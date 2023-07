EQS-News: NEON EQUITY AG kooperiert mit Nachhaltigkeits-Investor YARD ENERGY GROUP

EQS-News: Neon Equity AG / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

NEON EQUITY AG kooperiert mit Nachhaltigkeits-Investor YARD ENERGY GROUP Frankfurt am Main, 20. Juli 2023 Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, hat eine strategische Kooperation mit der niederländischen YARD ENERGY GROUP vereinbart. Die YARD ENERGY GROUP ist ein Investor und Projektentwickler im Bereich erneuerbare Energien. Bislang hat YARD ENERGY Windenergie-Projekte im Umfang von 400 Megawatt entwickelt und veräußert. YARD ENERGY hält Beteiligungen an Unternehmen, die innovative Lösungen für die Energiewende entwickeln. YARD ENERGY wird für NEON EQUITY sein breites Netzwerk zur Verfügung stellen und mögliche IPO-Kandidaten im Bereich erneuerbare Energien identifizieren und diese an NEON EQUITY weitervermitteln. NEON EQUITY hingegen wird YARD ENERGY Investmentmöglichkeiten in bestehende und potenzielle Kunden mit nachhaltigen, zukunftsfähigen Geschäftsmodellen bieten. Thomas Olek, Vorstand und Gründer von NEON EQUITY: Die Kunden von YARD ENERGY sind sehr attraktiv für NEON EQUITY, da sie mit ihren nachhaltigen Geschäftsmodellen ideal in unser Investmentprofil passen. Zudem profitieren sie von unserer langjährigen Kapitalmarkt-Expertise im Falle eines geplanten Börsengangs. Auch YARD ENERGY erhält durch unser Netzwerk und unseren diversifizierten Kundenstamm attraktive Investmentopportunitäten. Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

