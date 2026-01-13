NanoRepro Aktie

13.01.2026 09:45:03

EQS-News: NanoRepro AG: Aufsichtsratsmitglied kündigt Amtsniederlegung an

EQS-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Personalie
NanoRepro AG: Aufsichtsratsmitglied kündigt Amtsniederlegung an

13.01.2026 / 09:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NanoRepro AG: Aufsichtsratsmitglied kündigt Amtsniederlegung an

Marburg, 13. Januar 2026. Die NanoRepro AG (Symbol: NN6; ISIN: DE0006577109) gibt bekannt, dass Herr Volker Trenz gestern Abend angekündigt hat, sein Amt als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung niederzulegen.

Herr Trenz wurde am 26. August 2025 im Rahmen der auf der Hauptversammlung der NanoRepro AG beschlossenen Erweiterung des Aufsichtsrats von drei auf vier Mitglieder, die am 23. September 2025 im Handelsregister eingetragen wurde, als viertes Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft bestellt.

Über die NanoRepro AG
Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.

Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke „NewKee“ innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt.

Im Jahr 2025 beteiligt sich die NanoRepro AG zudem an der hyped about science GmbH, einem innovativen Start-up im Bereich Kaltplasmatechnologie, das mit dem Produkt PHLAS eine neue Generation technologiebasierter Hautpflege und Aknebehandlung für Endverbraucher entwickelt. In dieses Gemeinschaftsprojekt bringt NanoRepro auch ihre Nahrungsergänzungsmarke alphabiol ein, wodurch ein ganzheitliches Produktkonzept rund um die Marke PHLAS entsteht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst
Tel.: +49-6421-951449
E-Mail: juengst@nanorepro.com

13.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: NanoRepro AG
Untergasse 8
35037 Marburg
Deutschland
Telefon: + 49-6421 - 9514 49
Internet: www.nanorepro.com
ISIN: DE0006577109
WKN: 657710
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2259142

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2259142  13.01.2026 CET/CEST

