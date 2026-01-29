EQS-News: Nemetschek Group schließt starkes Geschäftsjahr 2025 sehr erfolgreich ab und erreicht deutlich die bereits angehobene Umsatzprognose sowie ihr Profitabilitätsziel

EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Nemetschek Group schließt starkes Geschäftsjahr 2025 sehr erfolgreich ab und erreicht deutlich die bereits angehobene Umsatzprognose sowie ihr Profitabilitätsziel



29.01.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

Nemetschek Group schließt starkes Geschäftsjahr 2025 sehr erfolgreich ab und erreicht deutlich die bereits angehobene Umsatzprognose sowie ihr Profitabilitätsziel

+22,6% Umsatzzuwachs (währungsbereinigt) auf neue Rekordmarke von 1.191,2 Mio. Euro

EBITDA-Marge steigt auf 31,2%

+28,9% EBITDA-Wachstum (währungsbereinigt) auf 371,1 Mio. Euro

München, 29. Januar 2026 – Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation in der Bau- und Medienbranche, hat ihren starken und profitablen Wachstumskurs auch im vierten Quartal fortgesetzt und im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen, nicht geprüften Zahlen, sowohl das bereits im Juli angehobene Umsatzziel als auch das Profitabilitätsziel deutlich erreicht.

Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 währungsbereinigt um 22,6% (reported: 19,7%) auf 1.191,2 Mio. Euro (2024: 995,6 Mio. Euro) und überschritt damit zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte die Umsatz-Milliardengrenze. Damit lag das währungsbereinigte Konzernumsatzwachstum geringfügig über dem bereits im Juli 2025 angehobenen Prognosekorridor von 20% bis 22% (zuvor: 17% bis 19%). Darin enthalten ist - wie geplant - ein akquisitionsbedingter Umsatzbeitrag aus der Übernahme von GoCanvas. Im vierten Quartal setzte sich die insgesamt sehr positive Dynamik weiter fort: Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 16,7% (reported: 11,8%) auf 325,3 Mio. Euro und wurde unter anderem durch die weiterhin starke operative Performance im Build-Segment getrieben.

Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg überproportional zum Umsatz: Währungsbereinigt legte das EBITDA um 28,9% (reported: 23,3%) auf 371,1 Mio. Euro zu (Vorjahr: 301,0 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge stieg von 30,2% im Vorjahr auf 31,2% und lag damit gut im Rahmen der Prognose von rund 31%. In der Konzern-EBITDA-Marge ist unter anderem ein außerordentlicher, nichtoperativer Effekt im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich enthalten, der - wie bereits berichtet - im ersten Halbjahr aus der unerwarteten Insolvenz eines Service- und Zahlungsdienstleisters resultierte. Im vierten Quartal erzielte die Nemetschek Group eine hohe EBITDA-Marge von 32,9%.

„Die Nemetschek Group hat im Geschäftsjahr 2025 erneut ihre strategische und operative Stärke unter Beweis gestellt, den sehr starken profitablen Wachstumskurs konsequent fortgesetzt und sowohl bei Umsatz als auch beim operativen Ergebnis neue Rekordwerte erzielt“, so Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. „Auf Basis unserer AI-first-Strategie entwickeln wir unser weltweit anerkanntes Lösungsportfolio kontinuierlich weiter und ergänzen es um innovative generative AI- und Agentic-AI-Funktionen - sowohl organisch als auch durch gezielte Akquisitionen wie Firmus AI. Die fortschreitende Digitalisierung und der zunehmende Einsatz von AI in der Bauwirtschaft eröffnen uns erhebliche zusätzliche Wachstumspotenziale. Dank unserer starken Positionierung sind wir hervorragend aufgestellt, um hiervon überproportional zu profitieren. Vor diesem Hintergrund blicken wir sehr zuversichtlich auf das Jahr 2026 und darüber hinaus und sehen uns bestens aufgestellt und erwarten weiteres starkes, nachhaltiges und profitables Wachstum.“

Der detaillierte und geprüfte Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 wird zusammen mit dem Geschäftsbericht 2025 und der Prognose für 2026 am Donnerstag, 19. März 2026, veröffentlicht.



Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Die intelligenten Softwarelösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglichen Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Bauprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln. Der Softwarekonzern treibt neue Technologien wie künstliche Intelligenz und Agentic-KI-Funktionen, digitale Zwillinge und offene Standards (OPEN BIM) in der AEC/O-Industrie voran, um so die Produktivität und Nachhaltigkeit der Branche zu steigern. Dabei wird das Portfolio kontinuierlich erweitert, u. a. durch Akquisitionen und Investitionen in innovative Start-ups. Derzeit nutzen mehr als sieben Millionen Anwender die kundenorientierten Lösungen. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Nemetschek Group heute weltweit über 4.000 Experten.

Das seit 1999 im MDAX und TecDax börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2025 nach vorläufigen, nicht geprüften Zahlen einen Umsatz von 1.191,2 Millionen Euro und ein EBITDA in Höhe von 371,1 Millionen Euro. Seit Ende 2024 ist die Nemetschek Group nach ISO 27001 zertifiziert, dem international anerkannten Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS).

