EQS-News: Neues Kapitel aufgeschlagen: Umbenennung in CHAPTERS Group AG offiziell

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Neues Kapitel aufgeschlagen: Umbenennung in CHAPTERS Group AG offiziell



01.08.2023 / 10:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die auf der Hauptversammlung im Juni 2023 beschlossene Umbenennung des Unternehmens in CHAPTERS Group AG wurde nun im Handelsregister eingetragen und die neue Website www.chaptersgroup.com ist online gegangen. Der neue Name bringt unsere Überzeugung zum Ausdruck, dass wir in den kommenden Jahren noch viele neue, spannende und erfolgreiche Kapitel in der Entwicklung der Gruppe aufschlagen können. Damit einher schreitet das Wachstum der Gruppe auch im europäischen Ausland voran: Zusammen mit einem lokalen Managementteam hat die CHAPTERS Group AG in Frankreich mlog capital SAS als 80%ige Tochterfirma gründet. mlog beabsichtigt, Softwareunternehmen in Nischenmärkten in Frankreich zu erwerben. CEO Jan Mohr sagt: "Unsere bestehenden Plattformen haben in den letzten Monaten wieder großartige Arbeit geleistet. Per Ende Juli gehören 32 operative Unternehmen zur Gruppe. Wir freuen uns, das Wachstum innerhalb unserer bestehenden Plattformen fortzusetzen und ein zusätzliches "chapitre" mit mlog zu beginnen. mlog hat eine vielversprechende Pipeline, und wir freuen uns darauf, unsere Aktivitäten nach Frankreich auszuweiten."

01.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com