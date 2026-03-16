EQS-News: naoo verbindet digitale Interaktion und lokalen Handel mit dem Launch von Generation V

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naoo verbindet digitale Interaktion und lokalen Handel mit dem Launch von Generation V



16.03.2026 / 09:09 CET/CEST

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naoo verbindet digitale Interaktion und lokalen Handel mit dem Launch von Generation V

Neue Plattformversion schafft lokale Aktivierung, Händlerintegration und messbare Interaktionen in der realen Welt

Zug/Zürich, 16. März 2026 – Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der Social-Media- und Commerce-Plattform naoo, gibt den Launch von naoo Generation V für der Woche des 23. März 2026 bekannt. Wie für das Q1 2026 angekündigt wird naoo business innerhalb der neuen Plattformumgebung live gehen. Das Release markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Strategie von naoo, ein Closed-Loop-Ökosystem zu schaffen und damit die Lücke zwischen digitaler Aufmerksamkeit und Interaktionen am physischen Point of Sale zu schliessen.

Generation V basiert auf einer vollständig erneuerten technologischen Grundlage. Frontend und Backend wurden grundlegend neu entwickelt, um eine deutlich skalierbarere und zukunftsfähige Plattformarchitektur zu schaffen. Dazu gehören eine neu gestaltete Navigation, eine verbesserte User Experience sowie ein modernes Java-Backend auf Enterprise-Niveau, das auf zukünftige Skalierbarkeit ausgelegt ist.

Gleichzeitig ist naoo business nun in der naoo App integriert und ermöglicht lokale Aktivierungsformate innerhalb des naoo-Ökosystems. Der Rollout folgt einem dynamisch skalierenden Phasenmodell, das eine schnelle Händlerintegration ermöglicht und gleichzeitig eine hohe Qualität kuratierter lokaler Inhalte sicherstellt.

Ein zentraler Schwerpunkt von Generation V ist die deutliche Erweiterung der Kartenfunktion von naoo, wodurch die Verbindung zwischen digitalen Inhalten, physischen Orten und lokaler Relevanz verbessert wird. Im Rahmen des aktuellen App-Releases sind fünf Städte in der Plattform vorkonfiguriert: Zürich, Genf, Berlin, London und New York City. Nutzerinnen und Nutzer können auf der Karte schrittweise erste kuratierte lokale Inhalte in diesen Städten entdecken, darunter ausgewählte Orte, lokale Empfehlungen und hilfreiche Orientierungspunkte.

In Kombination mit den Fähigkeiten der Kingfluencers AG, digitale Nachfrage zu generieren, sieht naoo das neue Plattform-Release als wichtige Grundlage, um digitale Aufmerksamkeit in messbare lokale Aktivierung zu überführen. Bis Ende Februar 2026 verzeichnete naoo rund 160'000 kumulative Downloads, womit eine gute Userbasis für die nächste Phase der Plattformentwicklung geschaffen wurde.

„Mit Generation V verfügt naoo über eine Produktarchitektur, die durch lokale Anreize und messbare Aktivierungen rund um physische Orte einzigartigen Mehrwert schafft und dadurch neues Potenzial zur Verlängerung des Funnels von digitaler Aufmerksamkeit bis zu realer Interaktion eröffnet. Dadurch erweitern sich die strategischen Möglichkeiten der Plattform erheblich“, sagt Gregor Doser, Chief Commercial Officer und Managing Director der naoo AG.

Das Unternehmen erwartet, dass der nun integrierte Business Layer und die neue technische Architektur Monetarisierungsmöglichkeiten über weitere Märkte öffnen werden.



Über naoo



naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform – ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können.

Gemeinsam mit der Kingfluencers AG – der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum – verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion. Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell.

Die naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, beschäftigt gruppenweit 41 Mitarbeitende und wird an der Börse Düsseldorf gehandelt (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10