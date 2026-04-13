EQS-News: Nemetschek SE übernimmt HCSS und steigt zum nächsten globalen Marktführer im Markt für Bausoftware auf

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Nemetschek SE übernimmt HCSS und steigt zum nächsten globalen Marktführer im Markt für Bausoftware auf



13.04.2026 / 22:13 CET/CEST

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Nemetschek Group übernimmt HCSS und steigt zum nächsten globalen Marktführer im Markt für Bausoftware auf

HCSS ist ein weltweit etablierter und führender Anbieter von Bausoftware für den Infrastruktur- und Tiefbausektor

Übernahme stärkt die Marktposition der Nemetschek Group im attraktiven und stark wachsenden Infrastruktursektor erheblich

Perfekter strategischer Fit: Kombination führender Anbieter in komplementären Segmenten von Bausoftware ermöglicht eine hohe Wertschöpfung durch Synergien und stärkt die Position der Nemetschek Group als weltweit führendes Unternehmen in der AEC/O-Industrie

Vertikale KI-Führungsposition wird durch die Kombination der einzigartigen proprietären Lebenszyklusdaten von HCSS mit der KI-Expertise von Nemetschek weiter gestärkt

Transaktionsstruktur sichert finanzielle Flexibilität der Nemetschek Group und schafft die Grundlage für weiteres langfristiges Wachstum

München, 13. April 2026 – Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), ein global führender, vertikaler Anbieter KI-gestützter Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, hat heute eine verbindliche Vereinbarung mit Thoma Bravo, dem weltweit größten, auf Software spezialisierten Private-Equity-Unternehmen zur Übernahme der Heavy Construction Systems Specialists, LLC („HCSS“) unterzeichnet.

HCSS mit Hauptsitz in Sugar Land, Texas (USA), ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für den stark wachsenden Infrastruktur- und Tiefbausektor in Nordamerika. Das 1986 gegründete Unternehmen unterstützt mehr als 4.000 Kunden – von kleinen Betrieben bis hin zu milliardenschweren Bauunternehmen und Generalunternehmern – und beschäftigt mehr als 550 Mitarbeitende. Die End-to-End-Plattform von HCSS trägt maßgeblich zur Steigerung von Effizienz, Sicherheit und Kommunikation in Infrastruktur- und Tiefbauprojekten bei.

HCSS wird Teil des Segments Build & Construct der Nemetschek Group, zu dem branchenführende Marken wie Bluebeam, GoCanvas (inkl. SiteDocs) und Nevaris gehören. Gemeinsam verbessern die Lösungen des erweiterten Segments Build & Construct die Zusammenarbeit sowie die Qualität von Bauprozessen sowohl im Büro als auch auf der Baustelle. Durch die Akquisition von HCSS wird das Portfolio weiter gestärkt; gleichzeitig profitieren Kunden von einer verbesserten, nahtlosen Zusammenarbeit und Optimierung von Prozessen bei allen Projekttypen und über alle Projektphasen hinweg.

Das Segment Build & Construct der Nemetschek Group und HCSS weisen vergleichbare und attraktive Wachstums- und Profitabilitätsprofile auf. Im Jahr 2025 erzielte HCSS einen Umsatz in Höhe von rund 215 Millionen US-Dollar, ein ARR-Wachstum (Annual Recurring Revenue – jährlich wiederkehrende Umsätze) von rund 21% und eine EBITDA-Marge von etwa 40%.*

Mit der Transaktion erweitert die Nemetschek Group ihre Präsenz im stark wachsenden Infrastruktur- und Tiefbausektor, der von strukturellen Wachstumstreibern wie veraltete Infrastruktur, umfangreichen staatlichen Investitionen, der Energiewende sowie der fortschreitenden Urbanisierung geprägt ist. Durch die Übernahme wird der adressierbare Markt des Segments Build & Construct deutlich erweitert und bis 2028 auf geschätzt rund 12 Milliarden US-Dollar wachsen. Gleichzeitig stärkt die Transaktion die bereits etablierte Position der Nemetschek Group in Nordamerika und erweitert das Lösungsportfolio entlang des gesamten Baulebenszyklus hinweg noch weiter.

Maßgeschneiderte Transaktionsstruktur sichert finanzielle Flexibilität und unterstützt weitere Wachstumsambitionen der Nemetschek Group

Im Rahmen der Transaktion erhält Thoma Bravo Anteile am Segment Build & Construct der Nemetschek Group. Nach Abschluss wird die Nemetschek Group rund 72 % und Thoma Bravo etwa 28 % als Minderheitsgesellschafter halten. Zudem wird die Nemetschek Group sämtliche bestehenden Finanzverbindlichkeiten von HCSS refinanzieren, was zu einer Erhöhung der Nettoverschuldung der Nemetschek Group um rund 450 Millionen Euro führt. Die Nemetschek Group wird weiterhin als vollständig integrierter Konzern geführt. Das Segment Build & Construct bleibt ein integrierter Bestandteil des Konzerns und wird weiterhin von der Nemetschek Group gesteuert, kontrolliert und vollständig konsolidiert.

Die Transaktionsstruktur erhält die finanzielle Stärke und Flexibilität des Konzerns und unterstützt die zukünftigen Wachstumsambitionen, einschließlich gezielter Akquisitionen. Gleichzeitig ermöglicht sie der Nemetschek Group eine enge Zusammenarbeit mit Thoma Bravo, um weiteres Wachstum und Innovationen voranzutreiben und so die Zukunft der AEC/O-Branche weiter aktiv zu gestalten. Die Transaktion hat keine Auswirkungen auf die Aktionärsstruktur der Nemetschek SE.

Nächster bedeutender Schritt in der Wachstumsstrategie der Nemetschek Group auf dem Weg zum globalen Marktführer in der AEC/O-Industrie – Transaktion schafft hohe Wertschöpfung, einschließlich attraktiver Synergiepotenziale

Durch die Bündelung führender Anbieter in komplementären Bausoftwaresegmenten schafft die Nemetschek Group ein weltweites Powerhouse für KI-gestützte Bau- und Technologielösungen. Die Akquisition wird das Segment Build & Construct des Konzerns deutlich vergrößern und eine einzigartige Grundlage für nachhaltiges, starkes und profitables Wachstum schaffen.

Die Kombination komplementärer Technologien, Kundenstämme und regionaler Stärken schafft ein diversifiziertes Best-in-Class-Portfolio, das den gesamten Baulebenszyklus sowie alle wesentlichen Kundensegmente abdeckt. Dies wird zusätzlich erhebliches Skalen-, Wachstums- und attraktives Synergiepotenzial erschließen – durch erweiterte Cross-Selling- und Vertriebsmöglichkeiten sowie eine verbesserte Vernetzung von Büro- und Baustellenprozessen. Darüber hinaus bildet die Verbindung der proprietären Datenbasis, des Kundenzugangs und der Branchenexpertise von HCSS mit den KI-Fähigkeiten der Nemetschek Group die ideale Grundlage, um die KI-getriebene Transformation der Bauindustrie aktiv voranzutreiben und erheblichen Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Gleichzeitig wird die Transaktion das Geschäftsmodell der Nemetschek Group erweitern und stärken sowie ihre Position als führender Anbieter in der globalen AEC/O-Industrie festigen.

„Mit der Übernahme von HCSS, einem hoch angesehenen Marktführer von Softwarelösungen für Infrastruktur- und Tiefbau, machen wir den nächsten großen strategischen Schritt“, sagte Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. „Wir besitzen bereits eine starke Position im Gebäudemarkt und stärken und skalieren nun unsere Position im schnell wachsenden Infrastruktur- und Tiefbausektor, der von mehreren strukturellen Wachstumstreibern getragen wird. Diese Akquisition erweitert unsere Größe und unser adressierbares Marktpotenzial erheblich, stärkt unsere Präsenz in Nordamerika und ergänzt perfekt unser bestehendes Portfolio führender Lösungen im Segment Build & Construct. Mit diesem Schritt eröffnen wir uns zusätzliche Möglichkeiten, Innovationen voranzutreiben und unsere Reichweite durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz auszubauen. Wir begrüßen Thoma Bravo als Partner und Minderheitsgesellschafter im Segment Build & Construct und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen und dem HCSS-Team, um Wachstumschancen zu erschließen und unseren Kunden sowie Aktionären einen noch größeren Mehrwert zu bieten.“

„Die Nemetschek Group hat eine der bemerkenswertesten kunden- und produktorientierten Unternehmenskulturen der Welt aufgebaut", sagte A.J. Rohde, Senior Partner bei Thoma Bravo. „Die Möglichkeit, HCSS mit dem Segment Build & Construct der Nemetschek Group zusammenzuführen, ist ein wirklich wegweisender Schritt. Wir freuen uns darauf, das Wachstum der kombinierten Einheit zu unterstützen. Wir haben das Potenzial an Innovationsgeschwindigkeit und -umfang, das wir den Kunden beider Unternehmen bieten können, bislang erst ansatzweise ausgeschöpft – und wir werden gemeinsam unermüdlich daran arbeiten, das Potenzial zu realisieren, das der Markt verdient."

„HCSS passt perfekt zu unserem Build-&-Construct-Segment", sagte Usman Shuja, Chief Division Officer des Segments Build & Construct der Nemetschek Group. „Gemeinsam können wir ein erstklassiges End-to-End-Portfolio anbieten, das unseren Kunden ermöglicht, komplexe Hochbau- und Infrastrukturprojekte effizienter und mit größerer Sicherheit zu steuern. Durch die Bündelung unserer komplementären Stärken werden wir unsere globale Reichweite ausbauen, KI-basierte Innovation beschleunigen und weiterhin die bewährten Lösungen liefern, auf die unsere Kunden täglich vertrauen."

„Dies ist ein prägender Moment für HCSS und für die Kunden, die wir bedienen", sagte Steve McGough, CEO von HCSS. „Seit Jahrzehnten vertrauen Bauunternehmen auf unsere Software, um Projekte präziser zu kalkulieren, effizienter zu steuern und die Sicherheit ihrer Teams zu erhöhen. Als Teil der Nemetschek Group können wir unsere langfristige Vision beschleunigen, die Möglichkeiten für Infrastruktur- und Tiefbauunternehmen erweitern und noch mehr Innovationen vorantreiben.“

Der Abschluss der Akquisition wird im zweiten Halbjahr 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt üblicher regulatorischer Genehmigungen und Abschlussbedingungen.

J.P. Morgan fungiert als exklusiver Finanzberater der Nemetschek Group. Latham & Watkins und Hoffmann & de Vries sind als Rechtsberater tätig.

* Die Zahlen basieren auf US-GAAP auf Standalone-Basis, bereinigt um außerordentliche, nicht operative Effekte und vor etwaigen zukünftigen Konsolidierungseffekten

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist ein führender weltweiter Anbieter von vertikalen Software- und KI-Lösungen, der die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranchen vorantreibt. Mit tiefgreifender Branchenexpertise und intelligent vernetzten Softwarelösungen ermöglicht der Konzern seinen Kunden, Daten in Echtzeit in Erkenntnisse und fundiertere Entscheidungen umzuwandeln – über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturen hinweg, von der Ideenfindung über Planung, Visualisierung, Bau und Betrieb bis hin zur Renovierung. Die KI-gestützten Technologien und der Einsatz offener Standards fördern Produktivität, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit für Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer, Betreiber und Kreativschaffende. Weltweit vertrauen mehr als 7 Millionen Anwender auf die kundenzentrierten, KI-Lösungen der Unternehmensgruppe, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Gegründet 1963 von Professor Georg Nemetschek, beschäftigt die Unternehmensgruppe heute mehr als 4.000 Experten weltweit. Die ISO 27001-Zertifizierung unterstreicht ihr klares Bekenntnis zu Datensicherheit und vertrauenswürdiger digitaler Innovation.

Die Nemetschek Group ist seit 1999 im MDAX und TecDax gelistet und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,19 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von 371,1 Millionen Euro.

Über HCSS

HCSS ist der führende Anbieter von Baumanagementsoftware, die darauf ausgelegt ist, Büro und Baustelle über den gesamten Lebenszyklus von Infrastruktur- und Tiefbauprojekten hinweg zu verbinden. Das 1986 gegründete Unternehmen hat sich als Marktführer der Branche etabliert und bietet eine umfassende Plattform zur Steigerung der Produktivität, Optimierung der Kommunikation und Verbesserung von Projektergebnissen. Die Plattform von HCSS deckt alle Aspekte von Tiefbau- und Infrastrukturprojekten ab – von der Vorprojektphase bis zum Projektabschluss. Zu den angebotenen Lösungen zählen Kalkulation, Jobkostenrechnung, Projektmanagement, Arbeitssicherheit und Flottenmanagement. Durch die zentrale Bündelung von Projektdaten stellt HCSS sicher, dass alle Beteiligten in Echtzeit Zugang zu relevanten Informationen haben – für fundiertere Entscheidungen und eine reduzierte Fehler- und Nacharbeitsquote. Mit einem rund um die Uhr verfügbaren Support und einem bewährten 90-Tage-Implementierungsprozess hat HCSS die Betriebsabläufe von mehr als 4.000 Unternehmen mit Umsätzen zwischen 1 Mio. USD und mehreren Milliarden USD in den USA und Kanada verbessert. Die Lösungen von HCSS werden bei einigen der weltweit bekanntesten Projekte eingesetzt; die Kunden von HCSS gewinnen heute 75% der Aufträge in 50 Märkten des US-Verkehrsministeriums und erstellen 40% mehr Angebote als ihre Wettbewerber. Weitere Informationen unter hcss.com.





Kontakt:Stefanie ZimmermannVP Investor Relations & Corporate CommunicationNEMETSCHEK SEKonrad-Zuse-Platz 181829 MünchenP: +49 89 540459-250M: +49 175 7211197