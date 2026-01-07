Netfonds Aktie

WKN DE: A1MME7 / ISIN: DE000A1MME74

07.01.2026 09:02:04

EQS-News: Netfonds erreicht Rekordniveau: Organisches Wachstum steigert administrierte Assets auf 31,5 Mrd. Euro

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Netfonds erreicht Rekordniveau: Organisches Wachstum steigert administrierte Assets auf 31,5 Mrd. Euro

07.01.2026 / 09:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Netfonds erreicht Rekordniveau: Organisches Wachstum steigert administrierte Assets auf 31,5 Mrd. Euro
Hamburg, 07. Januar 2026 – Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), ein führender Servicedienstleister der deutschen Finanz- und Versicherungswirtschaft, hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem neuen Rekordwert abgeschlossen. Die über die Netfonds Gruppe administrierten Assets stiegen im Jahresvergleich von 28,3 Mrd. Euro auf 31,5 Mrd. Euro. Dies entspricht einem deutlichen Wachstum von 11,1 %.

Noch dynamischer entwickelten sich die „Assets under Management“ in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und als Fondsinitiator. Mit 5,1 Mrd. Euro überschritt Netfonds zum Jahresultimo erstmals die 5-Mrd.-Euro-Marke. Dies entspricht einer Steigerung von 27 % gegenüber dem Vorjahreswert. Von diesem Volumen entfallen knapp 3,6 Mrd. Euro auf die Vermögensverwaltung für Privatkunden sowie rund 1,5 Mrd. Euro auf das Fondsmanagement.

„Obwohl die deutliche US-Dollar-Abwertung von ca. 14 % die Bewertung auf Euro-Basis belastete, haben wir das Asset-Volumen durch unsere angeschlossenen Berater stark erhöht. Dieses überwiegend organische Wachstum unterstreicht die Attraktivität unserer Plattform“, sagt Peer Reichelt, CFO der Netfonds AG. „Auch für das laufende Jahr 2026 erwarten wir eine Fortsetzung dieser Dynamik im zweistelligen Prozentbereich.“
Weitere Informationen
www.netfonds-group.com / www.netfonds.de 

Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg 

Investor Relations
Philip Angrabeit
Tel.: +49 40 822 267 142
E-Mail: pangrabeit@netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe
Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.  

07.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 822267 0
E-Mail: info@netfonds.de
Internet: www.netfonds.de
ISIN: DE000A1MME74
WKN: A1MME7
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange
EQS News ID: 2255582

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2255582  07.01.2026 CET/CEST

Aktien in diesem Artikel

Netfonds AG 42,60 0,47%

