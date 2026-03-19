EQS-News: Nemetschek Group plant nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2025 weiterhin starkes Umsatzwachstum bei steigender Profitabilität im Jahr 2026

EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Nemetschek Group plant nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2025 weiterhin starkes Umsatzwachstum bei steigender Profitabilität im Jahr 2026



19.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News Sehr erfolgreiches Jahr 2025: Alle Geschäftsziele voll erreicht

+22,6% Umsatzwachstum (währungsbereinigt) auf 1.191,2 Mio. Euro

+55,6% Umsatzwachstum (währungsbereinigt) aus Subskription & SaaS auf 858,7 Mio. Euro

+28,9% EBITDA-Anstieg (währungsbereinigt) auf 371,1 Mio. Euro

EBITDA-Marge steigt auf 31,2%

+31,3% Anstieg des operativen Cashflows auf 402,9 Mio. Euro

Ausblick 2026: Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 14% bis 15% bei steigender operativer Profitabilität. EBITDA-Marge von 32% bis 33% erwartet München, 19. März 2026 – Die Nemetschek SE (ISIN 0006452907), ein global führender, vertikaler Anbieter KI-gestützter Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, hat im Geschäftsjahr 2025 alle Ziele voll und ganz erreicht. Auch für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet der MDAX- und TecDAX-Konzern ein weiter starkes zweistelliges Umsatzwachstum in Höhe von 14% bis 15% sowie eine weiter steigende operative Profitabilität mit einer EBITDA-Marge von 32% bis 33%. „Wir entwickeln uns von einem führenden vertikaler Softwareanbieter zu einem vertikalen AI-Vorreiter in unseren Industrien. Dank unserer tiefen Domänenexpertise, unseres Zugangs zu Daten entlang des gesamten Gebäudelebenszyklus, starker Netzwerkeffekte und der engen Integration in die Workflows unserer Kunden verstärkt künstliche Intelligenz die Innovationskraft, die unseren Erfolg antreibt. Sie verbessert unsere Lösungen, erschließt neue Wachstumspotenziale entlang des gesamten Bau- und Infrastrukturlebenszyklus und steigert zugleich unsere interne Effizienz,“ sagte Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. „Mit der Erweiterung unseres adressierbaren Marktes durch KI – in Kombination mit der Transformation unseres Geschäftsmodells, internationalem Wachstum und operativer Exzellenz – sind wir hervorragend positioniert, diese nächste Phase profitablen Wachstums und Innovation anzuführen.“ Wichtige Kennzahlen des Geschäftsjahres 2025 Der Konzernumsatz legte im Geschäftsjahr deutlich zu; sowohl organisch, insbesondere in den Segmenten Build und Design, als auch durch den Akquisitionsbeitrag von GoCanvas im ersten Halbjahr. Da der Erwerb von GoCanvas erst Ende Juni 2024 abgeschlossen wurde, ist der Beitrag von GoCanvas in den Vergleichszahlen für das erste Halbjahr 2025 noch nicht berücksichtigt. Zudem wirkten sich temporäre positive Effekte im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Abschluss der Subskriptionsumstellung bei Bluebeam aus, die vor allem im ersten Halbjahr 2025 zu einer erhöhten Umsatzdynamik führten. Insgesamt überschritt der Umsatz erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von 1 Milliarde Euro. Die Konzernumsätze erhöhten sich um 19,7% auf 1.191,2 Mio. Euro. Währungsbereinigt betrug das Plus 22,6% und übertraf damit leicht den bereits im Juli 2025 angehobenen Prognosekorridor von 20% bis 22%.

legte im Geschäftsjahr deutlich zu; sowohl organisch, insbesondere in den Segmenten Build und Design, als auch durch den Akquisitionsbeitrag von GoCanvas im ersten Halbjahr. Da der Erwerb von GoCanvas erst Ende Juni 2024 abgeschlossen wurde, ist der Beitrag von GoCanvas in den Vergleichszahlen für das erste Halbjahr 2025 noch nicht berücksichtigt. Zudem wirkten sich temporäre positive Effekte im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Abschluss der Subskriptionsumstellung bei Bluebeam aus, die vor allem im ersten Halbjahr 2025 zu einer erhöhten Umsatzdynamik führten. Insgesamt überschritt der Umsatz erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von 1 Milliarde Euro. Die Konzernumsätze erhöhten sich um 19,7% auf 1.191,2 Mio. Euro. Währungsbereinigt betrug das Plus 22,6% und übertraf damit leicht den bereits im Juli 2025 angehobenen Prognosekorridor von 20% bis 22%. Hauptwachstumstreiber waren die Umsätze aus Subskriptions- und SaaS-Modellen mit einem Anstieg von 51,2% (währungsbereinigt: 55,6%) auf 858,7 Mio. Euro. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz stieg strategiekonform auf 92,2% (Vorjahr: 86,5%).

mit einem Anstieg von 51,2% (währungsbereinigt: 55,6%) auf 858,7 Mio. Euro. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz stieg strategiekonform auf 92,2% (Vorjahr: 86,5%). Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 23,3% auf 371,1 Mio. Euro. Währungsbereinigt legte das EBITDA um 28,9% zu und wuchs damit stärker als der Umsatz. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 30,2% im Vorjahr auf 31,2%, womit die Prognose von rund 31 % voll und ganz erfüllt wurde. In der Konzern-EBITDA-Marge ist unter anderem ein außerordentlicher, nicht operativer Effekt im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich enthalten, der im ersten Halbjahr aus der unerwarteten Insolvenz eines Service- und Zahlungsdienstleisters resultierte.

stieg um 23,3% auf 371,1 Mio. Euro. Währungsbereinigt legte das EBITDA um 28,9% zu und wuchs damit stärker als der Umsatz. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 30,2% im Vorjahr auf 31,2%, womit die Prognose von rund 31 % voll und ganz erfüllt wurde. In der Konzern-EBITDA-Marge ist unter anderem ein außerordentlicher, nicht operativer Effekt im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich enthalten, der im ersten Halbjahr aus der unerwarteten Insolvenz eines Service- und Zahlungsdienstleisters resultierte. Der Konzernjahresüberschuss stieg deutlich um 23,8% auf 217,2 Mio. Euro, entsprechend einem Ergebnis je Aktie von 1,88 Euro (Vorjahr: 1,52 Euro).

stieg deutlich um 23,8% auf 217,2 Mio. Euro, entsprechend einem Ergebnis je Aktie von 1,88 Euro (Vorjahr: 1,52 Euro). Der operative Cashflow erhöhte sich um 31,3% auf 402,9 Mio. Euro, was die hohe Qualität der Erträge unterstreicht. Entsprechend lag die Cash-Conversion mit 108,6% auf einem sehr starken Niveau.

erhöhte sich um 31,3% auf 402,9 Mio. Euro, was die hohe Qualität der Erträge unterstreicht. Entsprechend lag die Cash-Conversion mit 108,6% auf einem sehr starken Niveau. Basierend auf der sehr starken Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, die Dividende, um rund 24% auf 0,68 Euro je Aktie zu erhöhen (Vorjahr: 0,55 Euro je Aktie). Damit plant die Nemetschek Group die dreizehnte Dividendenerhöhung in Folge. Strategische Highlights im Geschäftsjahr 2025 Der starke Fokus der Nemetschek Group auf Wachstum und Innovation zeigte sich auch im Jahr 2025 in zahlreichen strategischen Initiativen: Ein strategischer Schwerpunkt lag 2025 auf der konsequenten Weiterentwicklung der KI-Strategie der Nemetschek Group. Dabei verfolgt das Unternehmen einen strukturierten Ansatz entlang von drei Hebeln: eigene Innovation und Produktentwicklung, technologiegetriebene Akquisitionen und Venture-Investitionen sowie strategische Partnerschaften. Im Bereich Innovation wurden KI-Funktionalitäten in den Lösungen weiter ausgebaut, unter anderem durch die Einführung des agentenbasierten Nemetschek AI Assistant über das Konzernportfolio hinweg sowie durch zusätzliche KI-gestützte Analyse-, Visualisierungs- und Assistenzfunktionen. Der konzernweite AI & Data Innovation Hub bündelt dabei technologische Kompetenzen und fördert markenübergreifende Synergien. Das KI-Portfolio wurde zudem strategisch durch Akquisitionen und Venture-Investitionen erweitert. Dazu zählen die Übernahmen von Firmus AI, Inc. und Manufacton sowie ein Venture Investment in Handoff, einer KI-Plattform für Bauunternehmen. Darüber hinaus wurden Folgeinvestitionen in innovative Start-ups wie Briq, Preoptima und SmartPM getätigt. Zugleich stärkte die Nemetschek Group ihre strategischen Partnerschaften und Forschungskooperationen , unter anderem mit der Technischen Universität München (TUM), der Stanford University (CIFE), der Nanyang Technological University in Singapur sowie im kommerziellen Bereich mit Google Cloud.

der Nemetschek Group. Dabei verfolgt das Unternehmen einen strukturierten Ansatz entlang von drei Hebeln: eigene Innovation und Produktentwicklung, technologiegetriebene Akquisitionen und Venture-Investitionen sowie strategische Partnerschaften. Auch die Internationalisierung und der gruppenweite Go-to-Market-Ansatz wurden 2025 weiter vorangetrieben. Neben der erfolgreichen Expansion in Indien wurde die Präsenz im Nahen Osten durch den Aufbau einer Organisation in Saudi-Arabien ausgebaut. Durch den weiteren Ausbau des strategischen Account-Managements wurde die Zusammenarbeit mit großen, globalen AEC/O-Kunden intensiviert und zugleich das gruppenweite Cross-Selling-Potenzial gestärkt.

und der gruppenweite wurden 2025 weiter vorangetrieben. Neben der erfolgreichen Expansion in Indien wurde die Präsenz im Nahen Osten durch den Aufbau einer Organisation in Saudi-Arabien ausgebaut. Durch den weiteren Ausbau des strategischen Account-Managements wurde die Zusammenarbeit mit großen, globalen AEC/O-Kunden intensiviert und zugleich das gruppenweite Cross-Selling-Potenzial gestärkt. Auch die operative Exzellenz wurde 2025 weiter gesteigert. Der Fokus lag auf höherer organisatorischer Effizienz, harmonisierten Prozessen sowie einer optimierten Tool- und Support-Systemlandschaft, um das zukünftige Wachstum des Konzerns sicherzustellen. Der verstärkte Einsatz von KI unterstützt dabei zusätzlich die Automatisierung und Effizienz globaler Prozesse. Entwicklung der Segmente im Jahr 2025 (siehe Tabelle) Im Segment Design erhöhte sich der Umsatz auf 539,8 Mio. Euro, was einem Wachstum von 10,4 % (währungsbereinigt: 12,2%) entspricht. Parallel dazu schreitet die Umstellung des Geschäftsmodells auf wiederkehrende Umsätze erfolgreich voran, was jedoch kurzfristig rechnungslegungsbedingt dämpfend auf das Umsatzwachstum und Profitabilität wirkt. Neben einer guten operativen Entwicklung profitierte das Segment von einer stärker als erwarteten Nachfrage nach Mehrjahresverträgen. Diese werden strategisch angeboten, um die Migration bestehender Kunden von Serviceverträgen auf Subskriptionsmodelle zu unterstützen. Das Segment-EBITDA erhöhte sich auf 151,8 Mio. Euro (+4,9%, währungsbereinigt: +11,4%). Die EBITDA-Marge lag mit 28,1% leicht unter dem Vorjahresniveau (29,6%), beeinflusst durch die Umstellung auf Subskription und SaaS und einen außerordentlichen, nicht operativen Effekt

erhöhte sich der Umsatz auf 539,8 Mio. Euro, was einem Wachstum von 10,4 % (währungsbereinigt: 12,2%) entspricht. Parallel dazu schreitet die Umstellung des Geschäftsmodells auf wiederkehrende Umsätze erfolgreich voran, was jedoch kurzfristig rechnungslegungsbedingt dämpfend auf das Umsatzwachstum und Profitabilität wirkt. Neben einer guten operativen Entwicklung profitierte das Segment von einer stärker als erwarteten Nachfrage nach Mehrjahresverträgen. Diese werden strategisch angeboten, um die Migration bestehender Kunden von Serviceverträgen auf Subskriptionsmodelle zu unterstützen. Das Segment-EBITDA erhöhte sich auf 151,8 Mio. Euro (+4,9%, währungsbereinigt: +11,4%). Die EBITDA-Marge lag mit 28,1% leicht unter dem Vorjahresniveau (29,6%), beeinflusst durch die Umstellung auf Subskription und SaaS und einen außerordentlichen, nicht operativen Effekt Im Segment Build setzte sich 2025 die starke Wachstumsdynamik fort. Der Umsatz stieg auf 481,3 Mio. Euro, ein Wachstum von 41,3% (währungsbereinigt: 46,6%). Treiber waren insbesondere die Übernahme von GoCanvas sowie positive temporäre Effekte im Zusammenhang mit der Subskriptionsumstellung bei Bluebeam. Diese führten – zusätzlich zur weiterhin sehr starken operativen Entwicklung - zu einer erhöhten Umsatzdynamik insbesondere im ersten Halbjahr 2025. Das EBITDA stieg um 59,0% und damit überproportional zum Umsatz auf 172,1 Mio. Euro (währungsbereinigt: +67,1%). Die EBITDA-Marge erhöhte sich stark auf 35,8% (Vorjahr: 31,8%).

setzte sich 2025 die starke Wachstumsdynamik fort. Der Umsatz stieg auf 481,3 Mio. Euro, ein Wachstum von 41,3% (währungsbereinigt: 46,6%). Treiber waren insbesondere die Übernahme von GoCanvas sowie positive temporäre Effekte im Zusammenhang mit der Subskriptionsumstellung bei Bluebeam. Diese führten – zusätzlich zur weiterhin sehr starken operativen Entwicklung - zu einer erhöhten Umsatzdynamik insbesondere im ersten Halbjahr 2025. Das EBITDA stieg um 59,0% und damit überproportional zum Umsatz auf 172,1 Mio. Euro (währungsbereinigt: +67,1%). Die EBITDA-Marge erhöhte sich stark auf 35,8% (Vorjahr: 31,8%). Im Segment Manage stieg der Umsatz 2025 auf 51,9Mio.Euro, ein Wachstum von 4,0% (währungsbereinigt 3,9%). Das EBITDA verbesserte sich auf 6,2Mio.Euro (Vorjahr: 5,1Mio.EUR), sodass die Marge um 1,8 Prozentpunkte auf 12,0% stieg.

stieg der Umsatz 2025 auf 51,9Mio.Euro, ein Wachstum von 4,0% (währungsbereinigt 3,9%). Das EBITDA verbesserte sich auf 6,2Mio.Euro (Vorjahr: 5,1Mio.EUR), sodass die Marge um 1,8 Prozentpunkte auf 12,0% stieg. Im Segment Media stieg der Umsatz 2025 leicht um 0,8% (währungsbereinigt: +2,9%) auf 121,0Mio.Euro. Das verhaltene Wachstum ist vor allem auf Umsatzausfälle im Zusammenhang mit der Insolvenz eines Service- und Zahlungsdienstleisters zurückzuführen. Bereinigt um diesen Sondereffekt läge das Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das EBITDA erreichte 41,0Mio.Euro (Vorjahr: 42,9Mio.Euro), was einer EBITDA-Marge von 33,9% entspricht. Bereinigt um den Sondereffekt hätte die Marge auf Vorjahresniveau gelegen. Ausblick 2026: Hervorragend positioniert für weiteres profitables Wachstum Trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten, die sich zuletzt insbesondere im Nahen Osten erneut verschärft haben, bleiben die langfristigen strukturellen Wachstumstreiber in den Zielindustrien der Nemetschek Group voll intakt. Die Bau- und Infrastrukturbranche steht weltweit unter zunehmendem Druck, Produktivität, Nachhaltigkeit und Effizienz bei gleichzeitig steigender Projektkomplexität und Fachkräftemangel zu verbessern. Die digitale Transformation gewinnt daher weiter an Dynamik, wobei künstliche Intelligenz neue Möglichkeiten zur Optimierung von Prozessen entlang des gesamten Baulebenszyklus eröffnet. Die Nemetschek Group ist hervorragend positioniert, diese Entwicklungen aktiv mitzugestalten. Für das Jahr 2026 verfolgt das Unternehmen die weitere Internationalisierung, auf den Kundennutzen orientierte Innovationen mit Fokus auf KI, gezielte Investitionen in Start-ups und Ventures sowie zusätzliche wertsteigernde M&A-Aktivitäten. Gleichzeitig erhöht die fortschreitende Transformation hin zu Subskriptions- und SaaS-Modellen die Resilienz und Planbarkeit der Umsätze noch weiter. Das starke währungsbereinigte Wachstum von 22,6% im Jahr 2025 wurde durch den Konsolidierungseffekt von GoCanvas sowie durch temporäre Effekte im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Abschluss der Subskriptionsumstellung bei Bluebeam unterstützt. Dies führte insbesondere im ersten Halbjahr 2025 zu einer erhöhten Umsatzdynamik. Im Design-Segment wird sich die weitere Umstellung auf Subskription und SaaS zu einem wiederkehrenden Umsatzmodell aufgrund rechnungslegungsbedingter Effekte erwartungsgemäß kurzfristig dämpfend auf Umsatzwachstum und Profitabilität auswirken. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 ein organisches währungsbereinigtes Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 14% bis 15%. Die EBITDA-Marge soll weiter steigen und wird in einer Bandbreite von 32% bis 33% erwartet – bei gleichzeitig weiterhin hohen Investitionen in den Ausbau des Geschäfts sowie in kundenorientierte Innovationen. Diese Prognosen basieren auf der Annahme, dass sich die globalen wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen im laufenden Geschäftsjahr nicht verschlechtern. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass sich der aktuelle Konflikt im Nahen Osten weder wesentlich ausweitet noch über einen längeren Zeitraum anhält. Aus heutiger Sicht wird daher kein wesentlicher Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Nemetschek Group erwartet. Konzern-Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q4) In Mio. Euro Q4 2025 Q4 2024 ? in %

(FX-adj.) ARR 1.199,2 1.019,9 +17,6%

(+22,9%) Umsatz 325,3

290,9

+11,8%

(+16,7%) - davon Softwarelizenzen 14,5

26,0

-44,3%

(-42,8%) - davon wiederkehrende Umsätze 299,8

255,0

+17,6%

(+22,9%) - Subskription +SaaS (Teil der wiederkehrenden Umsätze) 243,9

186,7

+30,7%

(+37,2%) EBITDA 106,9

95,1

+12,4%

(+19,9%) Marge 32,9% 32,7% EBIT 87,7 73,7 +19,0% Marge 27,0% 25,3% Jahresüberschuss (Konzernanteile) 64,7 51,7 +25,2% Ergebnis je Aktie in Euro 0,56 0,45 +25,2% Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor PPA-Abschreibungen 72,2 55,7 +29,6% Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA) in Euro 0,63 0,48 +29,6%

Kennzahlen Segmente im Quartals-Überblick (Q4) In Mio. Euro Q4 2025 Q4 2024 ? in %

(FX-adj.) Design Umsatz 150,5 145,0 +3,8%

(+6,5%) EBITDA 44,8 48,8 -8,1%

(-1,8%) EBITDA-Marge 29,8% 33,6% Build Umsatz 130,2 102,2 +27,4%

(+36,1%) EBITDA 46,9 31,5 +48,8%

(+62,8%) EBITDA-Marge 36,0% 30,8% Manage Umsatz 14,0 13,1 +6,8%

(+6,6%) EBITDA 2,2 2,4 -6,3%

(-10,1%) EBITDA-Marge 16,0% 18,3% Media Umsatz 31,2 31,4 -0,7%

(+3,9%) EBITDA 12,9 12,4 +3,7%

(+4,1%) EBITDA-Marge 41,3% 39,6% Konzern-Kennzahlen im 12-Monatsüberblick In Mio. Euro GJ 2025 GJ 2024 ? in %

(FX-adj.) ARR 1.199,2 1.019,9 +17,6%

(+22,9%) Umsatz 1.191.2 995,6 +19,7%

(+22,6%) - davon Softwarelizenzen 55,9 100,7 -44,4%

(-43,9%) - davon wiederkehrende Umsätze 1.098,1 861,2 +27,5%

(+30,8%) - Subskription + SaaS (Teil der wiederkehrenden Umsätze) 858,7 567,8 +51,2%

(+55,6%) EBITDA 371,1 301,0 +23,3%

(+28,9%) Marge 31,2% 30,2% EBIT 298,0 234,2 +27,2% Marge 25,0% 23,5% Jahresüberschuss (Konzernanteile) 217,2 175,4 +23,8% Ergebnis je Aktie in Euro 1,88 1,52 +23,8% Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor PPA-Abschreibungen 248,2 200,8 +23,6% Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA) in Euro 2,15 1,74 +23,6%



Kennzahlen Segmente 12-Monatsübersicht In Mio. Euro GJ 2025 GJ 2024 ? in %

(FX-adj.) Design Umsatz 539,8 488,8 +10,4%

(+12,2%) EBITDA 151,8 144,8 +4,9%

(+11,4%) EBITDA-Marge 28,1% 29,6% Build Umsatz 481,3 340,7 +41,3%

(+46,6%) EBITDA 172,1 108,3 +59,0%

(+67,1%) EBITDA-Marge 35,8% 31,8% Manage Umsatz 51,9 49,9 +4,0%

(+3,9%) EBITDA 6,2 5,1 +21,8%

(+14,8%) EBITDA-Marge 12,0% 10,2% Media Umsatz 121,0 120,1 +0,8%

(+2,9%) EBITDA 41,0 42,9 -4,4%

(-7,4%) EBITDA-Marge 33,9% 35,7% Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an



Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com

Über die Nemetschek Group Die Nemetschek Group ist ein führender weltweiter Anbieter von vertikalen Software- und KI-Lösungen, der die digitale Transformation der AECO- und Medienbranchen vorantreibt. Mit tiefgreifender Branchenexpertise und intelligent vernetzten Softwarelösungen ermöglicht der Konzern seinen Kunden, Daten in Echtzeit in Erkenntnisse und fundiertere Entscheidungen umzuwandeln – über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturen hinweg, von der Ideenfindung über Planung, Visualisierung, Bau und Betrieb bis hin zur Renovierung. Die KI-gestützten Technologien und der Einsatz offener Standards fördern Produktivität, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit für Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer, Betreiber und Kreativschaffende. Weltweit vertrauen mehr als 7Millionen Anwender auf die kundenzentrierten, KI-Lösungen der Unternehmensgruppe, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Gegründet 1963 von Professor Georg Nemetschek, beschäftigt die Unternehmensgruppe heute mehr als 4.000 Experten weltweit. Die ISO 27001-Zertifizierung unterstreicht ihr klares Bekenntnis zu Datensicherheit und vertrauenswürdiger digitaler Innovation. Die Nemetschek Group ist seit 1999 im MDAX und TecDax gelistet und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,19 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von 371,1 Millionen Euro.

19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News