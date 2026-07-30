EQS-News: NanoRepro AG: Jahresabschluss 2025 veröffentlicht – Gruppe mit konsolidiertem Umsatz von rund 16 Mio. EUR auf Wachstumskurs

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NanoRepro AG: Jahresabschluss 2025 veröffentlicht – Gruppe mit konsolidiertem Umsatz von rund 16 Mio. EUR auf Wachstumskurs



30.07.2026 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NanoRepro AG: Jahresabschluss 2025 veröffentlicht – Gruppe mit konsolidiertem Umsatz von rund 16 Mio. EUR auf Wachstumskurs

NanoRepro AG veröffentlicht HGB-Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2025 sowie erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht nach VSME-Standard

Gruppengesamtumsatz 2025 (NanoRepro AG und vollkonsolidierte Paedi Protect AG) bei rund 16 Mio. EUR – Gruppe mit Pro-forma-Wachstum von rund 26 Prozent im ersten Halbjahr 2026 auf Kurs

Kosten im Kerngeschäft deutlich reduziert – strategische Portfolioentwicklung konsequent fortgesetzt

Konzernabschluss inkl. Lagebericht folgt am 30. Oktober 2026 – erweitertes Führungsteam begleitet den nächsten Entwicklungsschritt der Gruppe

Marburg, 30. Juli 2026. Die NanoRepro AG (ISIN DE0006577109; WKN 657710) veröffentlicht heute ihren geprüften HGB-Einzelabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025. Gleichzeitig legt die Gesellschaft erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht nach dem VSME-Standard (Voluntary Sustainability Reporting Standard for Small and Medium-Sized Enterprises) vor. Der freiwillige Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 einschließlich des Lageberichts, der die Paedi Protect AG als vollkonsolidierte Tochtergesellschaft umfasst, wird voraussichtlich am 30. Oktober 2026 veröffentlicht.



Jahresabschluss 2025 – Ergebnis deutlich verbessert, strategische Ausrichtung konsequent umgesetzt



Auf Ebene der NanoRepro AG als Holdinggesellschaft erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von 4,33 Mio. EUR (Vorjahr: 4,47 Mio. EUR). Die leichte Umsatzveränderung ist auf zwei strategisch bewusst umgesetzte Maßnahmen zurückzuführen: die Überführung der Marke ZuhauseTEST in die dm-Eigenmarke Mivolis sowie die gezielte Reduktion der Investitionen in alphabiol. Die operativen Fortschritte der Gesellschaft resultieren in einer deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr (EBITDA 2025: - 1,92 Mio. EUR, EBITDA 2024: - 3,57 Mio. EUR). Die NanoRepro AG verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von rund 7,75 Mio. EUR, was die Bilanzstärke untermauert.



Gruppe auf Wachstumskurs – starkes Wachstum setzt sich im laufenden Jahr fort



Die vollkonsolidierte Mehrheitsbeteiligung Paedi Protect AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 11,7 Mio. EUR und bestätigte mit einer weiteren Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 11,5 Mio. EUR ihre gefestigte Marktposition im Segment dermatologisch geprüfter Baby- und Kinderpflege. Zusammen mit dem Umsatz der NanoRepro AG auf Holdingebene ergibt sich für das Geschäftsjahr 2025 ein konsolidierter Gruppengesamtumsatz von rund 16 Mio. EUR.



Im laufenden Geschäftsjahr 2026 setzt sich diese Entwicklung auf Gruppenebene fort. Gegenüber einem kombinierten Pro-forma-Gruppenhalbjahresumsatz von rund 10,3 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025 weist die Gruppe aus NanoRepro AG und vollkonsolidierter Paedi Protect AG zum 30. Juni 2026 einen vorläufigen kombinierten Umsatz von knapp 13 Mio. EUR aus, was einem Wachstum von rund 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.



Nachhaltigkeitsbericht 2025 – erste strukturierte ESG-Berichterstattung nach VSME-Standard



Parallel zum Jahresabschluss veröffentlicht die NanoRepro AG erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025. Der Bericht folgt dem freiwilligen VSME-Standard der EFRAG und umfasst sowohl das Basic- als auch das Comprehensive-Modul. Er bildet zugleich die Grundlage für die jährliche Communication on Progress im Rahmen der UN-Global-Compact-Mitgliedschaft, der die NanoRepro AG seit Anfang 2024 angehört. Die Gesamtemissionen der Gesellschaft konnten im Berichtsjahr auf 199,8 t CO2e halbiert werden (Vorjahr: 398,5 t CO2e), was vor allem auf eine konsequente Verlagerung von Luftfracht auf emissionsärmere Transportwege zurückzuführen ist.



Strategie-Review – klare Milestones für die weitere Entwicklung der Gruppe



Der im Frühjahr 2026 eingeleitete strategische Reviewprozess wird, wie in der Meldung vom 21. Juli 2026 berichtet, konsequent fortgesetzt. Die Gesellschaft arbeitet daran, die aufgebaute Substanz der Gruppe – bestehend aus dem Kerngeschäft der NanoRepro AG, der vollkonsolidierten Paedi Protect AG sowie der strategischen Beteiligung an der Deutschen Kosmetikwerke AG – in klar messbare operative und finanzielle Ergebnisse zu überführen.



Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG, erklärt:



„2025 war für NanoRepro ein Jahr der konsequenten Ausführung. Wir haben im Kerngeschäft fokussiert, Kosten strukturell gesenkt und unsere Beteiligungen weiterentwickelt. Unter Berücksichtigung der vollkonsolidierten Paedi Protect AG liegt der konsolidierte Umsatz, den diese Plattform im Jahr 2025 generiert hat, bereits bei rund 16 Mio. EUR. Das ist die Substanz, auf die wir weiter aufbauen werden. Mit Mike Eckel gewinnen wir ab Oktober einen erfahrenen Finanzvorstand, der gemeinsam mit mir die operative und finanzielle Weiterentwicklung dieser Plattform vorantreiben wird. Der Konzernabschluss für das Jahr 2025, den wir im Oktober vorlegen werden, wird das erste gemeinsame Statement des neuen Führungsteams sein.“



Über die NanoRepro AG

Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.

Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke newkee innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt.



Im Jahr 2025 beteiligte sich die NanoRepro AG zudem an der hyped about science GmbH, einem innovativen Start-up im Bereich Kaltplasmatechnologie.



Darüber hinaus hält die NanoRepro AG eine Beteiligung an der FiberSense AG, einem Baseler Medizintechnikunternehmen, das kontinuierliche Glukosesensoren für den Consumer-Health-Markt entwickelt und im Juni 2026 die CE-Kennzeichnung für seinen Sensor erhalten hat.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail:

Die NanoRepro AG (ISIN DE0006577109; WKN 657710) veröffentlicht heute ihren geprüften HGB-Einzelabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025. Gleichzeitig legt die Gesellschaft erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht nach dem VSME-Standard (Voluntary Sustainability Reporting Standard for Small and Medium-Sized Enterprises) vor. Der freiwillige Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 einschließlich des Lageberichts, der die Paedi Protect AG als vollkonsolidierte Tochtergesellschaft umfasst, wird voraussichtlich am 30. Oktober 2026 veröffentlicht.Auf Ebene der NanoRepro AG als Holdinggesellschaft erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von 4,33 Mio. EUR (Vorjahr: 4,47 Mio. EUR). Die leichte Umsatzveränderung ist auf zwei strategisch bewusst umgesetzte Maßnahmen zurückzuführen: die Überführung der Marke ZuhauseTEST in die dm-Eigenmarke Mivolis sowie die gezielte Reduktion der Investitionen in alphabiol. Die operativen Fortschritte der Gesellschaft resultieren in einer deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr (EBITDA 2025: - 1,92 Mio. EUR, EBITDA 2024: - 3,57 Mio. EUR). Die NanoRepro AG verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von rund 7,75 Mio. EUR, was die Bilanzstärke untermauert.Die vollkonsolidierte Mehrheitsbeteiligung Paedi Protect AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 11,7 Mio. EUR und bestätigte mit einer weiteren Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 11,5 Mio. EUR ihre gefestigte Marktposition im Segment dermatologisch geprüfter Baby- und Kinderpflege. Zusammen mit dem Umsatz der NanoRepro AG auf Holdingebene ergibt sich für das Geschäftsjahr 2025 ein konsolidierter Gruppengesamtumsatz von rund 16 Mio. EUR.Im laufenden Geschäftsjahr 2026 setzt sich diese Entwicklung auf Gruppenebene fort. Gegenüber einem kombinierten Pro-forma-Gruppenhalbjahresumsatz von rund 10,3 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025 weist die Gruppe aus NanoRepro AG und vollkonsolidierter Paedi Protect AG zum 30. Juni 2026 einen vorläufigen kombinierten Umsatz von knapp 13 Mio. EUR aus, was einem Wachstum von rund 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.Parallel zum Jahresabschluss veröffentlicht die NanoRepro AG erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025. Der Bericht folgt dem freiwilligen VSME-Standard der EFRAG und umfasst sowohl das Basic- als auch das Comprehensive-Modul. Er bildet zugleich die Grundlage für die jährliche Communication on Progress im Rahmen der UN-Global-Compact-Mitgliedschaft, der die NanoRepro AG seit Anfang 2024 angehört. Die Gesamtemissionen der Gesellschaft konnten im Berichtsjahr auf 199,8 t CO2e halbiert werden (Vorjahr: 398,5 t CO2e), was vor allem auf eine konsequente Verlagerung von Luftfracht auf emissionsärmere Transportwege zurückzuführen ist.Der im Frühjahr 2026 eingeleitete strategische Reviewprozess wird, wie in der Meldung vom 21. Juli 2026 berichtet, konsequent fortgesetzt. Die Gesellschaft arbeitet daran, die aufgebaute Substanz der Gruppe – bestehend aus dem Kerngeschäft der NanoRepro AG, der vollkonsolidierten Paedi Protect AG sowie der strategischen Beteiligung an der Deutschen Kosmetikwerke AG – in klar messbare operative und finanzielle Ergebnisse zu überführen.„2025 war für NanoRepro ein Jahr der konsequenten Ausführung. Wir haben im Kerngeschäft fokussiert, Kosten strukturell gesenkt und unsere Beteiligungen weiterentwickelt. Unter Berücksichtigung der vollkonsolidierten Paedi Protect AG liegt der konsolidierte Umsatz, den diese Plattform im Jahr 2025 generiert hat, bereits bei rund 16 Mio. EUR. Das ist die Substanz, auf die wir weiter aufbauen werden. Mit Mike Eckel gewinnen wir ab Oktober einen erfahrenen Finanzvorstand, der gemeinsam mit mir die operative und finanzielle Weiterentwicklung dieser Plattform vorantreiben wird. Der Konzernabschluss für das Jahr 2025, den wir im Oktober vorlegen werden, wird das erste gemeinsame Statement des neuen Führungsteams sein.“Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke newkee innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt.Im Jahr 2025 beteiligte sich die NanoRepro AG zudem an der hyped about science GmbH, einem innovativen Start-up im Bereich Kaltplasmatechnologie.Darüber hinaus hält die NanoRepro AG eine Beteiligung an der FiberSense AG, einem Baseler Medizintechnikunternehmen, das kontinuierliche Glukosesensoren für den Consumer-Health-Markt entwickelt und im Juni 2026 die CE-Kennzeichnung für seinen Sensor erhalten hat.Lisa JüngstTel.: +49-6421-951449E-Mail: juengst@nanorepro.com

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