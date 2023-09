EQS-News: Netfonds auf der Google Next Cloud Conference in San Francisco

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Konferenz

Netfonds auf der Google Next Cloud Conference in San Francisco



05.09.2023 / 11:11 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG



Hamburg, 05. September 2023 - Dietgar Völzke, CIO der Netfonds AG (WKN: A1MME7), nahm an der diesjährigen Google Next Cloud Conference in San Francisco teil. Dort standen die aktuellsten KI-Entwicklungen sowie Cloud Solutions und der Austausch mit IT-Experten aus aller Welt im Fokus.



Vergangene Woche nahm unser CIO Dietgar Völzke als geladener Gast an der Google Next Cloud Conference im Silicon Valley teil. Die dreitägige Konferenz umfasste innovative Themen wie Google Cloud, GenAI, Workspace sowie Sneak Peaks in neue Produkte und Entwicklungen.



Die wichtigste Erkenntnis aus diesen Tagen, die Dietgar Völzke mit zurück an den Hamburger Standort bringt: Die digitale Welt dreht sich in einem immensen Tempo und der technologische Fortschritt beschleunigt sich wie nie zuvor. Jeder Monat bringt vor allem auf dem Gebiet der KI neue Möglichkeiten.



Um Trends zu antizipieren und entsprechend im eigenen Business vorausschauend agieren zu können, sind ein dynamisches Netzwerk und Veranstaltungen außerhalb des eigenen Wirkungsfeldes wie hier im Silicon Valley unerlässlich. Mit unserer eigenen 360-Grad-Plattform finfire und den frühzeitigen Investitionen in unsere IT haben wir bereits jetzt das technische Fundament gelegt. So kann Netfonds an diesen wichtigen Entwicklungen teilhaben und diese zielgerichtet integrieren.



Die vor Ort gewonnenen Einblicke und Erkenntnisse sowie der Austausch mit exzellenten IT-Experten aus aller Welt fließen umgehend in die technische Weiterentwicklung ein.



Netfonds CIO Dietgar Völzke auf der Google Next Cloud Conference in San Francisco



Die Gespräche und Diskussionen waren wirklich bereichernd und ich hatte großes Glück, mit einigen brillanten Experten aus dem IT-Sektor zusammenzukommen, sagt Dietgar Völzke, CIO der Netfonds AG. Ich habe mich intensiv ausgetauscht und neue Perspektiven zu den zukünftigen Trends und Innovationen gewonnen. Mit unserem Fokus auf Daten und dem aktiven challengen der Nutzung von AI in unseren Prozessen und auf unserer finfire-Plattform sind wir als Netfonds AG bestens vorbereitet und auf einem guten Weg. Jetzt heißt es, die Entwicklungen im Auge behalten, diese integrieren und konsequent weitermachen!

---



Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Pressekontakt

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail:



Über die Netfonds Gruppe

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

