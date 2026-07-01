naoo Aktie
WKN DE: A40NNU / ISIN: CH1323306329
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01.07.2026 08:00:04
EQS-News: naoo AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge an der Generalversammlung 2026
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EQS-News: naoo AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Zug/Zürich, 01. Juli 2026 – Auf der gestrigen ordentlichen Generalversammlung der naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN; CH1323306329; WKN: A40NNU), Betreiberin einer AI-powered Social Discovery, Activation & Commerce Platform, haben die Aktionärinnen und Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrats einstimmig angenommen. Vom gesamten Aktienkapital von CHF 5'561'277 waren 54.33 % vertreten.
Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Konzernabschluss 2025 nach IFRS. Dieser weist für das Geschäftsjahr 2025 einen Jahresgewinn von CHF 334'000 aus.
Zudem genehmigte die Generalversammlung die Verwendung des Bilanzgewinns gemäss statutarischer Jahresrechnung der naoo AG.
Des Weiteren erteilten die Aktionärinnen und Aktionäre den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung. Michel Pola wurde als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt und nahm die Wahl an.
Für das Geschäftsjahr 2026 wurde FORVIS MAZARS SA, Zweigniederlassung Zürich, als Revisionsstelle bestätigt.
Über naoo
Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell.
Kontakt für Medien und Investoren
Karl Fleetwood
Chief Operating Officer
E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com
Telefon: +41 (0)79 867 10 10
01.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|naoo AG
|Baarerstrasse 21
|6300 Zug
|Schweiz
|E-Mail:
|investors@naoo.com
|Internet:
|www.naoo.com
|ISIN:
|CH1323306329
|WKN:
|A40NNU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2357352
|Notierung in Düsseldorf vorgesehen (Freiverkehr) / Intended to be listed in Dusseldorf (Open Market)
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2357352 01.07.2026 CET/CEST
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