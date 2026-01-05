EQS-News: Neuer Vorstand der Basler AG nimmt Tätigkeit auf

EQS-News: Basler AG / Schlagwort(e): Personalie

Neuer Vorstand der Basler AG nimmt Tätigkeit auf



Neuer Vorstand der Basler AG nimmt Tätigkeit auf

Ahrensburg, 05.01.2026

Ahrensburg, 05.01.2026 - Mit Beginn des neuen Jahres nimmt Dr. Kai Jens Ströder seine Tätigkeit als Chief Technology Officer (CTO) bei der Basler AG, einem führenden Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Lösungen, auf und wird in Zukunft die Bereiche Product Generation und Innovation verantworten.

Dr. Kai Jens Ströder besitzt einen Universitätsabschluss als Diplom-Kaufmann der Universität Stuttgart und promovierte am Betriebswirtschaftlichen Institut für Planung und Strategisches Management ebenfalls bei der Universität Stuttgart. Im Jahr 2009 startete er als strategischer Projektmanager bei der Carl Zeiss AG, bei der er bis 2017 in unterschiedlichen Management-Positionen tätig war. Im Jahr 2018 übernahm er u. a. die Position des Chief Executive Officer der tooz technologies GmbH in Aalen – ein Deep-Tech Start-up Joint Venture der Deutschen Telekom AG & Carl Zeiss AG im Bereich Augmented Reality Optiken. In dieser Funktion verantwortete er den Aufbau von Entwicklungs- und Fertigungsstandorten in Europa, Asien und den USA, die technologische Skalierung hin zur Serienreife sowie die strategische Positionierung des Unternehmens am Markt. Dr. Ströder hat langjährige Erfahrung in der strategischen Leitung technologischer Entwicklungsbereiche, insbesondere stark innovationsgetriebenen B2B Geschäftsfeldern.

Das Unternehmen freut sich über den bereichernden Neuzugang. Dr. Kai Jens Ströder wird das bereits vorhandene Vorstandsteam um Hardy Mehl, der mit Beginn des neuen Jahres die Position des Chief Executive Officer (CEO) übernommen hat und in Zukunft die weltweite Absatzorganisation und die Bereiche Operations, Investor Relations und Human Resources verantworten wird sowie Ines Brückel in der Position des Chief Financial Officer (CFO) mit der Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Controlling, IT/SAP, Legal und Compliance, vervollständigen.

Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika.

