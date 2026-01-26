naoo Aktie
WKN DE: A40NNU / ISIN: CH1323306329
|
26.01.2026 08:00:03
EQS-News: naoo AG mit starkem Jahresauftakt – Nutzeraktivität und Downloads deutlich gesteigert
Zürich, 26. Januar 2026 – Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der gleichnamigen Social-Media- und Commerce-Plattform, startet mit einer klar positiven operativen Entwicklung ins Jahr 2026. Nach mehreren Produktverbesserungen und neuen Features verzeichnet das Unternehmen seit Jahresbeginn spürbare Zuwächse bei Nutzeraktivität und Downloads.
In den vergangenen Monaten hat naoo zentrale neue Funktionen in der App eingeführt, darunter einen KI-basierten Feed sowie eine intelligente Suche. Begleitend dazu wurde das Nutzungserlebnis kontinuierlich weiterentwickelt, insbesondere im Hinblick auf Performance und Stabilität. Diese Weiterentwicklungen zeigen nun messbare Effekte in den Nutzungskennzahlen.
Ein sichtbares Signal für die gestiegene Aufmerksamkeit lieferte der 31. Dezember 2025: An diesem Tag erreichte naoo mit Platz 6 eine Platzierung unter den Top 10 der Schweizer App-Charts.
Seitdem hat naoo zwei grössere App-Updates veröffentlicht. Zum Jahreswechsel wurde mit naoo Loops ein vollständig personalisiertes, KI-gestütztes Kurzvideo-Format eingeführt, das Inhalte individuell auf die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer zuschneidet. Mitte Januar folgte ein weiteres Update mit Fokus auf Stabilität, Performance und ein insgesamt flüssigeres Nutzungserlebnis.
Die positive Entwicklung spiegelt sich deutlich in den aktuellen Kennzahlen wider:
Seit Jahresbeginn stiegen die monatlich aktiven Nutzer (MAU) um 23,9 %, die wöchentlich aktiven Nutzer (WAU) um 45,9 % und die täglich aktiven Nutzer (DAU) um 16,2 %.
Parallel dazu haben sich die täglichen Downloads seit November mehr als verdoppelt und liegen aktuell bei über 200 pro Tag.
Vor diesem Hintergrund bereitet naoo weitere Produktneuheiten vor, die gegen noch im laufenden erste Quartal auf den Markt kommen sollen. Ziel ist es, das bestehende Nutzererlebnis weiter auszubauen und zusätzliche Funktionen für Nutzerinnen, Nutzer und Geschäftspartner einzuführen.
„Die aktuellen Kennzahlen zeigen, dass unsere Produktweiterentwicklungen vom Markt sehr gut aufgenommen werden“, sagt Thomas Wolfensberger, Gründer der naoo AG. „Wir sehen eine klare positive Dynamik und blicken zuversichtlich auf die kommenden Monate.“
Über naoo
naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).
Kontakt für Medien und Investoren
Karl Fleetwood
Chief Operating Officer
E-Mail: IR@naoo.com
Telefon: +41 (0)79 867 10 10
