EQS-News: NanoFocus AG verbessert Ergebnis im Jahr 2022 deutlich

NanoFocus AG verbessert Ergebnis im Jahr 2022 deutlich



03.07.2023 / 08:00 CET/CEST

NanoFocus AG verbessert Ergebnis im Jahr 2022 deutlich Umsatz +39% auf 9,17 Mio. Euro

Ergebnis auf allen Ebenen verbessert

Ausblick 2023: Lieferkettenprobleme bei Elektronikbauteilen erschweren die Umsatzrealisierung des soliden Auftragsbestandes Oberhausen, den 03.07.2023 Die NanoFocus AG (ISIN: DE000A3H2242) hat den Jahresabschluss 2022 veröffentlicht und blickt auf eine positive Geschäftsentwicklung zurück trotz Lieferkettenprobleme bei Elektronikbauteilen. So hat der Hersteller von hochpräzisen 3D-Messsystemen den Umsatz deutlich gesteigert und das Ergebnis auf allen Ebenen im Vergleich zum Jahr 2021 verbessert. In das Jahr 2023 ist NanFocus mit einem überdurchschnittlich hohen Auftragsbestand gestartet. Zusätzlich konnte im laufenden Geschäftsjahr ein Rahmenauftrag für die Druckindustrie mit einem Gesamtvolumen von knapp 3 Mio. Euro gewonnen werden. NanoFocus hat den Umsatz im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr von 6,61 Mio. Euro um 39% auf 9,17 Mio. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (EBITDA) hat das Technologieunternehmen von -0,37 Mio. Euro auf 0,02 Mio. Euro verbessert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde von -0,96 Mio. Euro auf -0,65 Mio. Euro verbessert. Das Nettoergebnis lag im Jahr 2022 bei -0,69 Mio. Euro nach -1,54 Mio. Euro in 2021. Der Erfolg ist zu großen Teilen das Ergebnis der strategischen Neuausrichtung: Weg von Messsystemen für den Automotive-Bereich rund um den Verbrennungsmotor hin zu den Branchen Elektronik und Materials sowie dem Ausbau des OEM-Geschäfts. So waren das Koreageschäft, die Verkäufe von OEM-Messmaschinen fur die Druckindustrie und das Servicegeschäft die Wachstumstreiber. Auch beim Verkauf von Standardsystemen fur die Mahr GmbH gab es in 2022 einen größeren Zuwachs. Ausblick: Lieferkettenprobleme bei Elektronikbauteilen halten 2023 an Die Probleme im Zuliefererbereich haben sich zum Jahreswechsel gegenuber dem zweiten Halbjahr 2022 noch einmal massiv verstärkt. Dabei übertrifft das Ausmaß der globalen Lieferschwierigkeiten und Kostensteigerungen bei Elektronikbauteilen die Erwartungen von NanoFocus. Vor diesem Hintergrund ist der uberdurchschnittlich hohe konsolidierte Auftragsbestand inklusive der Tochtergesellschaft BMT in Höhe von 3,8 Mio. Euro, mit dem das Unternehmen in das Jahr 2023 gestartet ist, zugleich ein sehr erfreuliches Aufschwungssignal als auch eine große operative Herausforderung. Unter Berucksichtigung des aktuellen Auftragsbestands, der konjunkturellen Erwartungen sowie der Engpässe bei kritischen Zulieferteilen plant die NanoFocus AG fur das Geschäftsjahr 2023 einen im Vergleich zu 2022 reduzierten Umsatz von 8,5 Mio. Euro. Aufgrund dieser Umsatzentwicklung wird ein leicht positives EBITDA und ein negatives EBIT erwartet. Das konsolidierte EBIT inklusive der Tochtergesellschaft BMT, mit der ein Ergebnisabfuhrungsvertrag besteht, sollte leicht positiv ausfallen. Der Jahresabschluss 2022 der NanoFocus AG steht auf nanofocus.de/investor-relations zum Download zur Verfügung.



Über die NanoFocus AG:

Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt.



