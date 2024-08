EQS-News: Neues paragon-Leitwerk in China eingeweiht

EQS-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Expansion

Neues paragon-Leitwerk in China eingeweiht



Neues paragon-Leitwerk in China eingeweiht Umzug vom 2015 eröffneten Werk in Kunshan in hochmodernen Neubau in unmittelbarer Nähe

Jetzt über 4.000 qm Produktions- und Bürofläche

Feierliche Eröffnung Mitte Juli mit zahlreichen Gästen aus Politik, Kunden- und Lieferantenkreis sowie Partnerfirmen

Neues Werk bildet den Grundstein für zukünftiges weiteres Wachstum mit chinesischen Autoherstellern

Weltweites Leitwerk für zukünftige Produktionsstätten

Bauzeit betrug nur sechs Monate – Reibungsloser Umzug bei laufender Fertigung in drei Wochen geglückt Delbrück, 29. Juli 2024 – Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat Mitte Juli ihr neues Werk im chinesischen Kunshan feierlich eröffnet. Dieses hochmoderne Werk ersetzt das zu klein gewordene, vor neun Jahren eröffnete Werk in unmittelbarer Nachbarschaft und schafft die Voraussetzungen für das geplante Wachstum mit chinesischen Autoherstellern. Kunshan – etwa eine Stunde Autofahrt nordwestlich von Shanghai gelegen – ist seit 2015 der Standort für die gesamten chinesischen Aktivitäten des im nordrhein-westfälischen Delbrück ansässigen Direktlieferanten der Autoindustrie. Wurden anfangs in Deutschland entwickelte Luftgütesensoren und Mikrofone vorort gefertigt, ist heute das Produktspektrum viel weiter gefächert. Es umfasst neben diversen Produkten zur Verbesserung der Luftqualität im Fahrzeuginnenraum längst auch Kabelverbände und seit wenigen Jahren auch adaptive Spoiler zur Reichweitenverlängerung, die sich in China vor allem bei Elektrofahrzeugen großer Beliebtheit erfreuen. Zukünftig wird dort das komplette Produktspektrum von paragon angeboten. Seit 2015 wird die chinesische paragon-Tochter von Wolfgang Ketter geleitet. „Besonders stolz sind wir darauf, dass es uns gelungen ist, in den vergangenen Jahren hier eine eigene, kompetente Entwicklungsmannschaft aufzubauen, die die für den chinesischen Markt angepassten paragon-Produkte zur Serienreife entwickelt hat,“ erläutert Wolfgang Ketter. Auch sämtliche Produktionslinien werden lokal beschafft. paragon Kunshan beschäftigt momentan 70 Mitarbeiter und beliefert mittlerweile 30 verschiedene Kunden in China. „Unser Motto „Local-for-Local“ hat sich bewährt; unser Werk in China arbeitet nahezu autark für den dortigen Markt, von dem wir uns für die Zukunft noch viel versprechen,“ so Klaus Dieter Frers, Gründer und Geschäftsführer der paragon GmbH & Co. KGaA. Zahlreiche Gäste waren der Einladung zur Eröffnung gefolgt. In einem Rundgang konnten sie sich von den Möglichkeiten von paragon Kunshan überzeugen. Kulinarische Genüsse aus Deutschland und deutsche Schlager bildeten einen kontrastreichen Rahmen der Feierstunde. paragon sieht im neuen, modernen Werk in Kunshan ein Leitwerk, das als Muster für zukünftige paragon-Produktionsstätten weltweit fungieren wird. Im bayrischen Landsberg am Lech sind die entsprechenden Bauplanungen schon weit vorangeschritten. Mittelfristig geht die Geschäftsleitung davon aus, dass der eigenständigen Vertriebsniederlassung in Detroit (USA), die seit dem Frühjahr dieses Jahres besteht, der Bau eines eigenen Werkes folgt. Über die paragon GmbH & Co. KGaA Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Detroit (USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien). Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag. Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presse paragon GmbH & Co. KGaA Dr. Martin Esser Bösendamm 11 D-33129 Delbrück Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-200 Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102 E-Mail: investor@paragon.ag

