entsprechende Besetzung des Aufsichtsrates umgesetzt werden soll.“

Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

ÜBER NAKIKI

Die Nakiki SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich Nakiki strategisch zur ersten deutschen „reinen“ Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus – also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht.

Kontakt für Rückfragen:

Telefon: +49 69 870076430

E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main



Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

ISIN: DE000WNDL300