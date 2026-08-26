EQS-News: naoo Worlds gewinnt an Dynamik und liefert erste Wachstumssignale

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naoo Worlds gewinnt an Dynamik und liefert erste Wachstumssignale



26.08.2026 / 10:43 CET/CEST

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Acht naoo Worlds bereits live, sechs weitere vereinbart – erste World-Creator verfügen über eine kombinierte Social-Media-Community von mehr als 3 Millionen Followern

Frühe Nutzersignale: wöchentlich aktive Nutzer auf der naoo Karte seit Launch um 59 % gestiegen, durchschnittliche Sitzungsdauer in der App um rund 10 %

Kingfluencers-Netzwerk beschleunigt den Rollout und zeigt zunehmend den strategischen Wert der Integration

Erste Unternehmen und exklusive Angebote bereits integriert – Worlds verbindet Creator, Communities und naoo Business in einem skalierbaren Ökosystem

Zug/Zürich, 26. August 2026 – Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der Social-Media- und Commerce-Plattform naoo, sieht erste starke Signale für ihr im Juli lanciertes Produktformat naoo Worlds. Acht Worlds sind inzwischen live, sechs weitere bereits vereinbart und werden in den kommenden Wochen lanciert.

Die ersten für naoo Worlds ausgewählten Creator verfügen auf ihren bestehenden Social-Media-Kanälen gemeinsam über mehr als 3 Millionen Follower. Damit verbindet naoo das neue Format von Beginn an mit substanziellen bereits bestehenden Communities und schafft die Grundlage, externe Social-Media-Reichweite in das eigene Ökosystem zu überführen.

Seit dem Launch von Worlds auf der naoo Karte Anfang Juli ist die Zahl der wöchentlich aktiven Nutzer auf der Karte um 59 % gestiegen. Gleichzeitig erhöhte sich die durchschnittliche Sitzungsdauer in der App um rund 10 %. Diese frühen Nutzersignale unterstützen eine zentrale Wachstumshypothese hinter naoo Worlds: Creator-getriebene, thematisch und geografisch relevante Communities können das Engagement auf der Plattform erhöhen und gleichzeitig neue Anknüpfungspunkte für Unternehmen schaffen.

naoo Worlds verbindet dafür Creator Content, Communities, reale Orte und lokale Unternehmen in einem neuen Social-Media-Format. Nutzer können Empfehlungen, Inhalte, Orte und Angebote innerhalb einer World entdecken und zwischen digitalem Content und realen Orten wechseln.

Eine wesentliche Rolle beim schnellen Ausbau spielt das Creator-Netzwerk von Kingfluencers. Die 2025 von naoo übernommene Influencer-Marketing-Plattform ermöglicht naoo, geeignete Creator mit bestehenden Communities für neue Worlds zu gewinnen und das Format City-by-City auszurollen. Der aktuelle Ausbau liefert damit einen frühen operativen Beleg für die strategische Logik der Kingfluencers-Integration: bestehende Creator-Reichweite und Beziehungen werden unmittelbar für das Wachstum des naoo Kernprodukts nutzbar. Dies entspricht auch der im bisherigen Entwurf beschriebenen Rollout-Strategie.

Der Fokus liegt zunächst auf dem Aufbau hoher lokaler Dichte in Zürich. Gleichzeitig expandiert das Format bereits in weitere Regionen. Neben geplanten Worlds in Basel und Bern ist mit Gregs World in Lausanne die erste World in der Romandie live. Die automatische Übersetzung von Worlds, Beiträgen, Angeboten, Umfragen und Spielen in die jeweilige Gerätesprache schafft dabei die technische Grundlage für einen sprachregionsübergreifenden Rollout.

Mit den ersten Unternehmen und exklusiven Angeboten, die inzwischen direkt innerhalb von Worlds live sind, beginnt gleichzeitig die nächste Entwicklungsstufe. naoo verbindet damit drei zentrale Assets der Gruppe: Creator und deren Communities, die naoo Plattform sowie Unternehmen und Angebote aus naoo Business.

Ziel ist es, bestehende Social-Media-Reichweite in persistente Communities innerhalb von naoo zu überführen und diese mit lokaler Discovery, Angeboten und realer Aktivierung zu verbinden. Damit soll Worlds sowohl zum Nutzerwachstum und Engagement als auch zum weiteren Rollout von naoo Business beitragen.

Dr. Thomas Wolfensberger, Foudner and Strategic Advisor von naoo kommentiert: „Die ersten Wochen von naoo Worlds sind für uns strategisch sehr ermutigend. Wir sehen Nachfrage von Creatorn, steigende Nutzung und erste Unternehmen, die Teil dieser neuen Communities werden. Genau darauf basiert unsere Wachstumsthese: naoo soll eine Plattform sein, auf der Creator und Unternehmen persistente Communities aufbauen und digitale Aufmerksamkeit in reale Interaktion übersetzen können. Mit Kingfluencers verfügen wir gleichzeitig über ein einzigartiges Netzwerk, um dieses Modell zu skalieren.“

Über naoo



naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform – ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können.Gemeinsam mit der Kingfluencers AG – der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum – verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion.

Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell.naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10