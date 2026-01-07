EQS-News: Netfonds erreicht Rekordniveau: Organisches Wachstum steigert administrierte Assets auf 31,5 Mrd. Euro

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Netfonds erreicht Rekordniveau: Organisches Wachstum steigert administrierte Assets auf 31,5 Mrd. Euro



Netfonds erreicht Rekordniveau: Organisches Wachstum steigert administrierte Assets auf 31,5 Mrd. Euro

Hamburg, 07. Januar 2026 – Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), ein führender Servicedienstleister der deutschen Finanz- und Versicherungswirtschaft, hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem neuen Rekordwert abgeschlossen. Die über die Netfonds Gruppe administrierten Assets stiegen im Jahresvergleich von 28,3 Mrd. Euro auf 31,5 Mrd. Euro. Dies entspricht einem deutlichen Wachstum von 11,1 %.



Noch dynamischer entwickelten sich die „Assets under Management“ in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und als Fondsinitiator. Mit 5,1 Mrd. Euro überschritt Netfonds zum Jahresultimo erstmals die 5-Mrd.-Euro-Marke. Dies entspricht einer Steigerung von 27 % gegenüber dem Vorjahreswert. Von diesem Volumen entfallen knapp 3,6 Mrd. Euro auf die Vermögensverwaltung für Privatkunden sowie rund 1,5 Mrd. Euro auf das Fondsmanagement.



„Obwohl die deutliche US-Dollar-Abwertung von ca. 14 % die Bewertung auf Euro-Basis belastete, haben wir das Asset-Volumen durch unsere angeschlossenen Berater stark erhöht. Dieses überwiegend organische Wachstum unterstreicht die Attraktivität unserer Plattform“, sagt Peer Reichelt, CFO der Netfonds AG. „Auch für das laufende Jahr 2026 erwarten wir eine Fortsetzung dieser Dynamik im zweistelligen Prozentbereich.“

Weitere Informationen

www.netfonds-group.com / www.netfonds.de



Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

