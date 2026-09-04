EQS-News: NanoRepro veröffentlicht erstmals Umsatzguidance bis 2030 und treibt den Ausbau zur Consumer-Health-Plattform voran

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NanoRepro veröffentlicht erstmals Umsatzguidance bis 2030 und treibt den Ausbau zur Consumer-Health-Plattform voran



04.09.2026 / 09:00 CET/CEST

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NanoRepro veröffentlicht erstmals Umsatzguidance bis 2030 und treibt den Ausbau zur Consumer-Health-Plattform voran

Vorstand gibt kurz-, mittel- und langfristigen Umsatzausblick

Aufgrund der operativen Dynamik in den einzelnen Sparten erwartet der Vorstand für das Jahr 2026 einen Konzernumsatz von rund 18 Mio. EUR

Organisches Wachstum führt zu erwartetem Konzernumsatz 2028 von rund 28 Mio. EUR; unter Einbezug möglicher anorganischer Schritte erwartet der Vorstand bis 2030 einen Konzernumsatz von rund 40 Mio. EUR

Gruppenweite Plattform-Struktur gewinnt an Kontur

Klare Fokussierung schafft Grundlage für weitere Konsolidierungsschritte innerhalb der Gruppe

Marburg, 04. September 2026. Der Vorstand der NanoRepro AG (ISIN DE0006577109; WKN 657710; Symbol: NN6) hat heute die kurz-, mittel- und langfristige Umsatzguidance für die Unternehmensgruppe beschlossen. Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 7. September 2026 wird CEO Lisa Jüngst die geplante Entwicklung ausführlich erläutern.



Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026



Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz von rund 18 Mio. EUR. Gegenüber dem bereits kommunizierten konsolidierten Umsatz von rund 16 Mio. EUR im Jahr 2025 entspricht dies einem geplanten Wachstum von rund 12,5 %. Der Vorjahreswert umfasst die Umsätze der NanoRepro AG und der vollkonsolidierten Paedi Protect AG.



Bereits im ersten Halbjahr 2026 legte die Gruppe deutlich zu: Nach einem Pro-forma-Umsatz auf Konzernebene von rund 10,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum erreichte die Unternehmensgruppe zum 30. Juni 2026 einen vorläufigen Konzernumsatz von knapp 13 Mio. EUR. Das entspricht einem Wachstum von rund 26 %. Über diese positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 hatte das Unternehmen bereits am 21. und 30. Juli 2026 informiert.



Ausblick für die Geschäftsjahre 2028 – 2030



Auch über das laufende Geschäftsjahr hinaus setzt NanoRepro auf Wachstum und den konsequenten Ausbau zur integrierten Consumer-Health-Plattform. Die etablierten Marken sollen organisch weiter skalieren, während die Gruppe zentrale Funktionen in Produktion, Entwicklung, Marketing und Vertrieb zunehmend bündelt und margenstarke Geschäftsbereiche gezielt ausbaut.



Auf dieser Basis soll der Konzernumsatz bis 2028 organisch auf rund 28 Mio. EUR steigen. Bis 2030 strebt der Vorstand durch organisches Wachstum und zusätzliche Akquisitionen einen Konzernumsatz von rund 40 Mio. EUR an.



Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG, erklärt:



„Mit dieser Guidance geben wir unseren Aktionärinnen und Aktionären einen klaren Orientierungsrahmen für die Entwicklung der NanoRepro-Gruppe in den kommenden Jahren. Wir bauen aus einem diversifizierten Beteiligungsportfolio konsequent eine leistungsstarke Plattform, bei welcher sich die strukturelle Arbeit der vergangenen Jahre nun Stück für Stück auf dem Weg von rund 18 auf rund 40 Mio. EUR Umsatz bis 2030 auszahlen wird..“



Plattform nimmt weiter Form an – Änderung im Management der "Deutsche Kosmetikwerke AG"



Als weiteren Schritt auf dem Weg zur integrierten Consumer-Health-Plattform hat Dr. Olaf Stiller zum 31. August 2026 sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Deutsche Kosmetikwerke AG (newkee), einer zentralen Beteiligungsgesellschaft der NanoRepro-Gruppe, niedergelegt. Nachdem Dr. Stiller die Marke seit Gründung maßgeblich geprägt hat, wird er sich künftig als Aufsichtsratsvorsitzender der NanoRepro AG fokussiert der strategischen Weiterentwicklung der gesamten NanoRepro-Gruppe widmen.



Dr. Olaf Stiller, Aufsichtsratsvorsitzender der NanoRepro AG, erläutert:



„Mit der Konzentration auf die strategischen Belange der Gruppe kann ich meine gesamte Erfahrung und mein Engagement in der übergeordneten Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender marken- und themenübergreifend dort einbringen, wo sie den größten Hebel entfaltet. Gleichzeitig ist es mir persönlich wichtig, rechtlich saubere Grundlagen zu schaffen.“



Über die NanoRepro AG



Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.



Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke newkee innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt.



Ergänzend führt die NanoRepro AG in der hyped about science GmbH (zukünftig Alphabiol GmbH) unter der Marke alphabiol Komplementärprodukte und Nahrungsergänzungsmittel im Portfolio.



Darüber strebt die NanoRepro AG eine Beteiligung an der FiberSense AG an, einem Baseler Medizintechnikunternehmen, das kontinuierliche Glukosesensoren für den Consumer-Health-Markt entwickelt und im Juni 2026 die CE-Kennzeichnung für seinen Sensor erhalten hat.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail:

Der Vorstand der NanoRepro AG (ISIN DE0006577109; WKN 657710; Symbol: NN6) hat heute die kurz-, mittel- und langfristige Umsatzguidance für die Unternehmensgruppe beschlossen. Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 7. September 2026 wird CEO Lisa Jüngst die geplante Entwicklung ausführlich erläutern.Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz von rund 18 Mio. EUR. Gegenüber dem bereits kommunizierten konsolidierten Umsatz von rund 16 Mio. EUR im Jahr 2025 entspricht dies einem geplanten Wachstum von rund 12,5 %. Der Vorjahreswert umfasst die Umsätze der NanoRepro AG und der vollkonsolidierten Paedi Protect AG.Bereits im ersten Halbjahr 2026 legte die Gruppe deutlich zu: Nach einem Pro-forma-Umsatz auf Konzernebene von rund 10,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum erreichte die Unternehmensgruppe zum 30. Juni 2026 einen vorläufigen Konzernumsatz von knapp 13 Mio. EUR. Das entspricht einem Wachstum von rund 26 %. Über diese positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 hatte das Unternehmen bereits am 21. und 30. Juli 2026 informiert.Auch über das laufende Geschäftsjahr hinaus setzt NanoRepro auf Wachstum und den konsequenten Ausbau zur integrierten Consumer-Health-Plattform. Die etablierten Marken sollen organisch weiter skalieren, während die Gruppe zentrale Funktionen in Produktion, Entwicklung, Marketing und Vertrieb zunehmend bündelt und margenstarke Geschäftsbereiche gezielt ausbaut.Auf dieser Basis soll der Konzernumsatz bis 2028 organisch auf rund 28 Mio. EUR steigen. Bis 2030 strebt der Vorstand durch organisches Wachstum und zusätzliche Akquisitionen einen Konzernumsatz von rund 40 Mio. EUR an.„Mit dieser Guidance geben wir unseren Aktionärinnen und Aktionären einen klaren Orientierungsrahmen für die Entwicklung der NanoRepro-Gruppe in den kommenden Jahren. Wir bauen aus einem diversifizierten Beteiligungsportfolio konsequent eine leistungsstarke Plattform, bei welcher sich die strukturelle Arbeit der vergangenen Jahre nun Stück für Stück auf dem Weg von rund 18 auf rund 40 Mio. EUR Umsatz bis 2030 auszahlen wird..“Als weiteren Schritt auf dem Weg zur integrierten Consumer-Health-Plattform hat Dr. Olaf Stiller zum 31. August 2026 sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Deutsche Kosmetikwerke AG (newkee), einer zentralen Beteiligungsgesellschaft der NanoRepro-Gruppe, niedergelegt. Nachdem Dr. Stiller die Marke seit Gründung maßgeblich geprägt hat, wird er sich künftig als Aufsichtsratsvorsitzender der NanoRepro AG fokussiert der strategischen Weiterentwicklung der gesamten NanoRepro-Gruppe widmen.„Mit der Konzentration auf die strategischen Belange der Gruppe kann ich meine gesamte Erfahrung und mein Engagement in der übergeordneten Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender marken- und themenübergreifend dort einbringen, wo sie den größten Hebel entfaltet. Gleichzeitig ist es mir persönlich wichtig, rechtlich saubere Grundlagen zu schaffen.“Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke newkee innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt.Ergänzend führt die NanoRepro AG in der hyped about science GmbH (zukünftig Alphabiol GmbH) unter der Marke alphabiol Komplementärprodukte und Nahrungsergänzungsmittel im Portfolio.Darüber strebt die NanoRepro AG eine Beteiligung an der FiberSense AG an, einem Baseler Medizintechnikunternehmen, das kontinuierliche Glukosesensoren für den Consumer-Health-Markt entwickelt und im Juni 2026 die CE-Kennzeichnung für seinen Sensor erhalten hat.Lisa JüngstTel.: +49-6421-951449E-Mail: juengst@nanorepro.com

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