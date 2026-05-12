EQS-News: Neues Energiemodell “aus der Region für die Region“: Stadtwerke, Industrie und Bürger investieren in lokalen Batteriespeicher

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Neues Energiemodell “aus der Region für die Region“: Stadtwerke, Industrie und Bürger investieren in lokalen Batteriespeicher



12.05.2026 / 14:30 CET/CEST

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Der Großspeicher mit 10 MWh Kapazität und 5 MW Leistung wird auf dem Gelände der Stadtwerke Nürtingen errichtet.

Gemeinsame Betreibergesellschaft von der Stadtwerke Nürtingen GmbH, dem Unternehmen ADS-TEC Energy und BEGiNT (Bürgerenergie in Nürtingen eG)

Beauftragung eines 10-MWh-Batteriespeichers (5 MW) in Nürtingen

Beteiligungsansatz verbindet lokales Engagement mit wirtschaftlicher Nutzung von Energie als Flexibilität

Nürtingen, 12. Mai 2026 – Mit der Beauftragung eines Batteriespeichers in Nürtingen setzen lokale Akteure und Industriepartner auf ein gemeinsames Investitionsmodell: Die Stadtwerke Nürtingen GmbH, ADS-TEC Energy und die Bürgerenergiegenossenschaft BEGiNT beteiligen sich zu gleichen Teilen an einer Betreibergesellschaft und realisieren einen Großspeicher mit 10 MWh Kapazität und 5 MW Leistung.

Der Speicher wird in der Weberstraße auf dem Gelände der Stadtwerke Nürtingen GmbH errichtet, die Inbetriebnahme ist für Ende des Jahres geplant.

Der Batteriespeicher wird eingesetzt, um Preisschwankungen am Strommarkt gezielt zu nutzen und zusätzliche Erlöse zu generieren. Gleichzeitig kann er dazu beitragen, erneuerbare Energien besser in das lokale Netz zu integrieren und Lastspitzen auszugleichen.

„Die Partnerschaft verbindet lokale Verankerung mit technologischem Know-how“, sagt Jonas Graßhoff, Geschäftsführer der Stadtwerke Nürtingen GmbH. „So erschließen wir neue Geschäftsmodelle rund um Flexibilität und Strommärkte.“

„Wir beteiligen uns bewusst nicht nur als Technologieanbieter, sondern auch als Investor und Betreiber“, sagt Michael Rudloff, COO von ADS-TEC Energy. „So bringen wir unsere Erfahrung in Betrieb und Vermarktung direkt in das Projekt ein und schaffen die Grundlage für einen wirtschaftlich tragfähigen Einsatz von Speichern.“

„Bürger investieren hier nicht abstrakt, sondern in ein konkretes Infrastrukturprojekt vor ihrer Haustür“, sagt Klaus Seeger, Geschäftsführer der Bürgerenergiegenossenschaft BEGiNT. „So entsteht wirtschaftliche Teilhabe an der Energiewende vor Ort.“

Das Projekt in Nürtingen zeigt, wie sich Investitionen in Energieinfrastruktur breiter aufstellen lassen und wie auch Menschen ohne eigene Photovoltaikanlage oder Heimspeicher an der Energiewende teilhaben können. Über die Genossenschaft wird lokale Energieinfrastruktur zu einem gemeinsamen Investment in die Region.

Über die Stadtwerke Nürtingen GmbH

Im Rahmen des Batteriespeicherprojekts stellt die Stadtwerke Nürtingen GmbH das Gelände in der Weberstraße für die Realisierung des Speicherprojekts bereit und verantwortet die technische Anbindung an das Umspannwerk. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen kaufmännisches und technisches Know-how für den Betrieb der gemeinsamen Speicheranlagegesellschaft. Gemeinsam mit den Projektpartnern schaffen die Stadtwerke Nürtingen GmbH damit die Grundlage für eine zukunftsfähige, resiliente und wirtschaftliche Energieinfrastruktur in der Region.

Mehr Informationen unter:

https://www.sw-nuertingen.de/

Über die BürgerEnergie Genossenschaft in Nürtingen eG

Die BürgerEnergie in Nürtingen eG wurde am 18. Juli 2025 gegründet. Gegenstand der Genossenschaft ist die Initiierung von und die Beteiligung an Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene. Wir wollen Turbo der Energiewende in Nürtingen sein. Wir stellen bei diesem Batteriespeicherprojekt ein Drittel des Kapitals und ermöglichen damit eine vernünftige und rentable Projektgröße.

Mehr Informationen unter:

www.begint.de

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus.

Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com



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Katharina Decken

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