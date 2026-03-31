naoo Aktie

naoo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40NNU / ISIN: CH1323306329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.03.2026 09:42:24

EQS-News: naoo AG: erfolgreicher Rollout der neuen Generation V App

EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Strategische Unternehmensentscheidung
naoo AG: erfolgreicher Rollout der neuen Generation V App

31.03.2026 / 09:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stabiler Rollout bestätigt operative Bereitschaft der neuen Plattformarchitektur und Nutzererfahrung

Zug/Zürich, 31. März 2026 – Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der Social-Media- und Commerce-Plattform naoo, bestätigt heute den erfolgreichen Rollout der Generation V App auf beiden Plattformen iOS und Android. Nach dem zuvor angekündigten Plattform-Launch ist die aktualisierte Applikation nun vollständig live und für alle Nutzer verfügbar.

Die Auslieferung verlief reibungslos und plangemäss. Alle Kernfunktionalitäten sind stabil und vollumfänglich verfügbar, womit die Einsatzbereitschaft der neu aufgebauten Frontend- und Backend-Architektur für eine skalierbare Nutzung bestätigt wird.

Mit Generation V hat naoo eine grundlegend neu gestaltete Plattformumgebung eingeführt, darunter eine neue Navigationsstruktur, verbesserte Performance sowie eine deutlich optimierte Nutzererfahrung. Der erfolgreiche Rollout markiert den Übergang von der Plattformentwicklung zur aktiven Skalierung und Nutzergewinnung.

Kevin Lütolf, ein führender Social-Media-Influencer und Medienunternehmer mit globaler Reichweite, kommentiert: "Ich schätze naoo seit Langem für ihre Authentizität, die Gamification und den lokalen Content – aber diese neue App-Version ist ein Quantensprung in Sachen Nutzererfahrung."

“Mit Generation V haben wir eine leistungsstarke Entwicklungsplattform geschaffen, auf der modernes Design, skalierbare App-Technologie und KI zusammenkommen. Der erfolgreiche Rollout auf iOS und Android zeigt nun, dass dieses Fundament nicht nur konzeptioneller Natur ist, sondern operativ bereit und skalierbar”, sagt Thomas Wolfensberger, Gründer und Hauptaktionär der naoo AG.

Die weiterentwickelte App-Umgebung bildet zudem die technologische Grundlage für den weiteren Rollout von naoo Business und ermöglicht lokale Aktivierungsformate sowie die Händlerintegration innerhalb der Plattform. Erste Nutzerinteraktionen bestätigen die verbesserte Benutzerfreundlichkeit und das Engagement-Potenzial des neuen Systems.

Nach dem erfolgreichen Launch wird naoo seinen Fokus auf die Skalierung der Nutzerbasis, den Ausbau lokaler Inhalte und die Händleranbindung sowie die Weiterentwicklung personalisierter Engagement-Funktionen innerhalb der Plattform legen.

 

Über naoo

naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform – ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können.

Gemeinsam mit der Kingfluencers AG – der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum – verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion. Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell.

Die naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, beschäftigt gruppenweit 41 Mitarbeitende und wird an der Börse Düsseldorf gehandelt (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

 

 

Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood
Chief Operating Officer
E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com
Telefon: +41 (0)79 867 10 10

 

 


31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: naoo AG
Baarerstrasse 21
6300 Zug
Schweiz
E-Mail: investors@naoo.com
Internet: www.naoo.com
ISIN: CH1323306329
WKN: A40NNU
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2301172

Notierung in Düsseldorf vorgesehen (Freiverkehr) / Intended to be listed in Dusseldorf (Open Market)
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2301172  31.03.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu naoo AG

mehr Nachrichten

Analysen zu naoo AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

naoo AG 3,82 0,00% naoo AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen