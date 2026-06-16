EQS-News: naoo Gruppe baut Position im strategischen Creator Marketing aus

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naoo Gruppe baut Position im strategischen Creator Marketing aus



16.06.2026 / 09:00 CET/CEST

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naoo Tochter Kingfluencers und Coop führen Zusammenarbeit mit weiterer Jahreskampagne fort

Zug/Zürich Schweiz – 16.06.2026 – Die naoo AG (Düsseldorf: NAO; ISIN: CH1323306329; WKN: A40NNU) Betreiberin der Social-Media- und Commerce-Plattform naoo, gibt die Fortsetzung der langjährigen Zusammenarbeit zwischen ihrer Tochtergesellschaft Kingfluencers AG und Coop bekannt. Die erneute Umsetzung einer ganzjährigen Creator-Kampagne unterstreicht die strategische Positionierung der naoo Gruppe im Bereich datenbasierter und creator-getriebener Markenaktivierung.

Seit 2017 arbeiten Kingfluencers und Coop erfolgreich zusammen. Aus einer ursprünglich projektbezogenen Zusammenarbeit hat sich über die Jahre eine langfristige strategische Partnerschaft entwickelt. Im Mittelpunkt steht ein strukturierter Jahresansatz, der eine kontinuierliche Präsenz mit saisonalen Aktivierungen kombiniert und Marken dauerhaft im Alltag der Konsumentinnen und Konsumenten verankert.

Für die naoo Gruppe sind solche langfristigen Kundenbeziehungen von besonderer Bedeutung. Wiederkehrende Jahresmandate mit führenden Schweizer Unternehmen tragen zur Diversifikation und besseren Planbarkeit der Umsatzbasis bei und stärken die Position der Gruppe als integrierter Anbieter von Creator Marketing und digitaler Markenaktivierung.

Auch die Jahreskampagne 2025 bestätigte die Leistungsfähigkeit dieses Ansatzes. Durch die Verbindung von strategischer Planung, kreativem Content und datenbasierter Steuerung konnten verschiedene Eigenmarken von Coop entlang relevanter Konsummomente im Jahresverlauf authentisch und zielgruppengerecht positioniert werden. Die Resultate unterstreichen das Potenzial eines integrierten Creator-Ökosystems, das auf langfristige Zusammenarbeit statt auf isolierte Einzelkampagnen setzt.

Im Rahmen der Partnerschaft werden saisonale Themen wie Veganuary, Grill-Saison, Raclette & Fondue oder Weihnachten gezielt genutzt, um Marken in authentische Alltagssituationen einzubetten und eine nachhaltige Bindung zur Community aufzubauen.

Luca Obrist, Head of Marketing von Kingfluencers, sagt: "Diese langjährige Zusammenarbeit zeigt, dass Creator Marketing heute weit mehr ist als einzelne Kampagnen. Gemeinsam mit Coop verfolgen wir einen strategischen Jahresansatz, der Marken kontinuierlich begleitet und langfristige Beziehungen zu den Konsumentinnen und Konsumenten aufbaut."

Auch auf Kundenseite wird die Zusammenarbeit positiv bewertet. "Die Zusammenarbeit mit Kingfluencers ist immer sehr professionell und wertschätzend. Wir schätzen die hohe Qualität des erstellten Contents sowie den gelungenen Mix aus kreativem Storytelling und passenden Influencer.", sagt Annika Meier, Werbung Social Media bei Coop.

Die Fortsetzung der Partnerschaft im Jahr 2026 bekräftigt die strategische Ausrichtung der naoo Gruppe, Plattformtechnologie, Creator-Kompetenz und datenbasierte Aktivierung schrittweise enger miteinander zu verbinden. Mit Kingfluencers verfügt die Gruppe über eine führende Position im Schweizer Creator Marketing und baut gleichzeitig die Grundlage für die weitere Entwicklung integrierter Marketing- und Local-Activation-Lösungen.

Über naoo



naoo gestaltet die Zukunft creator-getriebener Social Media – unterstützt durch künstliche Intelligenz und eine skalierbare Plattform, die auf echte, sinnstiftende Interaktionen ausgelegt ist. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo Plattform – ein Social-Media-, Local-Advertising- und Loyalty-Ökosystem der nächsten Generation, das Menschen auf Basis ihrer Interessen und Präferenzen miteinander verbindet. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Rewards-System, mit dem Nutzer direkt von ihrem Engagement profitieren. Geschäftskunden können individualisierte Angebote erstellen, die genau auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Einkäufe sowie Besuche in Stores gezielt durch naoo Points fördern. Diese Punkte können für eine Vielzahl von Rewards eingelöst werden. Mit dem Beitritt von Kingfluencers zur Gruppe – der größten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der größten in der DACH-Region – verbindet naoo Plattform-Innovation mit marktführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand Storytelling. naoo entwickelt sich zu einem integrierten Ökosystem weiter, das unter anderem eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs beinhaltet. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement und unterstützen ein diversifiziertes, IP-basiertes Geschäftsmodell.

naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10