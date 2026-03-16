naoo Aktie
WKN DE: A40NNU / ISIN: CH1323306329
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16.03.2026 09:09:03
EQS-News: naoo verbindet digitale Interaktion und lokalen Handel mit dem Launch von Generation V
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EQS-News: naoo AG
/ Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion
Medienmitteilung
naoo verbindet digitale Interaktion und lokalen Handel mit dem Launch von Generation V
Zug/Zürich, 16. März 2026 – Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der Social-Media- und Commerce-Plattform naoo, gibt den Launch von naoo Generation V für der Woche des 23. März 2026 bekannt. Wie für das Q1 2026 angekündigt wird naoo business innerhalb der neuen Plattformumgebung live gehen. Das Release markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Strategie von naoo, ein Closed-Loop-Ökosystem zu schaffen und damit die Lücke zwischen digitaler Aufmerksamkeit und Interaktionen am physischen Point of Sale zu schliessen.
Generation V basiert auf einer vollständig erneuerten technologischen Grundlage. Frontend und Backend wurden grundlegend neu entwickelt, um eine deutlich skalierbarere und zukunftsfähige Plattformarchitektur zu schaffen. Dazu gehören eine neu gestaltete Navigation, eine verbesserte User Experience sowie ein modernes Java-Backend auf Enterprise-Niveau, das auf zukünftige Skalierbarkeit ausgelegt ist.
Gleichzeitig ist naoo business nun in der naoo App integriert und ermöglicht lokale Aktivierungsformate innerhalb des naoo-Ökosystems. Der Rollout folgt einem dynamisch skalierenden Phasenmodell, das eine schnelle Händlerintegration ermöglicht und gleichzeitig eine hohe Qualität kuratierter lokaler Inhalte sicherstellt.
Ein zentraler Schwerpunkt von Generation V ist die deutliche Erweiterung der Kartenfunktion von naoo, wodurch die Verbindung zwischen digitalen Inhalten, physischen Orten und lokaler Relevanz verbessert wird. Im Rahmen des aktuellen App-Releases sind fünf Städte in der Plattform vorkonfiguriert: Zürich, Genf, Berlin, London und New York City. Nutzerinnen und Nutzer können auf der Karte schrittweise erste kuratierte lokale Inhalte in diesen Städten entdecken, darunter ausgewählte Orte, lokale Empfehlungen und hilfreiche Orientierungspunkte.
In Kombination mit den Fähigkeiten der Kingfluencers AG, digitale Nachfrage zu generieren, sieht naoo das neue Plattform-Release als wichtige Grundlage, um digitale Aufmerksamkeit in messbare lokale Aktivierung zu überführen. Bis Ende Februar 2026 verzeichnete naoo rund 160'000 kumulative Downloads, womit eine gute Userbasis für die nächste Phase der Plattformentwicklung geschaffen wurde.
„Mit Generation V verfügt naoo über eine Produktarchitektur, die durch lokale Anreize und messbare Aktivierungen rund um physische Orte einzigartigen Mehrwert schafft und dadurch neues Potenzial zur Verlängerung des Funnels von digitaler Aufmerksamkeit bis zu realer Interaktion eröffnet. Dadurch erweitern sich die strategischen Möglichkeiten der Plattform erheblich“, sagt Gregor Doser, Chief Commercial Officer und Managing Director der naoo AG.
Das Unternehmen erwartet, dass der nun integrierte Business Layer und die neue technische Architektur Monetarisierungsmöglichkeiten über weitere Märkte öffnen werden.
Kontakt für Medien und Investoren
Karl Fleetwood
16.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|naoo AG
|Baarerstrasse 21
|6300 Zug
|Schweiz
|E-Mail:
|investors@naoo.com
|Internet:
|www.naoo.com
|ISIN:
|CH1323306329
|WKN:
|A40NNU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2291568
|Notierung in Düsseldorf vorgesehen (Freiverkehr) / Intended to be listed in Dusseldorf (Open Market)
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2291568 16.03.2026 CET/CEST
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