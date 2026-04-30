Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|
30.04.2026 07:00:03
EQS-News: Nemetschek Group: Sehr starker Jahresauftakt 2026 mit zweistelligem Umsatzwachstum von 17% bei weiterhin gestiegener Profitabilität im Q1
|
EQS-News: Nemetschek SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Corporate News
München, 30. April 2026 – Die Nemetschek SE (ISIN 0006452907), ein global führender, vertikaler Anbieter KI-gestützter Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, ist mit einem sehr starken, währungsbereinigten Umsatzwachstum von 17,0% (reported: +10,7%) auf 313,1 Mio. Euro sehr erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Das operative Ergebnis (EBITDA) um 29,6% (währungsbereinigt; reported: +22,0%) deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert werden, getragen von Skaleneffekten und operativer Exzellenz. Darüber hinaus wird die Nemetschek Group mit der Mitte April angekündigten Akquisition von HCSS ihr Portfolio strategisch erheblich erweitern und ihren adressierbaren Markt deutlich vergrößern. Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. HCSS, weltweit führender Anbieter von Bausoftware für den Infrastruktur- und Tiefbausektor, wird die Position des Konzerns in diesem attraktiven, wachstumsstarken Markt sowie seine Rolle als global führendes Powerhouse in der AEC/O-Industrie weiter stärken.
„Wir sind hervorragend in das Jahr gestartet und haben mit der Übernahme von HCSS einen weiteren bedeutenden strategischen Meilenstein erreicht,“ kommentiert Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. „Mit HCSS stärken und skalieren wir unsere Position im schnell wachsenden Infrastruktur- und Tiefbausektor, der von einer Vielzahl struktureller Wachstumstreiber getragen wird. Gleichzeitig treiben wir unsere Entwicklung zu einem KI-Vorreiter in unseren Industrien konsequent voran und erweitern durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz unser adressierbares Marktpotenzial weiter. Dieses Zusammenspiel aus starkem operativem Geschäft, gezielten strategischen Akquisitionen und Innovationsführerschaft durch KI schafft ein Wachstums- und Profitabilitätspotenzial, das einzigartig in unseren Industrien ist und uns auf ein neues Niveau von Wachstum und Profitabilität hebt.“
Nach dem sehr erfolgreichen Jahresauftakt bekräftigt der Vorstand den bisherigen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Das organische währungsbereinigte Umsatzwachstum wird in einer Bandbreite von 14% bis 15% erwartet. Die EBITDA-Marge soll weiter steigen und wird in einer Bandbreite zwischen 32% und 33% erwartet, getragen von Skaleneffekten und einer hohen operativen Exzellenz, bei gleichzeitig weiterhin hohen Investitionen in den Ausbau des Geschäfts sowie in kundenorientierte Innovationen.
Konsolidierungseffekte durch die Akquisition von HCSS werden nach dem Closing bekannt gegeben, das von den üblichen regulatorischen Genehmigungen und Abschlussbedingungen abhängt und in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet wird.
Diese Prognosen basieren auf der Annahme, dass sich die globalen wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen im laufenden Geschäftsjahr nicht verschlechtern. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass sich der aktuelle Konflikt im Nahen Osten weder wesentlich ausweitet noch über einen längeren Zeitraum anhält. Aus heutiger Sicht wird daher kein wesentlicher Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Nemetschek Group erwartet.
Konzern-Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q1)
Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an
Über die Nemetschek Group
Die Nemetschek Group ist ein führender weltweiter Anbieter von vertikalen Software- und KI-Lösungen, der die digitale Transformation der AECO- und Medienbranchen vorantreibt. Mit tiefgreifender Branchenexpertise und intelligent vernetzten Softwarelösungen ermöglicht der Konzern seinen Kunden, Daten in Echtzeit in Erkenntnisse und fundiertere Entscheidungen umzuwandeln – über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturen hinweg, von der Ideenfindung über Planung, Visualisierung, Bau und Betrieb bis hin zur Renovierung. Die KI-gestützten Technologien und der Einsatz offener Standards fördern Produktivität, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit für Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer, Betreiber und Kreativschaffende. Weltweit vertrauen mehr als 7Millionen Anwender auf die kundenzentrierten, KI-Lösungen der Unternehmensgruppe, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Gegründet 1963 von Professor Georg Nemetschek, beschäftigt die Unternehmensgruppe heute mehr als 4.000 Experten weltweit. Die ISO 27001-Zertifizierung unterstreicht ihr klares Bekenntnis zu Datensicherheit und vertrauenswürdiger digitaler Innovation.
Die Nemetschek Group ist seit 1999 im MDAX und TecDax gelistet und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,19 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von 371,1 Millionen Euro.
30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nemetschek SE
|Konrad-Zuse-Platz 1
|81829 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 540459-0
|Fax:
|+49 89 540459-444
|E-Mail:
|investorrelations@nemetschek.com
|Internet:
|www.nemetschek.com
|ISIN:
|DE0006452907
|WKN:
|645290
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2317922
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2317922 30.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
30.04.26
|ROUNDUP: Nemetschek gebremst von Währungsschwankungen - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.04.26
|Nemetschek gebremst von Währungen - Ergebnis nicht ganz so hoch wie erwartet (dpa-AFX)
|
30.04.26
|EQS-News: Nemetschek Group: Very strong start to the year 2026 with revenue growth of +17% and continuously increasing profitability in Q1 (EQS Group)
Analysen zu Nemetschek SE
|15:05
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:40
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:05
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:40
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:05
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:40
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|61,70
|-1,67%