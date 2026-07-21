NanoRepro Aktie
WKN DE: 657710 / ISIN: DE0006577109
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21.07.2026 07:15:03
EQS-News: NanoRepro AG: Strategischer Reviewprozess zeigt erste Ergebnisse – Plattform-Struktur nimmt Form an
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EQS-News: NanoRepro AG
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Unternehmensrestrukturierung
NanoRepro AG: Strategischer Reviewprozess zeigt erste Ergebnisse – Plattform-Struktur nimmt Form an
Systematischer Reviewprozess – 17 Detailbereiche einheitlich erhoben, davon sechs priorisiert
Grundlage war eine Vollerhebung aller Tätigkeiten in den drei Gruppengesellschaften: 17 Prozessbereiche mit mehr als 160 Aufgaben wurden erfasst und analysiert. Daraus wurden sechs Handlungsfelder priorisiert: IT, Marketing, Produktentwicklung, Lager & Supply Chain sowie Vertrieb und Einkauf.
Für deren Zielbilder wurden in einem ersten Schritt Prozesse und Umsetzungsfahrpläne entwickelt. Der Fokus lag zunächst bewusst auf den eng verzahnten Gesellschaften NanoRepro, Paedi Protect und newkee. Im Zuge des weiteren Reviewprozesses werden darüber hinaus sämtliche Geschäftsfelder der Gruppe fortlaufend daraufhin geprüft, inwieweit sie zur künftigen strategischen Ausrichtung passen.
Produktion, Marketing und Vertrieb: Plattform-Strukturen im Aufbau
Als erste Maßnahme wurde die Produktionskompetenz im Bereich Hautpflege bei der Paedi Protect AG gebündelt. Dies umfasst die Beschaffung von Roh- und Packstoffen sowie die Planung, Organisation, Steuerung und Durchführung der Produktion. Somit kann sich die Deutsche Kosmetikwerke AG auf die Markenführung sowie auf Marketing und Vertrieb konzentrieren. Perspektivisch ist vorgesehen, auch die Entwicklung von Rezepturen und Packmitteln für beide Marken auf einer gemeinsamen Plattform zu bündeln.
Für den Bereich Marketing wurde ein Zielbild entwickelt, das markenübergreifende Funktionen bündelt, während Markenführung und kreative Leitung weiterhin dezentral bei den Marken ZuhauseTEST, PAEDIPROTECT und newkee verbleiben. Mit der Umsetzung soll kurzfristig begonnen werden. Auch der Vertrieb wird künftig als integrierte Plattform-Einheit geführt. Ziel ist es, bestehende Handelsbeziehungen markenübergreifend zu nutzen, Synergien im Vertrieb zu realisieren und die Expansion gezielt vorzubereiten.
Lager & Supply Chain sowie IT: Zielbilder erarbeitet
Für die Bereiche Lager und Supply Chain wurde ein Zielmodell entwickelt, das den Standort Kirchhain perspektivisch als zentralen Hub der Eigenlogistik vorsieht, ergänzt durch flexible externe Kapazitäten zur Abdeckung von Saisonspitzen. Die hierfür erforderlichen Investitionen sollen sich nach aktueller Planung innerhalb von rund zwei Jahren amortisieren. Parallel wurde im IT-Bereich eine gruppenweite Roadmap zur schrittweisen Zusammenführung von E-Mail-, CRM- und ERP-Strukturen verabschiedet. Auch hier befinden sich erste Maßnahmen bereits in Umsetzung.
Ausblick: Finance- und Backoffice-Themen ab dem vierten Quartal
Mit dem Amtsantritt von Mike Eckel als CFO zum 1. Oktober 2026 rücken als nächster Integrationsschritt die Bereiche Finance und Backoffice in den Fokus: Ab dem vierten Quartal 2026 werden insbesondere die Harmonisierung der Jahresabschlüsse sowie die Optimierung der Steuerfunktion sowie des gruppenweiten Controllings vorangetrieben.
Ergänzend wird die NanoRepro AG am 30. Juli 2026 ihren testierten Jahresabschluss 2025 veröffentlichen. Die im Jahr 2025 eingeleiteten Maßnahmen führten wie bereits berichtet zu einer stabilen Geschäftsentwicklung. Im laufenden Geschäftsjahr 2026 stellt sich bisher ein sehr erfreuliches Bild ein. Gegenüber einem kombinierten Pro-forma-Gruppenhalbjahresumsatz von rund 10,3 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025 weist die Gruppe aus NanoRepro AG und vollkonsolidierter Paedi Protect AG zum 30. Juni 2026 bereits einen vorläufigen kombinierten Umsatz von knapp 13 Mio. EUR aus, was einem Wachstum von rund 26 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG, erklärt:
„Wir zeigen heute erste sichtbare Ergebnisse eines Prozesses, der in den kommenden Quartalen konsequent fortgesetzt wird – auf der Ebene konkreter Zielbilder und benannter Verantwortlicher, nicht auf der Ebene von Strategie-Papieren. Die aktuelle Analyse hat gezeigt, wie viel Substanz in dieser Gruppe steckt, die wir Schritt für Schritt in messbare Wertsteigerung überführen werden.“
Über die NanoRepro AG
Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.
Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke newkee innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt.
Im Jahr 2025 beteiligte sich die NanoRepro AG zudem an der hyped about science GmbH, einem innovativen Start-up im Bereich Kaltplasmatechnologie, das mit dem Produkt PHLAS eine neue Generation technologiebasierter Hautpflege für Endverbraucher entwickelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lisa Jüngst
Tel.: +49-6421-951449
E-Mail: juengst@nanorepro.com
21.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NanoRepro AG
|Untergasse 8
|35037 Marburg
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49-6421 - 9514 49
|Internet:
|www.nanorepro.com
|ISIN:
|DE0006577109
|WKN:
|657710
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912008FCA63AGIMEV74
|EQS News ID:
|2368810
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2368810 21.07.2026 CET/CEST
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