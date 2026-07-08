naoo Aktie
WKN DE: A40NNU / ISIN: CH1323306329
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08.07.2026 08:00:03
EQS-News: naoo lanciert weltweit einzigartiges Produktformat
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EQS-News: naoo AG
/ Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung
Zug/Zürich Schweiz – 8. Juli 2026 – Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN; CH1323306329; WKN: A40NNU), Betreiberin einer AI-powered Social Discovery, Activation & Commerce Platform hat heute mit naoo Worlds ein neues Produktformat lanciert, das Creator, künstliche Intelligenz, Karten und lokale Unternehmen in einer gemeinsamen Discovery Experience verbindet. Mit Worlds erweitert naoo seine Plattform um eine neue Funktion, die Menschen inspiriert, lokale Unternehmen sichtbar macht und Konsumenten gezielt zu Besuchen vor Ort bewegt.
Den Auftakt macht die World „Fresh & Groovy“, die gemeinsam mit Creator und DJ Dennis Bauer entwickelt wurde und auf seiner etablierten Marke gleichen Namens basiert. Fresh & Groovy führt Nutzer durch Zürichs Food-, Drinks-, Pop-up- und Lifestyle-Szene. Im Mittelpunkt steht ein spannendes Stadterlebnis – wo man gut isst, spannende Pop-ups entdeckt, besondere Bars findet oder den nächsten Hotspot erlebt. Nutzer wechseln dabei jederzeit zwischen einem personalisierten Feed und einer interaktiven Karte und entdecken neue Orte sowohl inhaltlich als auch geografisch.
Mit der ersten World startet gleichzeitig der schrittweise Ausbau des Formats. Gemeinsam mit Kingfluencers, einer Tochtergesellschaft der naoo AG und der führenden Influencer-Marketing-Agenturen der Schweiz, wurden weitere Creator ausgewählt, die in den kommenden Monaten eigene Worlds aufbauen werden. Neben Dennis Bauer gehören dazu unter anderem Steve Merson und Kevin Lütolf. Die zum Start ausgewählten World-Creator vereinen eine kumulierte Reichweite von über drei Millionen Followern auf ihren Social-Media-Kanälen. Dieses enorme Community-Potenzial wird nun direkt in das naoo-Ökosystem überführt, um ein hocheffizientes organisches Wachstum zu aktivieren.
Jede World verbindet Creator, Community und reale Orte zu einer kontinuierlich wachsenden Discovery Experience. Gleichzeitig können lokale Angebote von Restaurants, Geschäften, Veranstalter und weiteren lokalen Unternehmen direkt in thematisch passende Worlds integriert werden. Dadurch werden lokale Aktivierungen in einen kulturellen, thematischen und geografischen Kontext eingebettet und als natürlicher Bestandteil der jeweiligen Nutzerreise wahrgenommen.
Mit Worlds adressiert naoo den weltweit wachsenden Markt für lokale digitale Aktivierung. Während bestehende Plattformen Menschen entweder Inhalte zeigen oder Orte auffindbar machen, verbindet naoo erstmals Creator, Communities, künstliche Intelligenz und lokale Businesses in einer gemeinsamen Discovery Experience. Digitale Inspiration geht nahtlos in reale Besuche und Interaktionen über.
Die Plattformarchitektur wurde bewusst so entwickelt, dass sie gemeinsam mit starken lokalen Creatorn auf weitere Städte übertragen werden kann. Jede neue World bringt ihre eigene Community, lokale Inhalte und lokale Businesses auf die Plattform und schafft damit einen skalierbaren Mechanismus für internationales Wachstum. Gleichzeitig bildet Worlds die Grundlage für zukünftige AI-native Verticals wie Shopping, Reisen, Immobilien oder Jobs.
Gregor Doser, Chief Commercial Officer der naoo AG und Managing Director von Kingfluencers, sagt: Lokale Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, Menschen nicht nur digital zu erreichen, sondern sie auch für einen Besuch vor Ort zu begeistern. Mit naoo Worlds verbinden wir Creator, Communities und lokale Geschäfte in einer gemeinsamen Discovery Experience. Dadurch entsteht ein neues digitales Aktivierungsmodell, das Inspiration, Empfehlungen und reale Besuche miteinander verbindet.“
Über naoo
Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell.naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).
Kontakt für Medien und Investoren
Karl Fleetwood
08.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|naoo AG
|Baarerstrasse 21
|6300 Zug
|Schweiz
|E-Mail:
|investors@naoo.com
|Internet:
|www.naoo.com
|ISIN:
|CH1323306329
|WKN:
|A40NNU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2362070
|Notierung in Düsseldorf vorgesehen (Freiverkehr) / Intended to be listed in Dusseldorf (Open Market)
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2362070 08.07.2026 CET/CEST
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