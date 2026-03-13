EQS-News: Nemetschek Group schlägt Erhöhung der Dividende für 2025 um rund 24% auf 0,68 Euro je Aktie vor

EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Dividende

Nemetschek Group schlägt Erhöhung der Dividende für 2025 um rund 24% auf 0,68 Euro je Aktie vor



Corporate News

Nemetschek Group schlägt Erhöhung der Dividende für 2025 um rund 24% auf 0,68 Euro je Aktie vor

Ausschüttung soll von 0,55 auf 0,68 Euro je Aktie steigen

Bereits dreizehnte Dividendenanhebung in Folge

München, 13. März 2026 – Die Nemetschek SE (ISIN 0006452907), ein global agierender Anbieter vertikaler, KI-gestützter Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, plant nach dem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2025 die dreizehnte Anhebung der Dividende in Folge. Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2026 eine Dividende in Höhe von 0,68 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen. Das ist eine Erhöhung um 23,6% gegenüber der Vorjahresausschüttung von 0,55 Euro je Aktie.

Sofern die Hauptversammlung zustimmt, würde die Ausschüttungssumme von 63,5 Mio. Euro im Vorjahr auf 78,5 Mio. Euro steigen. Die Nemetschek Group setzt damit ihre aktionärsfreundliche und nachhaltige Dividendenpolitik fort.

Die Nemetschek Group hatte bereits am 29. Januar 2026 ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben und den Umsatz um 19,7% bzw. währungsbereinigt um 22,6% auf 1.191,2 Mio. Euro gesteigert. Damit wurde erstmals in der Unternehmensgeschichte die Umsatz-Milliardengrenze überschritten. Die EBITDA-Marge stieg auf 31,2%. Damit hat das Unternehmen sowohl sein bereits im Juli angehobenes Umsatzziel als auch das Profitabilitätsziel für 2025 sehr komfortabel erreicht.

Der testierte Jahresabschluss wird wie geplant am 19. März 2026 veröffentlicht.

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist ein führender weltweiter Anbieter von vertikalen Software- und KI-Lösungen, der die digitale Transformation der AECO- und Medienbranchen vorantreibt. Mit tiefgreifender Branchenexpertise und intelligent vernetzten Softwarelösungen ermöglicht der Konzern seinen Kunden, Daten in Echtzeit in Erkenntnisse und fundiertere Entscheidungen umzuwandeln – über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturen hinweg, von der Ideenfindung über Planung, Visualisierung, Bau und Betrieb bis hin zur Renovierung. Die KI-gestützten Technologien und der Einsatz offener Standards fördern Produktivität, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit für Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer, Betreiber und Kreativschaffende. Weltweit vertrauen mehr als 7Millionen Anwender auf die kundenzentrierten, KI-Lösungen der Unternehmensgruppe, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Gegründet 1963 von Professor Georg Nemetschek, beschäftigt die Unternehmensgruppe heute mehr als 4.000 Experten weltweit. Die ISO 27001-Zertifizierung unterstreicht ihr klares Bekenntnis zu Datensicherheit und vertrauenswürdiger digitaler Innovation.

Die Nemetschek Group ist seit 1999 im MDAX und TecDax gelistet und erzielte laut vorläufigen, nicht testierten Zahlen im Jahr2025 einen Umsatz von1,19 Milliarden EUR sowie ein EBITDA von 371,1 Millionen EUR.

