EQS-News: naoo AG legt ersten IFRS-Konzernabschluss vor

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naoo AG legt ersten IFRS-Konzernabschluss vor



10.06.2026 / 09:44 CET/CEST

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Operativer Umsatz von CHF 6.0 Mio., positives Konzernergebnis von CHF 0.3 Mio. und Eigenkapital von CHF 7.9 Mio. prägen das Geschäftsjahr 2025.

Zug/Zürich Schweiz – 10.06.2026 – Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329; WKN: A40NNU) Betreiberin der Social-Media- und Commerce-Plattform naoo hat heute ihren ersten konsolidierten Konzernabschluss nach International Financial Reporting Standards (IFRS) veröffentlicht. Die Umstellung auf IFRS markiert einen wichtigen Schritt in der Professionalisierung der Finanzberichterstattung und schafft die Grundlage für eine international vergleichbare Kommunikation gegenüber institutionellen Investoren und dem Kapitalmarkt.

Die naoo Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen operativen Umsatz von CHF 6.0 Mio. Das Konzernergebnis belief sich auf CHF 0.3 Mio. und ist wesentlich durch nicht zahlungswirksame Effekte aus der erstmaligen IFRS-Anwendung geprägt, insbesondere im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation im Rahmen der Integration von Kingfluencers. Bereinigt um diese Effekte befindet sich die naoo Gruppe operativ weiterhin in einer planmässigen Investitions- und Skalierungsphase.

Mit einem Eigenkapital von CHF 7.9 Mio. verfügt die naoo Gruppe per Stichtag über eine deutlich gestärkte Bilanzbasis. Zur Stärkung der Kapitalstruktur trug auch die im Dezember 2025 umgesetzte Umwandlung von Darlehen in Eigenkapital bei.

Mit der Integration von Kingfluencers hat die naoo Gruppe ihre strategische Positionierung im Geschäftsjahr 2025 weiter gestärkt. Die Verbindung von Plattformtechnologie, Creator-Ökosystem und etablierten Kundenbeziehungen schafft die Grundlage für die weitere kommerzielle Skalierung der Gruppe. Im Rahmen der Integration wurden 2025 erste gemeinsame Wachstumsinitiativen umgesetzt. Über ein gemeinsames Onboarding-Programm konnten Influencer mit einer kumulierten Reichweite von über 3 Millionen Followern für die naoo Plattform aktiviert werden.

Im Zuge der IFRS-Umstellung wurden zentrale Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze an internationale Standards angepasst. Dies betrifft unter anderem die Bilanzierung von Technologieplattformen, Kundenbindungsprogrammen, Mitarbeiterbeteiligungen sowie im Rahmen von Unternehmensakquisitionen erworbener immaterieller Vermögenswerte. Damit schafft naoo eine transparente Grundlage für die künftige periodische Finanzberichterstattung der Gruppe.

Nach dem Abschluss wesentlicher Plattform- und Integrationsarbeiten verlagert sich der Fokus der Gruppe 2026 zunehmend auf kommerzielle Skalierung. Im Mittelpunkt stehen der Ausbau des operativen Umsatzes, die Erweiterung der Merchant- und Creator-Basis sowie eine disziplinierte Weiterentwicklung der Kosten- und Organisationsstruktur.

Kevin Dragon, Chief Financial Officer der naoo AG, sagt: „Mit dem ersten IFRS-Konzernabschluss legen wir die Basis für eine transparente und international vergleichbare Finanzkommunikation. Der wesentliche Punkt für unsere Investoren ist: Unser operatives Geschäft ist auf CHF 6.0 Mio. gewachsen, unsere Bilanz ist mit einem Eigenkapital von CHF 7.9 Mio. deutlich gestärkt, und das ausgewiesene positive Konzernergebnis ist wesentlich durch die erstmalige IFRS-Anwendung geprägt. Operativ befinden wir uns weiterhin in einer Investitions- und Skalierungsphase.“

Zur weiteren Erläuterung der Ergebnisse wird die Gesellschaft am 23. Juni 2026 um 15:00 Uhr (CEST) einen öffentlichen Earnings Call auf der Airtime-Plattform durchführen. Das Management wird die wesentlichen Entwicklungen des Geschäftsjahres 2025 sowie den erstmals erstellten IFRS-Konzernabschluss präsentieren und für Fragen der Investoren zur Verfügung stehen.

Der vollständige Annual Report 2025 steht in Englischer Sprache unter www.naoo.com/investor-relations zum Download zur Verfügung.

Finanzkalender

09. Juni 2026: Veröffentlichung des Annual Report 2025 (IFRS)

23. Juni 2026, 15:00 Uhr (CEST): Öffentlicher Earnings Call auf der Airtime-Plattform

30. Juni 2026, 11:00 (CEST): Ordentliche Generalversammlung der naoo AG (online)

Über naoo



naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform – ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können.

Gemeinsam mit der Kingfluencers AG – der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum – verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion.

Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell.

naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10