EQS-News: naoo AG präsentiert am 19. Shopping Center Forum Zürich

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naoo AG präsentiert am 19. Shopping Center Forum Zürich



07.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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naoo-Keynote zum Thema «Next Level Social Media: Wie Social-Commerce den Einzelhandel revolutioniert»

Gregor Doser, Managing Director naoo AG, spricht vor 300 Entscheidungsträgern der Schweizer Shopping-Center-Industrie

naoo als offizieller Sponsor des 19. Schweizer Fachkongresses für die Shopping Center Industrie



Zug/Zürich, 07. Mai 2026 – Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der Social-Media- und Commerce-Plattform naoo, nimmt heute als offizieller Sponsor und Keynote-Partner am 19. Shopping Center Forum Switzerland teil — dem führenden Schweizer Fachkongress für die Shopping-Center-Industrie und Professionals der Einzelhandelsimmobilienbranche. Die Veranstaltung findet im Hotel Radisson Blu, Zurich Airport, statt und bringt rund 300 Entscheidungsträger aus Retail, Center-Management, Immobilienentwicklung und Investitionen zusammen.

Um 15:45 Uhr hält Gregor Doser, Managing Director der naoo AG und ehemaliger Industry Leader bei Google Switzerland, einen Fokus-Vortrag unter dem Titel «Next Level Social Media: Wie Social-Commerce den Einzelhandel revolutioniert». Der Vortrag zeigt auf, wie naoo die fehlende Verbindung zwischen digitaler Aufmerksamkeit und physischen Store Visits schliesst — und damit Shopping Center erstmals in messbare Performance-Kanäle verwandelt.

naoo tritt am Forum in einem hochkarätigen Programm auf, das neben der naoo-Keynote auch Beiträge von Alt-Bundespräsident Dr. h.c. Adolf Ogi, BAK-Chefökonom Claude Maurer, Retail-Analyst Dr. David Bosshart sowie dem international renommierten Retail-Experten Chris Igwe (Paris) umfasst. Das diesjährige Schwerpunktthema lautet «EMOTION ECONOMY — The hybrid Shopping Experience».

"Das Shopping Center Forum ist die wichtigste Plattform der Schweizer Retail-Industrie. Wir freuen uns, hier erstmals zu zeigen, wie naoo Shopping Center und Einzelhandel in messbare Performance-Kanäle verwandelt — und damit eine Lücke schliesst, die bisher kein Anbieter adressiert hat", sagt Gregor Doser, Managing Director der naoo AG.



naoo am Shopping Center Forum – strategischer Kontext

naoo ist eine lokale Aktivierungsplattform, die digitale Entdeckung mit verifizierten physischen Store Visits verbindet. Über die naoo-Karte entdecken Nutzer zeitgesteuerte Angebote lokaler Händler, navigieren zum Store und verifizieren ihren Kauf über einen QR-Scan am Point of Sale — eine Echtzeit-Attribution, die kein anderer Anbieter im Markt leisten kann.

Für Shopping Center und Retailer bedeutet dies: Jede Filiale wird zum steuerbaren Performance-Kanal. Schwache Frequenzzeiten können gezielt aktiviert werden. Jeder verifizierte Besuch ist messbar und jedem Kampagnen-Element zuordenbar. naoo schliesst damit die Lücke, die im Retail-Marketing bisher zwischen digitaler Aufmerksamkeit und physischer Conversion bestand.

Die naoo AG hält Kingfluencers AG als 100%ige Konzerntochter — die grösste Influencer-Agentur der Schweiz mit 3'800 Creators und 175 Millionen Followern. Diese Infrastruktur bildet den Demand-Motor für den naoo Store Traffic: Creator-Content auf Instagram und TikTok führt Nutzer direkt in die naoo-App und von dort in physische Stores.

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